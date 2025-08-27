Alien : Earth épisode 4 : le début de la dégringolade se confirme pour la série Disney+

L’épisode 4 de la série Alien : Earth est arrivé sur Disney+, et on se demande de plus en plus à quoi ça rime.

On est à la moitié de cette première saison de la série Alien : Earth, composée de 8 épisodes. Donc on a le droit de se demander très sérieusement où va ce prequel, dont l’histoire se déroule après Prometheus et Alien : Covenant mais avant le premier film culte (et donc avant Alien : Romulus, qui prend place juste avant Aliens, le retour).

D’un côté, le vaisseau Maginot s’est écrasé sur Terre, avec à son bord plusieurs spécimens extraterrestres absolument dégueulasses, notamment le xénomorphe. De l’autre, une bande d’hybrides mi-humains mi-robots, menée par Wendy (Sydney Chandler) et fabriquée par un jeune milliardaire tête-à-claque, est venue sur place pour damner le pion à Weyland-Yutani.

Finalement, tout ce petit monde est désormais sur l’île mystérieuse de la compagnie Prodigy, digne d’un méchant de James Bond. C’est là que l’horreur va réellement commencer… un jour, peut-être ? Notre critique de l’épisode 4 d’Alien : Earth, Observation, réalisé par Ugla Hauksdóttir.

ATTENTION SPOILERS (sur pas grand chose cela dit)

ALIEN : EUH ÇA (RE)COMMENCE QUAND ?

Il est bien nommé ce quatrième épisode, Observation. À ce stade, il n’y qu’à observer, patienter ou plutôt s’impatienter devant Alien : Earth, en se demandant où ça va, et en grappillant les trop nombreux indices ça et là. Wendy qui communique par magie avec les xénomorphes et se transforme en enceinte bluetooth, Nibs qui commence à dérailler avec sa « grossesse » post-traumatique, Dame Sylvia qui comprend que ces hybrides sont peut-être un danger, le cyborg Morrow qui manipule Slightly pour récupérer les bestioles et les ramener à Yutani, Joe Hermit qui accepte de devenir le larbin de Prodigy puisqu’il n’a pas le choix, Kirsh qui expérimente sur l’étonnante bestiole aux multiples yeux et regarde en silence l’évolution de Wendy, les enfants-hybrides qui commencent à se diviser…

Tant de pistes, et si peu à se mettre sous la dent à ce stade. Alien : Earth essaye de raconter un futur supra-capitaliste où les gouvernements ont disparu au profit de méga-entreprises, mais la bataille entre Prodigy et Yutani se résume jusque là à quelques scènes de blabla basiques. La série essaye de prolonger les thématiques de la saga du côté des androïdes, mais ces fascinants hybrides sont au mieux caractérisés à la truelle (Slighty le gamin paumé, Curly l’ambitieuse jalouse, Nibs l’instable flippante), au pire réduits à de la simple figuration. Même Morrow le cyborg à la Terminator, qui a l’honneur d’avoir plusieurs répliques par épisode, tourne en rond.

« Comment ça, tu prends pas le tiers-payant ? »

Seule Wendy est mise en avant. Encore faudrait-il que ses capacités extraordinaires, sa place « d’aînée » et son attachement à son frère soient utilisés pour raconter quelque chose. Son lien « magique » avec les xénomorphes en rajoute une couche, au cas où elle n’était pas déjà suffisamment exceptionnelle pour mériter sa place d’héroïne. L’image de ce visage si innocent et impassible qui transmet des hurlements monstrueux la bouche grande ouverte a beau être dérangeante, elle ajoute simplement un énième élément à Alien : Earth, qui ressemble de plus en plus à une liste de courses et de promesses.

L’épisode 3 est un simple prolongement de l’épisode 4, qui tourne en rond autour des mêmes choses, comme pour retarder le début des opérations. Et alors que l’épisode 5 marquera une pause attendue depuis le départ, il est temps de se demander ce que Noah Hawley a foutu avec le format série. Parce qu’à la moitié de la saison, bravo aux gens qui ont compris quel était le projet, et comment était construite cette histoire foutraque.

« Réveille-moi si je commence à ronfler »

ALIEN : BEURK

Il y a heureusement quelques moments d’esbroufe pour détourner l’attention, comme avec ce petit remake de Black Sheep en labo qui rappelle que le parasite multi-yeux *légèrement* inspiré par Dead Space est le plus amusant jusque là (d’ailleurs, où est l’espèce de plante vue dans le Maginot ?). Au-delà de son mode opératoire génialement dégueulasse, la bestiole provoque des frissons par un effet autrement plus étonnant : le calme, et le silence.

Une fois installé, ce loup cet alien déguisé en mouton reste immobile, à fixer et évaluer ses adversaires. Vu la vélocité des xénomorphes, c’est une bonne idée de changer le tempo horrifique, d’autant que ça apporte une dimension fort intrigante à cette chose bien plus intelligente qu’il n’y paraît. Là encore, c’est de la préparation, en vue (on l’espère) de quelque chose.

Shaun the sheep

Mais s’il y a bien une image malheureusement mémorable, c’est celle de la toute fin de l’épisode, lorsque bébé xéno sort de son nid-poumon. Nez à nez avec Wendy, cet alien nu comme un ver ne ressemble qu’à une espèce de serpent affublé d’une tête de mini-alien, la faute à une mise en scène qui cherche de toute évidence à montrer la créature dans des postures inédites. Le principe est louable, le résultat beaucoup moins.

Et surtout, ce face-à-face avec l’héroïne vire à l’hommage bancal au non moins bancal Alien : Covenant lorsque les deux se fixent. Puisque Wendy n’a pas peur (peu importe si elle a buté un gros xéno dans l’épisode 3) et que le pauvre bébé découvre le monde, pourquoi ne pas filmer ça comme si elle caressait un bébé chat qui hésite entre sortir les crocs et ronronner ? C’est encore loin du sommet de rire du bébé-xéno qui tend les bras pour imiter papa Fassbender, mais on n’est pas loin.

Ça rappelle ceci, malheureusement

Après 4 épisodes, Alien : Earth bégaye donc sérieusement. Noah Hawley avait prouvé son ingéniosité avec Legion et Fargo, mais il semble bien en peine dans l’univers des xénomorphes. Entre le surplace (des personnages sous-exploités, un cauchemar retardé, des idées répétées d’épisode en épisode) et l’accumulation (de nouveaux éléments rajoutés et entassés, pour constamment se projeter dans les options futures), la série cherche encore son rythme, et sa raison d’être.

Quand le riche petit con fan de Peter Pan explique que Wendy est le premier pas vers une forme d’immortalité, il y a de quoi se demander si le prix à payer pour une vie éternelle en vaut la chandelle – et si c’est encore une vie, en réalité. C’est à peu près ce qu’on peut se demander face à Alien : Earth, qui tente désespérément de prolonger la vie de cet univers fantastique. Avec les studios (hier la Fox, aujourd’hui Disney) dans le rôle des multinationales comme Prodigy.

On va attendre de voir où tout ça est censé mener puisqu’il reste 4 épisodes. Mais spoilers : l’incompréhensible épisode 5 est encore plus incroyable.

Alien : Earth, diffusé chaque mercredi sur Disney+, à raison d’un épisode par semaine