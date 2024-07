En prenant la première place du box-office américain, Twisters de Lee Isaac Chung a également réalisé l’un des meilleurs démarrages de l’année.

On l’attendait depuis pas mal de temps, mais la tornade Twisters est enfin arrivée aux États-Unis, et on peut dire qu’elle ne fait pas dans la dentelle. Le dernier long-métrage de Lee Isaac Chung avec Glen Powell et Daisy Edgar-Jones est ainsi numéro 1 du box-office US, loin devant Moi, moche et méchant 4 et Vice-Versa 2, au point de réaliser l’un des meilleurs lancements de cette année 2024.

De leur côté, les deux films d’animation continuent malgré tout d’impressionner respectivement pour leur troisième et sixième semaine d’exploitation, tandis que Longlegs et Sans un bruit : Jour Un font toujours honneur au monde de l’horreur en se maintenant dans le top 5.

Twisters (and shout)

En sa qualité de suite/reboot de Twister de Jan de Bont, on se demandait si Twisters parviendrait à marcher dans les pas de son ainé. En effet, le film de 1996 a été le deuxième long-métrage le plus rentable de cette année, avec 495 millions de dollars de recettes au niveau mondial pour un budget de 92 millions. Alors, bilan ?

Eh bien, pour le moment, on peut dire que le contrat est plus que rempli pour Twisters. En plus de finir en haut du box-office US pour son premier week-end d’exploitation, le film catastrophe aurait amassé 80 millions de dollars de recettes, pour un budget estimé à 155 millions de dollars selon Variety. Pour rappel, la plupart des experts voyaient Twisters démarrer avec environ 55 millions de dollars. Un score loin d’être déshonorant dans le contexte actuel, mais tout de même très moyen. Résultat, le long-métrage de Lee Isaac Chung a dépassé les attentes les plus optimistes.

Ça souffle fort par ici !

Encore plus impressionnant, Twisters devient le troisième meilleur démarrage de l’année aux États-Unis, juste derrière Vice-Versa 2 (154 millions) et Dune 2 (82 millions). Il serait même carrément le meilleur lancement de tous les temps pour un film catastrophe, devant Le Jour d’après (environ 67 millions).

Vice-Versa 2, justement, est troisième de ce classement outre-Atlantique avec presque 13 millions de dollars de recettes, derrière Moi, moche et méchant 4 et ses quasi 24 millions. Le film de Kelsey Mann ramènerait de ce fait son total mondial à un peu plus de 596 millions, et ne serait désormais qu’à quelques longueurs du recordman de Pixar, Les Indestructibles 2 (609 millions de dollars). De son côté, la suite des aventures de Gru cumule après sa troisième semaine d’exploitation plus de 259 millions de dollars de recettes, et devient le deuxième film le plus rentable de la saga après Moi, moche et méchant 2 (276 millions) au même stade.

Quand Vice-Versa 2 fait un feat avec Twisters

Longlegs et Sans un bruit : Jour Un terminent ce classement américain, avec respectivement 12 millions et 6 millions de dollars de recettes. Pour sa deuxième semaine d’exploitation, le film d’Oz Perkins continue de devenir l’un des plus gros succès nationaux et internationaux de la société Neon. Avec presque 46 millions de dollars de recettes au niveau mondial, il est seulement devancé par Moi, Tonya (53 millions) et Parasite (253 millions).

Et pour ce qui du nouvel opus de la franchise Sans un bruit, le long-métrage porté par Lupita Nyong’o et Joseph Quinn cumulerait désormais quasi 128 millions de dollars, soit plus que le 2 au même stade (109 millions en période COVID), mais moins que le 1 (149 millions).

Neon actuellement

Pour les semaines à venir, il sera intéressant de voir si Twisters réussira encore à déjouer les prédictions, mais nul doute que la sortie américaine de Deadpool & Wolverine le 26 juillet prochain devrait bien chambouler le box-office US.