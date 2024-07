Au box-office cette semaine, Le Comte de Monte-Cristo repasse maître en ses terres, et Twisters n’as pas autant le vent en poupe qu’aux Etats-Unis.

Le Comte de Monte-Cristo, fort d’un démarrage en trombe sur ses 8 premiers jours, continue sur sa belle lancée, et reprends même la première place du classement à Moi, Moche et Méchant 4, qui lui avait chipé la semaine dernière. Le film d’Alexandre de La Patellière et Mathieu Delaporte devance largement les deux adaptations de Les Trois Mousquetaires de 2023 et pourrait bien devenir le plus gros film français de l’année, devant Un p’tit truc en plus, même si la bataille sera rude.

Un concurrent attendu au film d’aventure, c’était clairement Twisters, mais contrairement à sa très jolie performance aux USA, le long-métrage de Lee Isaac Chung n’est pas venu tout ravager en salle chez nous. Au contraire même, le film catastrophe fait plus l’effet d’une brise de l’ouest que d’une tempête dans nos cinémas.

A lire aussi Notre critique du Comte de Monte-Cristo

Le Comte Monte Très Haut

Pour reprendre la première place du classement, Le Comte de Monte-Cristo s’est tout simplement maintenu à son très bon niveau de la semaine dernière. En effet, pendant que Moi, Moche et Méchant 4 a vu sa fréquentation chuté de 43,9%, le long-métrage avec Pierre Niney, lui, à vu la sienne descendre de 7% seulement. Ainsi, avec 992 295 entrées, le blockbuster français amène son total de place au-delà des 4,5 millions.

Le Comte fait déjà plus que les deux opus de l’adaptation des Trois Mousquetaires, D’Artagnan et Milady (3,3 millions pour le premier, 2,5 pour le second). Mieux, au même stade, il fait presque autant que les deux réunies (4,9 millions à elle deux en 4ème semaine). Le film de Delaporte et La Patellière se tient environ à la même cadence qu’Un p’tit truc en plus, d’Artus, qui cumulait lui aussi 4,5 millions d’entrées lors de sa quatrième semaine.

Ce n’est pas d’la vengeance… C’est le box-office

En quatrième place, le petit phénomène Twisters ne crée pas vraiment l’évènement dans l’Hexagone, et a attiré un petit total de 290 884 spectateurs pour son lancement. À titre de comparaison, Twister, son ainé de 1996, avait attiré plus d’un million de personnes lors de sa première semaine en salle. Cependant, le score reste cohérent avec les films catastrophe de ces dernières années, comme Moonfall (207 000 pendant de ses 7 premiers jours) ou Geostorm (235 000).

Ailleurs dans le box-office, Vice-Versa 2 devrait bientôt passer la barre des 7 millions d’entrées, Un p’tit truc en plus se rapproche du cap symbolique des 10 millions de places vendues (près de 9,5 actuellement) et Moi, Moche et Méchant 4 passe les deux millions d’entrées sur l’hexagone. Le joli combat entre Vice-versa 2, Le Comte de Monte-Cristo et Un p’tit truc en plus pour être le top 1 en France cette année est bien mignon, mais l’arrivée de Deadpool et Wolverine au cinéma pourrait bien briser leurs espoirs dès la semaine prochaine…