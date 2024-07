Tandis que Moi, moche et méchant 4 reste premier du box-office américain, Longlegs d’Oz Perkins rafle la deuxième place et quelques records.

C’est un bon week-end pour l’horreur et l’animation de l’autre côté de l’Atlantique. En effet, pour sa deuxième semaine au box-office US, Moi, moche et méchant 4 serait toujours premier et continuerait de marcher dans les pas de ces ainés, tandis que Vice-Versa 2 se rapprocherait de plus en plus du gros succès de Pixar sur le sol américain.

Cela étant dit, au-delà de l’animation, l’horreur continue à se porter magnifiquement dans les salles. Si Sans un bruit : Jour Un se maintiendrait dans le top 4 pour sa troisième semaine, Longlegs, le thriller horrifique avec Maika Monroe et Nicolas Cage, aurait réalisé un très bon démarrage et même établi plusieurs records.

À lire aussi Notre critique de Moi, Moche et Méchant 4

Les Longlegs de Gru

Pour son premier week-end d’exploitation chez l’Oncle Sam, le thriller horrifique aurait amassé 22,6 millions de dollars de recettes. Un score assez vertigineux au regard de son statut. Avec une avance absolument considérable et annihilant les précédents records, il aurait ainsi réalisé le meilleur lancement américain pour la société de distribution NEON, devant Immaculée (5,3 millions) et Ferrari (2,9 millions). Mieux encore, selon un communiqué de presse de Neon, aucun film d’horreur indépendant lancé ce week-end de juillet n’a fait mieux depuis Le Projet Blair Witch en 1999 (29,2 millions de dollars lors de son week-end de sortie nationale).

À lire aussi Notre critique de Longlegs

Et c’est vrai que même face à d’autres films d’horreurs de plus grosses envergures, Longlegs a fait un démarrage canon. À titre de comparaison récemment, Smile de Parker Finn avait réalisé un démarrage US similaire (avec Paramount aux manettes). Et si on prend certaines franchises d’horreurs connues, on voit là aussi que le lancement de Longlegs est assez spectaculaire, sachant qu’Insidious 3 ou encore Conjuring 1 et 3 avaient moins bien commencé que le film d’Oz Perkins au même stade (respectivement 22,7 millions, 22,2 millions et 24,1 millions de dollars).

Un démarrage qui fait péter des têtes

Pour le reste du classement, Moi, moche et méchant 4 aurait rapporté environ 45 millions de dollars de recettes pour sa deuxième semaine d’exploitation aux États-Unis, comptabilisant ainsi un peu plus de 211 millions de dollars. À ce stade, il est plus fort que Moi, moche et méchant 1 et 3 (respectivement 118 et 148 millions de dollars), mais toujours légèrement inférieur au 2 (228 millions). Toujours du côté de l’animation, Vice-Versa 2 continue d’impressionner pour sa cinquième semaine estimée à 20,7 millions de dollars de recettes, amenant son total à presque 573 millions. Il se rapproche ainsi lentement du recordman de Pixar, Les Indestructibles 2 et ses 609 millions de dollars.

En numéro 4 de ce classement outre-Atlantique, on retrouve Sans un bruit : Jour Un, qui aurait rapporté durant sa troisième semaine d’exploitation à peu près 11,8 millions de dollars. Il cumulerait ainsi 116 millions de dollars environ, ce qui serait supérieur à Sans un bruit 2 (88 millions de dollars de recettes en période COVID au même stade) mais tout de même en-dessous du premier film (131 millions de dollars) .

On va éviter de mélanger ça avec Longlegs, ce serait dommage

Enfin, la comédie romantique To The Moon avec Scarlett Johansson et Channing Tatum se placerait cinquième du box-office pour son démarrage US avec 10 millions de dollars de recettes. Sachant que son budget estimé s’élève à 100 millions de dollars, c’est un véritable four pour le film d’Apple et Sony.