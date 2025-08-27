Conjuring 4 : 2 nouveaux extraits et 3 nouvelles affiches pour donner un avant-goût de terreur

La sortie de Conjuring 4 approche à grands pas, et la promo redouble d’arguments avec deux nouveaux extraits et 3 nouvelles affiches inédites.

Il faudrait avoir vécu dans une grotte les six derniers mois pour ne pas savoir que la saga Conjuring touchera bientôt à son terme avec Conjuring : L’Heure du jugement. La promo du film met le paquet pour donner envie de voir la dernière aventure des Warren fictifs, toujours incarnés par Patrick Wilson et Vera Farmiga.

Et alors qu’on aurait pu penser que suffisamment d’affiches et de bandes-annonces avaient été pondues sur le sujet, voilà que deux extraits du film (et trois nouvelles affiches en prime) viennent de tomber, pour bien s’assurer que le moindre adepte de film d’horreur sera au rendez-vous le 10 septembre dans les salles obscures.

Il faut dire que, le film étant réalisé par Michael Chaves (déjà responsable de La Malédiction de la Dame Blanche, Conjuring 3 et La Nonne 2, en somme de ce que le Conjuringverse a pu produire de pire), il ne faut pas hésiter à matraquer pour donner envie… Ces extraits suffiront-ils ?

Conjuring-ard

Dans l’un des extraits, très court, on voit seulement Lorraine expliquer aux personnes que son mari et elle essayent de sauver de l’emprise d’un démon que ce n’est pas la première fois qu’ils ont affaire au démon en question. Dans ce bout de dialogue qui semble copié-collé de tous les Conjuring précédents, il y a la volonté de dépeindre les Warren un tout petit peu moins comme des super-héros afin de les rendre plus vulnérables et plus faillibles, sûrement pour leur créer une sorte d’arc de rédemption final.

Lorsque Lorraine évoque leur lâcheté, on pourrait presque y voir un désir d’intégrer un tant soit peu à l’histoire (très timidement) certaines des critiques faites aux véritables Warren, qui étaient en réalité des charlatans jusqu’au bout des ongles. Bref, rien de bien fameux dans cette seule petite scène, d’autant qu’on n’en peut tout simplement plus de voir Vera Farmiga pencher la tête vers ses interlocuteurs d’un air à la fois compatissant et angoissé pour leur raconter sa vie.

Dans l’extrait plus long, il y a davantage à se mettre sous la dent : comme l’avait sous-entendu une précédente affiche, on comprend que le miroir risque d’être important dans l’histoire, le démon semblant s’en servir comme outil de manipulation. Le Pedro Pascal Wish de cet extrait (Elliot Cowan) en fait les frais : paniqué par la vision du démon dans le reflet du miroir, il tombe d’une échelle. Et la séquence s’arrête au moment où Ed Warren laisse peut-être le lourd miroir lui tomber dessus, occasionnant éventuellement un décès aussi prématuré que fortuit.

Qui sait ? Les Warren vont décidément en avoir, des péchés à expier. Quant aux affiches, elles trahissent un essoufflement de la créativité de l’équipe marketing qui avait, jusque-là, fait fort avec deux très belles affiches (celle représentant une silhouette rouge cornue dessinée par le contour des visages hurlant des Warren, et celle qui représentait le reflet d’un miroir dont une pièce manquante remplaçait l’œil de Lorraine Warren par celui du démon) au milieu de tentatives plus anodines.

Était-ce vraiment nécessaire de créer un visuel différent pour chaque type de projection (ici Imax, 4DX et ScreenX), quitte à être en dessous des affiches précédentes ? La réponse se verra sans doute au succès du film. À constater par soi-même dès le 10 septembre, date de la sortie de Conjuring 4 en salles.