Red Sonja vs grosse bête : un extrait qui fait peur pour l’adaptation maudite

Après des décennies d’enfer, Red Sonja fait enfin son retour. Un nouvel extrait du film a été dévoilé, avec une Sonja (Matilda Lutz) furax, prête à en découdre.

Quarante ans qu’on attendait le retour de Red Sonja à l’écran, depuis sa première et unique apparition aux côtés d’Arnold Schwarzenegger dans Kalidor, la légende du talisman en 1985. Depuis, les projets de film dédié à la guerrière rousse se sont tous vautrés. En 2008, Robert Rodriguez voulait Rose McGowan dans le rôle-titre, puis c’est Simon West qui courtisait Amber Heard en 2010, et ensuite c’est Bryan Singer qui a été promis à la réalisation de Red Sonja en 2018, avant que de multiples scandales judiciaires concernant le réalisateur ne mettent le projet aux arrêts.

En 2019, c’est Joey Soloway qui récupérait le bébé en tant que scénariste, réalisatrice et productrice, épaulée dès 2021 par Tasha Huo et Matilda Lutz dans le rôle de la chasseuse barbare. Mais en mars 2022, ultime coup de théâtre : Soloway jetait l’éponge, M.J. Bassett prenait le relais, et contre toute attente, le film a survécu… et est finalement sorti (uniquement aux États-Unis). Étonnamment, les premières critiques de Red Sonja ne sont pas entièrement catastrophiques. Un nouvel extrait du film a été dévoilé, et tout ça sent tout de même très fort le nanar.

Xena, Red Sonja, même combat

L’extrait en question, diffusé en exclusivité par ScreenRant, met en scène Red Sonja dans une arène de gladiateurs, vêtue d’une magnifique armure complète qui protège tout son corps. C’est évidemment faux : elle porte juste une brassière en faux métal assortie d’une jupette qui brille, et on se demande comment ça pourrait la protéger de quoi que ce soit.

Après avoir échangé quelques phrases avec le méchant empereur Draygan (Robert Sheehan), elle se retrouve face à une créature gigantesque, croisement entre un cyclope et un minotaure, dont le design et l’animation font penser à un ersatz de Hercules et Xéna (avec un peu plus de moyens), avec ses images de synthèse ignobles. On en regretterait presque l’époque où Brigitte Nielsen affrontait des démons en carton-pâte.

Pardon pour la conjonctivite

Nems de cyclope et supplément de sauce Sonja

Personnage culte né dans les comics Marvel des années 70, Red Sonja incarne une forme d’heroic fantasy où le cuir, le sang et les épées comptent plus que la subtilité. Hollywood, obsédé par l’idée de trouver sa Conan féminine, n’a cessé de la ressusciter sur papier, dans les jeux de rôles… mais visiblement, Sonja la Rousse reste incompatible avec le cinéma, comme semble en témoigner ce nouvel extrait.

Entre le surjeu de Matilda Lutz (pourtant bluffante dans le Revenge de Coralie Fargeat), Robert Sheehan qui paraît peu concerné par ce qu’il se passe et ces effets spéciaux qui sentent le 300 version low cost, difficile de donner du crédit à la séquence. Et spoiler : on peut vous assurer que le combat de titan entre Sonja et le Cyclop-otaure ne se termine pas du tout comme vous l’attendez et finit en pétard mouillé.

Une convention cosplay à Tourcoing

Côté distribution, outre Matilda Lutz et Robert Sheehan, Red Sonja rassemble Wallis Day, Luke Pasqualino, Michael Bisping, Martyn Ford, Eliza Matengu, Danica Davis, Manal El-Feitury, Katrina Durden, Trevor Eve, Tim McMullan, Rhona Mitra, Veronica Ferres, Philip Winchester, Urs Rechn et Adrian Schiller.

Sorti en catimini en salles aux États-Unis, où il s’est lamentablement vautré (seulement 264 526 dollars au box-office – et on n’a pas oublié de chiffre -), Red Sonja arrive bientôt en VOD. Pour l’heure, aucune sortie dans les salles françaises n’est prévue. Et dire qu’au départ, il était prévu que le film serve de point de départ à une nouvelle franchise…