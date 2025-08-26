Here : critique du grand retour (vers le futur) de Robert Zemeckis 

Retour vers tous les temps

Les premières minutes de Here suffisent pour percevoir le vertige de son dispositif. Ce que nous propose Robert Zemeckis, c’est un unique plan fixe, une fenêtre sur le monde qui choisit d’encapsuler une parcelle d’espace et de temps. Ce bout de terre, d’abord frappé durant la Préhistoire par l’astéroïde qui a annihilé les dinosaures, accueille les fondations d’une maison, et avec elle les nombreuses générations qui vont y vivre au cours des siècles.

Mais le réalisateur ne se contente pas de faire de son film une sorte de timelapse narratif. Au contraire, tout est dans la superposition des images et des temporalités, qui s’entrelacent par bribes dans des surcadrages. Ce collage permanent des corps et des objets défie la linéarité du temps, et définit à sa manière des suites de causes et de conséquences, comme autant de traces vouées à s’effacer de manière inévitable.

Si Zemeckis puise dans cette méthodologie un storytelling efficace, faits de va-et-vient et de connexions savoureuses (ce raccord impromptu entre un toit qui fuit et les eaux perdues d’une femme enceinte), ces petits morceaux de quotidien cherchent toujours la mise en valeur du banal, y compris lors de discussions ou d’événements majeurs pour les personnages. La mort peut frapper sans prévenir, un père peut se confier sur son expérience taboue de la guerre, tandis qu’un autre explique à son enfant noir comment agir si un policier l’arrête.

Quoi qu’il en soit, la caméra de Zemeckis reste imperturbable, comme ce temps qu’il matérialise dans son avancée inéluctable. On comprend alors pourquoi Here rassemble de nouveau l’équipe de Forrest Gump, entre le scénario d’Eric Roth et la présence de Tom Hanks et Robin Wright en tant que cœur émotionnel du long-métrage.

Là où le personnage de Forrest raccordait la petite histoire à la grande, sans jamais pleinement se rendre compte des événements, ceux de Here passent parfois à côté de moments faussement anodins, ceux-là même qui viennent nous hanter plus tard, et dont on regrette de ne pas avoir prêté suffisamment attention. On ne peut pas tout immortaliser, et c’est le paradoxe d’un film qui a, lui, ce luxe, tout en montrant Paul Bettany (merveilleux en patriarche vieille école mais attachant) s’agripper dès que possible à ses appareils photo.

Il faut bien commencer quelque part

Car c’est le temps qui court, Forrest

“Le temps file”, comme le répètent régulièrement les protagonistes, et d’une simple transition numérique, un visage peut vieillir ou rajeunir. Zemeckis profite de son concept hors norme pour pousser dans ses retranchements expérimentaux sa mallette de chimiste technophile (surtout en ce qui concerne le de-aging), mais il le fait plus que jamais au service de ses obsessions. Dans cette course éperdue – et perdue d’avance – face à un temps que même une DoLorean ne peut pas combattre, il est surtout question du modèle américain, et des passages obligés de vies coincées dans le normativisme.

Comment les passions et les rêves s’effacent au profit d’une carrière confortable ? Comment les concessions du couple engendrent du non-dit et du ressentiment ? Comprenant qu’il est trop tard pour rattraper ce temps perdu, Richard (Hanks, évidemment parfait) prononce à sa femme Margaret (Wright, dans l’un de ses plus beaux rôles récents) cette phrase aussi tragique que magnifique : “Je pensais que l’inquiétude empêcherait les malheurs d’arriver”.

Époque bénie où le powerpoint gênant de mariage n’existait pas

L’espace fermé de Here retranscrit à sa manière toutes les contradictions d’une société où le goût du risque, la soif d’innovation et d’entrepreneuriat (illustrés par un aviateur chevronné du début du XXe siècle et un inventeur des années 40) sont constamment stoppés par ce fantasme d’une famille bien rangée. Le traumatisme générationnel de la Seconde Guerre mondiale est passé par là, mais façonne aussi les évolutions des mœurs que Zemeckis s’est toujours plu à filmer (on pense ici à ces Thanksgiving chaotiques, aux airs de parodie de Norman Rockwell).

Bien sûr, le réalisateur ne se met pas à rejeter non plus ce rêve américain et ses images d’Epinal, dont il puise un sentimentalisme que ses détracteurs lui reprocheront sans doute. Pourtant, c’est bien par sa manière d’accumuler ses saynètes anti-spectaculaires que Here dévaste, alors que la dégénérescence des corps s’attaque à cette mémoire que le film cherche tant à préserver.

Les banlieusards

Nature vivante

Comme souvent avec le réalisateur de Beowulf, l’émotion passe d’ailleurs par l’aspect ludique de sa démarche, par cette tentative d’expérimentation sans bornes, qui s’amuse même à repousser la grammaire établie dans ses premières minutes. On en vient à excuser les manquements du résultat final, en particulier du côté de ses intrigues secondaires avec des natifs américains ou Benjamin Franklin, finalement très superficielles. Malgré l’ampleur de sa fresque spatio-temporelle, le cinéaste s’intéresse avant tout à la famille de Richard, des années 40 à aujourd’hui.

Et au fond, c’est dans cette chronique que réside la force de frappe inattendue du long-métrage. Dans cette maison familiale qui donne sur la rue, on perçoit en premier lieu les changements de décoration, de mobilier et de technologie comme autant de marqueurs temporels identifiés. Une lampe, une télé, un canapé, un téléphone… c’est par les objets du quotidien que se définissent l’époque et la vie des personnages.

De-aging et re-aging

C’est avec ces touches de banal – on y revient – que se raconte l’histoire de Here. Si le terme a des allures péjoratives, la peinture a tiré de ce même aspect négatif le mot rhyparographie, pour désigner des représentations d’objets ordinaires, voire méprisables, par rapport aux sujets dits « nobles ». Depuis, on préfère employer l’expression “nature morte” pour souligner la puissance symbolique de ces éléments qui nous entourent.

Mais même là, le choix des mots a ses limites, tant la matière filmique de Robert Zemeckis a rarement paru aussi vivante. À moins qu’on ne lui préfère son équivalent anglais, parfait pour résumer la prouesse artistique de Here : Still Life.