Le Roi Soleil : critique qui gagne le gros lot

le ticket gagnant

Le Roi Soleil débute au Château de Versailles, lors d’une réception privée ultra-chic où le champagne coule à flots, et plus précisément dans la chambre même du roi éponyme en question. Un « prodige » de la finance, imbu de son pouvoir et de son argent, donne une petite leçon sur l’organisation pyramidale de notre société à son stagiaire avec dédain et suffisance. Une arrogance qui va toutefois le mener à fuir, quelques kilomètres plus loin, chez un autre Roi Soleil, un bar miteux de la ville royale.

Le lien ressemble à un simple clin d’œil entre ses deux mondes totalement opposés mais en vérité, cette connexion n’a rien d’anodine. Au contraire, ce bar-tabac va devenir le symbole d’une classe populaire (deux flics, un barman, une serveuse, un banlieusard, un ambulancier) qui n’a plus vraiment de recours face à ce système inégalitaire et dont l’espoir va renaître d’un miracle, non pas spirituel ou religieux, mais bien financier, le tout sous le signe du hasard.

Ce miracle, c’est un ticket de loto gagnant, celui de monsieur Kantz, un vieil homme qui joue chaque semaine au Roi Soleil. Ce matin-là, cette troupe d’inconnus se retrouve par le fruit du hasard devant un miracle qui n’est pas le sien… jusqu’à ce qu’une balle atteigne monsieur Kantz, qu’il tombe raide mort et qu’il ne reste plus que son ticket gagnant sur le comptoir. Pour Vincent Maël Cardona, ce point de départ va devenir le déclencheur d’un huis-clos hyper efficace.

À travers ce sacré bazar, il va jouer avec les personnages et les spectateurs. Face au cadavre de Kantz, le groupe cherche l’alibi parfait pour s’en sortir plein les poches et doit donc réécrire les événements. Au début, la situation prête à sourire, tant ce groupe de quasi-illuminés se démène pour trouver la parade ultime, celle qui les mènera vers la richesse, la belle vie et la fin des soucis. Mais c’est ici que Cardona rebat les cartes et bifurque, transformant sa comédie noire en une fable plus mordante et jouissive.

Jusqu’ici tout va bien…

l’odeur de l’argent

À travers une superbe mise en scène, franchement impressionnante pour un deuxième film, le cinéaste français vient ainsi déjouer les codes du thriller et surtout déjouer nos attentes. Car au début, les fantasmes victorieux des personnages se matérialisent frontalement, ne dupant jamais les spectateurs… jusqu’à ce que Cardona vienne créer un vrai flou entre la réalité et la fiction, bousculer nos certitudes et, in fine, troubler durablement notre perception des événements.

Avec une brillante ingéniosité, Le Roi Soleil repose en effet sur des apparats qui appellent progressivement au mensonge et à l’illusion, le huis clos au décor classique d’un bar-tabac s’enfonçant dans les tréfonds de son environnement. Et alors, ce ne sont plus seulement les spectateurs qui sont plongés dans un film, mais les personnages, littéralement, dans une sorte de double lecture méta où l’histoire qu’ils écrivent est à la fois une histoire inspirée des décors qu’ils parcourent et celle du film qui se déroule sous nos yeux.

Le flou artistique, à la fois réel et imaginaire

Cardona ouvre alors les portes d’un imaginaire sans limites, bien aidé par la photo de Brice Pancot et le talent de sa cheffe décoratrice Marion Burger. Elle avait déjà mué une cité en véritable vaisseau spatial dans Gagarine. Dans Le Roi Soleil, elle vient encore un peu plus percuter le réel et le fantasmagorique à travers les différents niveaux de ce PMU, dont les atours ordinaires dissimulent une cuisine évoquant le cinéma asiatique, une cave rappelant le cinéma d’horreur américain des années 70 et une arrière-salle abstraite, appelant à tous les possibles.

De quoi offrir un jeu de pistes foisonnant, plein de rebondissements, de surprises et de cinéma, qui est d’autant plus réussi que Cardona n’oublie jamais son point de départ (avec son co-scénariste Olivier Demangel). Il y insuffle ainsi une réflexion sociologique et existentielle passionnante sur la culpabilité, notre éthique face à l’argent, la richesse et le pouvoir. Un questionnement moral qui a d’ailleurs gagné en puissance avec le nouveau montage visible en salles, plus subtil que la version cannoise, notamment dans ses derniers instants cruels et jubilatoires.