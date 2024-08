Comme prévu, Deadpool & Wolverine est venu tout casser dans nos salles, et a même réalisé un des meilleurs démarrages de 2024.

Après les déconvenues historiques de Ant-Man 3 ou The Marvels, la firme de Kevin Feige devait se relever. Presque sans sourciller, le MCU a montré qu’il suscitait toujours de l’intérêt en salles avec le démarrage explosif de Deadpool 3 aux États-Unis. On pourrait se dire que c’est un dernier coup d’éclat de la part de Marvel, mais avec l’annonce du retour de Robert Downey Jr. en Dr. Doom dans Avengers 5, on risque de voir encore les super-héros un long moment (2027 minimum a priori).

Pour sûr, le film de Shawn Levy a fait un très gros lancement à domicile, mais qu’en est-il de notre cher Hexagone ? Si le blockbuster avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman est loin devant la concurrence, il ne fait pas le meilleur démarrage de la saga, mais se placera probablement dans le haut du panier du MCU en fin d’exploitation. Au reste du classement, c’est surtout des habitués comme Le Comte de Monte-Cristo, Vice-Versa 2 et Un p’tit truc en plus que l’on retrouve.

Deadpool 3 brise le quatrième mur et le classement

Avec plus de 1,2 million de personnes attirées en salles, Deadpool & Wolverine s’est donc placé loin devant la concurrence cette semaine. Il y a peu de films pour venir le défier, il faut le dire. En effet, le deuxième du classement est Le Comte de Monte-Cristo, le long-métrage avec Pierre Niney a attiré 684 000 spectateurs, alors qu’il en est à sa 5e semaine d’exploitation. Peu de concurrence directe pour Deadpool 3, mais un joli démarrage, tout de même, le 4e de l’année, derrière Dune : Deuxième Partie (1,3 million), Moi, Moche et Méchant 4 (1,4) et l’irrattrapable Vice-Versa 2 (1,9).

La première incursion du mercenaire dans le MCU n’est d’ailleurs pas sa meilleure prestation en France. Si ce troisième opus fait mieux que le deuxième, qui a ramené à l’époque 1 186 000 personnes en salles, il fait largement moins bien que le tout premier film de la trilogie, Deadpool et ses impressionnantes 1 576 000 places vendues à travers la France. Ce dernier affichait une moyenne dingue de 3296 entrées par copies, à titre de comparaison, Deadpool 3 en a une de 1872 (ce qui est excellent, c’est dire l’évènement qu’avait été le premier).

Posé devant la concu’

Comparé aux dernières productions du MCU, le film de Shawn Levy fait en tout cas mieux qu’Ant-Man 3 (735 356) et The Marvels (369 007) et se hausse presque au niveau de Les Gardiens de la Galaxie 3 (1 323 124). On peut donc s’attendre à ce qu’il termine sa course dans les mêmes eaux que ce dernier, qui avait attiré 3,4 millions de spectateurs en France. Si le mercenaire ne semble pas parti pour être un succès historique en France, dans le monde, en revanche, il a déjà dépassé le demi-milliard de dollars amassés (en seulement 7 jours environ), et devrait très rapidement passer la barre du milliard.

Ailleurs dans le box-office, Un p’tit truc en plus en est à sa treizième semaine dans le top 5 avec 183 507 places vendues et se rapproche des 10 millions d’entrées en France (9 637 253), Vice-Versa 2 est encore plus rapide que le film d’Artus et passe la barre des 7 millions d’entrées en une semaine de moins et Le Comte de Monte-Cristo a atteint les 5 millions d’entrées. Peu de films risquent de venir titiller Deadpool 3 dans les semaines à venir, sauf si Garfield : Héros malgré lui, Trap ou Borderlands créent la surprise.