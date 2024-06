Le Comte de Monte-Cristo : critique qui rattrape Les Trois mousquetaires 

C’est un fameux Dumas

Avec Les Trois mousquetaires (et dans une moindre mesure, Astérix : L’Empire du Milieu), Pathé a affirmé sa volonté de réinvestir le blockbuster à la française, en se basant sur des classiques de la culture locale déjà maintes fois adaptés. On pourra juger l’approche quelque peu passéiste, mais il convient aussi de saluer ce sursaut, en quête d’un cinéma populaire tricolore qui souligne ses spécificités. Reste que cette belle intention n’excuse pas tout, en particulier le choix d’un réalisateur inadapté à un projet d’une telle ampleur.

Le problème des Trois mousquetaires, c’était l’incapacité de Martin Bourboulon à embrasser le grand spectacle, à commencer dans des choix d’adaptation beaucoup trop littéraux, qui n’arrivaient jamais à sortir du côté feuilletonnant de l’écriture d’Alexandre Dumas. Ajoutez à ça la laideur de sa photographie et ses velléités stylistiques fainéantes (les plans-séquences à chaque scène d’action, le summum de la fausse bonne idée qui brise toute tension et toute scénographie), et vous avez là un pétard mouillé bien décevant.

Autant dire que Le Comte de Monte-Cristo avait fort à faire pour convaincre. Allait-il entériner la nature de crash test de ce “Dumas Cinematic Universe”, ou allait-il retenir les erreurs de ses prédécesseurs ? On avait des doutes, étant donné que l’équipe créative est globalement la même. Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte étaient scénaristes et producteurs des Trois mousquetaires. Ils s’ajoutent désormais la casquette de réalisateurs. A notre surprise, ça fait toute la différence.

Non, ceci n’est pas la nouvelle comédie de potes de Guillaume Canet

Il est comte-rarié

Cette fois, la mise en scène s’accorde vraiment au souffle romanesque du livre. Avec ses masques et ses jeux de faux-semblants, Monte-Cristo est par essence une œuvre de la mise en scène, d’une théâtralité assumée. Cette artificialité, le duo de réalisateurs l’aborde sans détour, par une mise en valeur permanente d’une production design inspirée et grandiloquente. Pas de rationalisation ou de photographie maronnasse pour supposer un quelconque naturalisme. Lorsqu’est révélé le trésor des Templiers dans une crypte mystérieuse, le film s’amuse de son imaginaire aventureux, et l’investit pleinement pour donner vie à la vengeance longuement maturée d’Edmond Dantès.

Des cellules du château d’If au sous-sol stylisé qui accueille les secrets du Comte, Delaporte et de La Patellière cochent les cases avec un plaisir communicatif, et trouvent un certain équilibre entre une sobriété bienvenue et quelques élans de modernité dans le filmage (des plans de drone discrets, une courte focale resserrée dans le tunnel creusé par Dantès, un montage un peu plus ramassé…).

Il est venu le temps des pieds dans la gueule

Là réside la plus grande qualité du long-métrage : contrairement aux Trois mousquetaires, il ne cherche jamais cette posture pseudo-cool qui jouerait avec des modes. Ce Comte de Monte-Cristo sauce 2024 sait ce qu’il veut être : l’héritier logique des classiques du genre des années 90 (Cyrano de Bergerac, la Fille de d’Artagnan).

Il en retrouve la dimension épique, et un sens du rythme assez impressionnant pour une fresque de la sorte qui s’étale sur trois heures. Certes, les baisses de régime sont assez inévitables, et le travail d’adaptation des deux cinéastes interroge à plusieurs reprises. D’un côté, leur écrémage se montre souvent habile, surtout lorsque des personnages secondaires se voient réduits ou fusionnés. De l’autre, on ne peut pas s’empêcher de trouver certains passages précipités, à commencer par celui du bagne.

Anamaria Vartolomei, qui sait tout jouer (même de la guitare)

Le blockbuster français de l’année ?

Si ce manquement constitue une petite déception, c’est bien parce que Le Comte de Monte-Cristo fait globalement l’effort de se structurer sur son rapport au temps ; un temps assassin qui brise les rêves des individus, et un temps que son protagoniste cherche en vain à récupérer, quitte à s’embarquer dans une justice solitaire et démiurgique qui le consume à petit feu.

Là où Les Trois mousquetaires sautait du coq-à-l’âne comme un gamin hyperactif, Delaporte et de La Patellière ne font pas qu’adapter machinalement le côté feuilletonnant de Dumas. Ils donnent à leurs séquences le temps d’exister, de s’immiscer tel un poison dans la vie et les tourments de leurs personnages, en cherchant toujours le gros plan pour capter sur le visage de leurs comédiens les bascules du récit.

C’est nous les méchants

Ce n’est pas toujours très fin (et peu aidé par certains raccourcis narratifs grossiers), mais peut-on totalement le reprocher à un film qui vise en premier lieu les grands sentiments ? A l’image de son anti-héros, Le Comte de Monte-Cristo est souvent sur la corde raide, comme si les fondations du monument de la littérature qu’il adapte étaient régulièrement sur le point de s’effondrer.

Néanmoins, l’ensemble maintient son cap, notamment grâce à son argument de poids : la qualité de sa direction d’acteurs. Patrick Mille, Bastien Bouillon et Laurent Lafitte s’en donnent à cœur joie avec le trio de méchants qu’on adore détester. Anaïs Demoustier et Anamaria Vartolomei apportent à Mercédès et Haydée une finesse et une ambiguïté fascinantes. Tout le monde est au diapason dans cette approche lyrique, qui sied particulièrement à Pierre Niney. C’est sur ses épaules que repose notre investissement dans la vengeance maladive d’Edmond Dantès, et il nous embarque sans problème dans les trois heures de ce programme déséquilibré, mais plutôt charmant.