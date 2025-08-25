Le bordel Dexter : une série finalement annulée, mais c’est sûrement pour le mieux

Le bordel de Dexter se précise un peu avec l’annulation d’une série au profit d’une autre. Que s’est-il passé ?

Le succès de Dexter se mesure au bordel autour de ses suites et dérivés. Depuis la première fin officielle en 2013 après huit saisons à la qualité très variable, le tueur adapté du livre de Jeff Lindsay et incarné par Michael C. Hall a eu droit à une première résurrection pas fameuse, intitulée Dexter : New Blood, qui faisait office de saison 9 et de nouvelle fin officielle. Jusque là, rien d’extraordinaire.

Puis il y a eu le prequel Dexter : Les origines (Origin Sin en version originale) en 2024, qui revenait sur la jeunesse du personnage, quinze ans après la saison 1 de la série originale. Et quelques mois après, il y a eu Dexter : Resurrection, une suite à la suite de Dexter, servant officiellement de saison 10. Autrement dit : l’histoire avançait à la fois dans le passé et le présent, en même temps.

Il était possible de trouver ça parfaitement incongru et dispensable, et de toute évidence c’est à cette conclusion que sont arrivés les producteurs puisque Dexter va concentrer tous ses efforts sur la série la plus évidente, après avoir annulé l’autre.

Sang gêne

DEXTER EST MORT, VIVE DEXTER

La série Dexter : Les Origines a été annulée, comme l’a révélé Variety. Paramount va donc abandonner le prequel… alors que la saison 2 avait bel et bien été commandée en avril 2025. Il faut dire que la saison 1 avait cartonné, avec plus de 2 millions de spectateurs sur les plateformes de visionnage, devenant à l’époque la série la plus streamée de Showtime.

Que s’est-il passé depuis ? Le « vrai » Dexter est revenu, avec Michael C. Hall, dans Dexter : Resurrection. Diffusée en juillet 2025 sur Paramount+ aux Etats-Unis et depuis août sur Canal+ en France, la suite des aventures du tueur en série a fait encore mieux avec plus de 3 millions de spectateurs sur les plateformes de visionnage en seulement trois jours. Soit un record pour toute série Dexter.

Autre facteur pour expliquer l’abandon du prequel : les histoires de gros sous et de business en coulisses. Le 7 août 2025, les studios Paramount et Skydance ont fusionné pour devenir Paramount Skydance Corporation. Une telle opération implique une remise à plat des projets, et de toute évidence, avoir deux séries Dexter en parallèle n’était pas jugé malin et/ou nécessaire. D’autant que Michael C. Hall est présent dans les deux : il a bien évidemment le rôle principal de Résurrection, mais il assure aussi la voix off du prequel Original Sin, en plus d’une apparition. Même chose pour Clyde Phillips, qui chapeaute les deux séries.

Sang chaud pour annulation de sang-froid

LE FUTUR DE DEXTER

Personne ne sera surpris d’apprendre que Paramount préparerait déjà tranquillement la saison 2 de Dexter : Résurrection, même si elle n’a pas été officiellement annoncée. Mais ça ne devrait pas tarder selon Variety, Deadline précisant qu’il s’agit notamment d’une question de validation de budget pour la suite.

Créée par Clyde Phillips, showrunneur sur les quatre premières saisons de la série originale et à la tête de New Blood, Résurrection se déroule quelques semaines après la fin de cette espèce de saison 9. Dexter Morgan a miraculeusement survécu et part à la recherche de Harrison, le fils qu’il a eu avec Rita, et qui a disparu.

Game of serial killers

Voilà donc Dexter à New York, sachant que le bon vieux Angel Batista est sur ses traces. Et le tueur croisera du beau monde : Peter Dinklage en milliardaire qui gère une société secrète de tueurs en série, Uma Thurman comme cheffe de sa sécurité, Krysten Ritter en Mia LaPierre alias la tueuse en série Lady Vengeance, Neil Patrick Harris en Lowell alias le tueur en série Tattoo Collector, ou encore quelques visages connus comme celui de John Lithgow en Arthur Mitchell alias le Tueur de la trinité.

Les épisodes de Dexter : Résurrection sont en cours de diffusion aux Etats-Unis, le dixième et dernier épisode de la saison étant prévu pour le 5 septembre. Ce qui laisse le temps à toute l’équipe de préparer une jolie annonce de saison 2 pour surfer sur ce succès, et planifier sereinement l’avenir de cet univers : ça sera en regardant vers l’avenir, et avec Michael C. Hall au premier plan. Ce qui est la chose la plus naturelle, au fond (à défaut d’être la plus originale).