Deadpool 3 explose tout au box-office américain et bat un énorme record pour le retour de Wolverine

Deadpool & Wolverine, avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman, débarque aux États-Unis, et offre un très beau démarrage à Marvel.

Le finito Marvel, Deadpool & Wolverine, vient de sortir dans nos salles obscures. Regard tendre sur les jouets oubliés de Marvel/la Fox ou récupération opportuniste d’un fond de panier poussiéreux ? Ce qu’il y a de sûr, c’est que le nouveau film réalisé par Shawn Levy ne va pas laisser indifférent. Tout juste arrivé ce vendredi dans les salles de cinéma américaines, le long-métrage avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman va faire un bien fou au porte-monnaie de Disney/Marvel.

A lire aussi Avengers 5 : Robert Downey Jr. sera le grand méchant Docteur Doom et oui Marvel a pété un câble

Deadpool 3 : retour en force de Marvel

En effet, en seulement trois jours, Deadpool & Wolverine a cumulé dans les 205 millions de dollars de recettes au box-office américain, et ce dans 4 210 salles de cinéma. Avec ses 96 millions amassés ce vendredi, le film réalisé par Shawn Levy signe le plus gros premier jour de 2024, battant de loin Vice-versa 2 et ses 63 millions de recettes.

À l’échelle du week-end, Deadpool & Wolverine est le meilleur démarrage réalisé par un film mis en scène par Shawn Levy (devançant les 54 millions de La Nuit au musée 2), mais aussi avec Ryan Reynolds (devant les 132 millions du premier Deadpool) et Hugh Jackman (plus que les 102 millions de X-Men : L’Affrontement final), sans prendre en compte l’inflation.

En route vers le milliard

Si l’on prend encore plus de distance, Deadpool 3 a tout simplement signé le meilleur premier week-end pour un film classé Rated R (interdit aux 17 ans et moins non accompagnés d’un adulte). Toujours sans prendre en compte l’inflation, il s’agirait même du huitième meilleur lancement de toute l’histoire du cinéma, derrière Avengers : Endgame (357 millions), Spider-Man : No Way Home (260 millions), Avengers : Infinity War (257 millions), Star Wars : Le Réveil de la Force (247 millions), Star Wars : Les Derniers Jedi (220 millions), Jurassic World (208 millions) et le premier Avengers (207 millions).

Au box-office monde, le film avec Ryan Reynolds aurait déjà dépassé les 438 millions de recettes. D’après Variety et Collider, le budget de production de Deadpool & Wolverine s’élèverait à 200 millions de dollars. Autant dire qu’avec un tel démarrage, l’avenir économique du film est plutôt assuré. Pour rappel, Deadpool 3 est disponible dans nos salles de cinéma françaises depuis le 24 juillet dernier.