Conjuring 4 : c’est confirmé, c’est fini pour le duo (qui pense que ça doit s’arrêter avec eux)

Conjuring 4 : L’heure du jugement arrive au cinéma le 10 septembre, et les acteurs Vera Fermiga et Patrick Wilson pensent que ça devrait s’arrêter avec eux.

Patrick Wilson et Vera Farmiga ont une petite place spéciale dans le cœur des fans d’horreur. Lui avec la série Insidious, qu’il n’a tellement pas lâchée qu’il a carrément réalisé le cinquième opus, Insidious : The Red Door. Et elle avec ses mômes de l’enfer, dans Joshua et Esther. Mais tout ça reste finalement une goutte d’eau dans leurs comptes en banque face au « Conjuring-verse », qui inonde le marché de frissons plus ou moins pourraves depuis plus de dix ans maintenant.

En 2013, le duo incarnait pour la première fois Lorraine et Ed Warren, le célèbre duo de chasseurs de fantômes d’arnaqueurs, dans Conjuring : Les dossiers Warren. C’était devant la caméra du malin James Wan, donc c’était forcément intéressant malgré la formule ultra-référencée. Douze ans, deux suites et six spin-off plus tard, les temps ont changé. Ils reprennent du service dans Conjuring 4 : L’heure du jugement réalisé par Michael Chaves, qui récidive après La Malédiction de la Dame blanche, Conjuring 3 et La Nonne 2.

On va donc dire que c’est un pur hasard si ce quatrième Conjuring a très tôt été présenté comme la fin d’un chapitre et la conclusion de l’histoire des Warren, indiquant que Vera Fermiga et Patrick Wilson avaient prévu d’arrêter les frais. Le duo l’a bel et bien confirmé, tout en expliquant qu’ils espéraient que Conjuring n’allait pas continuer sans eux.

CONJURING À LA SAUCE MARVEL

Car oui, ce foutu « Conjuring-verse » est loin d’être terminé. En avril 2025, le monde avait lâché un soupir résonnant jusque dans les limbes quand Richard Brener, patron du studio New Line, avait expliqué à The Hollywood Reporter leurs plans à la Marvel après Conjuring 4 :

« Même si c’est le dernier de ce qu’on appelle la phase 1, on espère pouvoir en faire d’autres. »

Le monsieur n’avait donné aucun détail sur la « phase 2 », encore en préparation selon lui, mais c’était une énième preuve que la logique industrielle était appliquée à Conjuring et ses copines Annabelle et La Nonne.

Quand tu te retapes La Nonne 2 pour le travail

Interrogés sur la question par ScreenRant, Patrick Wilson et Vera Farmiga ont expliqué qu’ils n’avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Et qu’ils espéraient que les producteurs n’allaient pas continuer à faire des Conjuring sans les Warren, et donc sans eux :

– Patrick Wilson : La Phase 1 ? Je n’ai jamais entendu parler de ça avant aujourd’hui. Je n’en ai aucune idée. Je ne peux pas séparer Conjuring de Vera et moi, donc je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. S’ils continuaient et faisaient Conjuring sans nous, je ne vois même pas quoi dire ! – Vera Farmiga : Donnez un autre nom à ça. – Patrick Wilson : Tout ce que je sais, c’est que c’est la fin de notre voyage là, et c’est comme ça qu’on l’a abordé. C’est clairement la bonne manière de conclure cette série qu’on a créée. Bien sûr, on pourrait continuer. On a la cinquantaine, et Lorraine a vécu jusqu’à ses 90 ans et Ed avait dans les 70 ans, donc on est encore là. (…) Il y a tellement de questions qui ne sont pas de notre ressort, et concernent les gens haut placés. On n’est pas les créateurs, et on n’est pas producteurs ici. Donc on n’a pas connaissance d’un grand plan dont on cacherait des informations. Vera Farmiga : Pour autant qu’on sache, on a raccroché nos chapelets. Le crucifix est remis au mur, et c’est fini. Les batteries de nos lampes sont à plat.

Quand on te rappelle en te proposant un gros chèque

LE CON DANS CONJURING

En mettant de côté tout ce qui relève parfois du détail à Hollywood (la créativité, l’originalité, le bon sens), l’univers Conjuring est une réussite exceptionnelle. Conjuring : L’heure du jugement sera le dixième film de l’univers en douze ans, avec trois Annabelle, deux La Nonne, et un La Malédiction de la dame blanche. Bilan des courses : plus de 2,2 milliards encaissés au box-office, et la création d’une « propriété intellectuelle », cette précieuse denrée à l’heure où les studios carburent aux licences.

Conjuring a longtemps été la marque la plus forte au box-office : environ 320 millions pour le premier et le deuxième, sachant que la troisième s’est contenté de 206 millions (période Covid oblige, avec une sortie simultanée sur HBO Max). Mais La Nonne a changé la hiérarchie du Mal puisque le deuxième volet, absolument naze, a tout explosé avec 365 millions.

Annabelle de jour

Les salaires de Patrick Wilson et Vera Fermiga pèsent certainement un peu lourd dans l’équation des films, qui reposent sur des budgets relativement modestes (40 millions maximum, pour Conjuring 2 et Conjuring 3). Les démons restant les vraies stars de cet univers, les producteurs doivent maintenant préparer la suite. Peuvent-ils encore exploiter la Nonne et Annabelle ? Oui, probablement. Mais la création de nouveaux monstres semble plus que vitale à ce stade, histoire de « renouveler » le bestiaire. Et comme le projet Crooked Man (le monstre vu dans Conjuring 2) a été abandonné, ça n’a pas l’air si simple.

Dans tous les cas, Conjuring : L’heure du jugement sortira le 10 septembre 2025.

