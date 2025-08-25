Le bordel Dexter : une série finalement annulée, mais c’est sûrement pour le mieux

Le bordel de Dexter se précise un peu avec l’annulation d’une série au profit d’une autre. Que s’est-il passé ?
Le succès de Dexter se mesure au bordel autour de ses suites et dérivés. Depuis la première fin officielle en 2013 après huit saisons à la qualité très variable, le tueur adapté du livre de Jeff Lindsay et incarné par Michael C. Hall a eu droit à une première résurrection pas fameuse, intitulée Dexter : New Blood, qui faisait office de saison 9 et de nouvelle fin officielle. Jusque là, rien d’extraordinaire.
Puis il y a eu le prequel Dexter : Les origines (Origin Sin en version originale) en 2024, qui revenait sur la jeunesse du personnage, quinze ans après la saison 1 de la série originale. Et quelques mois après, il y a eu Dexter : Resurrection, une suite à la suite de Dexter, servant officiellement de saison 10. Autrement dit : l’histoire avançait à la fois dans le passé et le présent, en même temps.
Il était possible de trouver ça parfaitement incongru et dispensable, et de toute évidence c’est à cette conclusion que sont arrivés les producteurs puisque Dexter va concentrer tous ses efforts sur la série la plus évidente, après avoir annulé l’autre.
DEXTER EST MORT, VIVE DEXTER
La série Dexter : Les Origines a été annulée, comme l’a révélé Variety. Paramount va donc abandonner le prequel… alors que la saison 2 avait bel et bien été commandée en avril 2025. Il faut dire que la saison 1 avait cartonné, avec plus de 2 millions de spectateurs sur les plateformes de visionnage, devenant à l’époque la série la plus streamée de Showtime.
Que s’est-il passé depuis ? Le « vrai » Dexter est revenu, avec Michael C. Hall, dans Dexter : Resurrection. Diffusée en juillet 2025 sur Paramount+ aux Etats-Unis et depuis août sur Canal+ en France, la suite des aventures du tueur en série a fait encore mieux avec plus de 3 millions de spectateurs sur les plateformes de visionnage en seulement trois jours. Soit un record pour toute série Dexter.
Autre facteur pour expliquer l’abandon du prequel : les histoires de gros sous et de business en coulisses. Le 7 août 2025, les studios Paramount et Skydance ont fusionné pour devenir Paramount Skydance Corporation. Une telle opération implique une remise à plat des projets, et de toute évidence, avoir deux séries Dexter en parallèle n’était pas jugé malin et/ou nécessaire. D’autant que Michael C. Hall est présent dans les deux : il a bien évidemment le rôle principal de Résurrection, mais il assure aussi la voix off du prequel Original Sin, en plus d’une apparition. Même chose pour Clyde Phillips, qui chapeaute les deux séries.
LE FUTUR DE DEXTER
Personne ne sera surpris d’apprendre que Paramount préparerait déjà tranquillement la saison 2 de Dexter : Résurrection, même si elle n’a pas été officiellement annoncée. Mais ça ne devrait pas tarder selon Variety, Deadline précisant qu’il s’agit notamment d’une question de validation de budget pour la suite.
Créée par Clyde Phillips, showrunneur sur les quatre premières saisons de la série originale et à la tête de New Blood, Résurrection se déroule quelques semaines après la fin de cette espèce de saison 9. Dexter Morgan a miraculeusement survécu et part à la recherche de Harrison, le fils qu’il a eu avec Rita, et qui a disparu.
Voilà donc Dexter à New York, sachant que le bon vieux Angel Batista est sur ses traces. Et le tueur croisera du beau monde : Peter Dinklage en milliardaire qui gère une société secrète de tueurs en série, Uma Thurman comme cheffe de sa sécurité, Krysten Ritter en Mia LaPierre alias la tueuse en série Lady Vengeance, Neil Patrick Harris en Lowell alias le tueur en série Tattoo Collector, ou encore quelques visages connus comme celui de John Lithgow en Arthur Mitchell alias le Tueur de la trinité.
Les épisodes de Dexter : Résurrection sont en cours de diffusion aux Etats-Unis, le dixième et dernier épisode de la saison étant prévu pour le 5 septembre. Ce qui laisse le temps à toute l’équipe de préparer une jolie annonce de saison 2 pour surfer sur ce succès, et planifier sereinement l’avenir de cet univers : ça sera en regardant vers l’avenir, et avec Michael C. Hall au premier plan. Ce qui est la chose la plus naturelle, au fond (à défaut d’être la plus originale).
La série prequel a l’intro sous IA la plus moche que j’ai vu de toute ma vie, et toute la série est vraiment mise en scène de la manière la plus lambda qui soit. En plus, on apprenant pas grand chose par rapport aux flashback de la série originale.. bref. Ça dégage 🙂 J’ai hâte de commencer cette nouvelle série, j’avais trouvé New Blood vraiment pas ouf (avec une fin probablement encore plus nulle que la fin qu’elle était censé corriger), donc a voir ce que ça donne !
N’importe quoi, ils auraient pu très bien alterner les deux séries pour contenter tous les fans. Mais non, l’originale a phagocyté la nouvelle alors même que Michael C. Hall se fait vieux de saison en saison. Je doute que l’on suive le personnage jusqu’à 70 piges !?
Le tiroir-caisse a parlé. Mieux vaut récolter un maximum de pognon en ne produisant qu’une série plutôt que deux.
Bref, original sins n’était déjà pas crédible avec son changement de casting par rapport à la série-mère. A présent, cette unique saison n’a même plus de raison d’exister.
Dexter c’est vraiment parti en sucette dès que le showrunner (Clyde Philips) a quitté la série après sa meilleure saison, la 4. De la 5 à la 8 c’est doucement devenu n’importe quoi (surtout à partir de la 7).
Par contre je reconnais que New Blood a relancé la série d’une bonne façon et Resurrection je pense – pour le moment – que c’est la meilleure saison de la série depuis la 4, à voir si ça tient la route sur les deux prochains et derniers épisodes. Surtout qui exploitent bien le lore, peu importe la saison évoquée.
Le préquel de Dexter, je suis vraiment déçu qu’il ait été annulé car le casting était dingue, celui ou celle qui a géré le casting a fait un sacré taf car on a vraiment l’impression de trouver des versions rajeunies des persos de base. D’un autre côté, il aurait été difficile de faire un spin-off sur 5 saisons (par exemple) sur ce préquel, au niveau de l’histoire je ne suis pas convaincu que ça aurait pu fonctionner sur la durée.
Mais attention à la saison de trop…
Je me déciderai peut-être à regarder un tout dernier épisode si j’apprends que cette tête-à-claques insupportable qu’est devenu Dexter meurt salement, et lentement de préférence, dans celui-ci.
Il y a des petits plaisirs dont on ne doit pas se priver !
tout rentre dans l’ordre pour une série que j’ai lâché en cours de saison 5…
Dexter, c’est un peu comme « Walking Dead », une série qui a perdu beaucoup de son intérêt au fil des saisons… pas sûr d’avoir envie de rattraper toutes les (mauvaises) saisons que j’ai loupé pour reprendre à nouveau (même si cette nouvelle saison me titille grâce à son super casting)