Le box-office américain a chuté en 2024, malgré le raz-de-marée Disney (merci Marvel et Pixar)

Malgré les succès de Deadpool & Wolverine, Vice-Versa 2, Wicked, Vaiana 2 ou encore Dune : Deuxième partie, le box-office nord-américain ne va pas aussi bien que prévu.

A priori, tout roule à Hollywood. En 2024, Vice-Versa 2 (1,6 milliard au box-office) et Deadpool & Wolverine (1,3 milliard) ont explosé les compteurs pour Disney, et Moi, moche et méchant 4 (969 millions) et Vaiana 2 (905 millions) se placent juste derrière. Et Dune : Deuxième partie (714 millions), Wicked (650 millions et ce n’est pas fini), Godzilla x Kong (571 millions), Kung Fu Panda 4 (547 millions), Venom 3 (476 millions) ou encore Beetlejuice Beetlejuice (451 millions) prouvent encore et toujours que les marques dominent le marché.



Pourtant, à y regarder de plus près, le bilan est un peu moins positif. Car le box-office domestique (États-Unis et Canada) est en peine, alors que c’est celui qui compte le plus : c’est là qu’un studio américain récupère le plus d’argent sur les recettes du box-office – environ la moitié, contre 1/3 dans la plupart des autres territoires, et seulement 1/4 en Chine.

Que s’est-il passé ? Faut-il s’inquiéter, paniquer et lancer une cagnotte pour soutenir les studios multimilliardaires, ou n’est-ce qu’un petit incident dans le système ? On fait un rapide point.

Quand il manque 1 milliard à la fin de l’année

BOX-OFFICE 2024 : DISNEY NE SUFFIT PAS

Selon Variety, les recettes du box-office domestique s’élèvent à 8,7 milliards en 2024. Oui, c’est beaucoup, à tel point qu’il est difficile d’imaginer le moindre problème avec ce chiffre gargantuesque.

C’est largement grâce à Disney, qui vampirise le tableau des plus gros succès avec Vice-Versa 2 côté Pixar (652 millions), Deadpool & Wolverine côté Marvel (636 millions), Vaiana 2 côté Walt Disney Animation Studios (404 millions), La Planète des singes : Le Nouveau Royaume via 20th Century Studios (171 millions), et dans une moindre mesure Mufasa : Le Roi Lion (environ 130 millions depuis sa sortie en décembre).

Le couple-star de Marvel

Le studio Universal défend bien sa place avec les succès de Wicked (432 millions), Moi, moche et méchant 4 (361 millions), Twisters (267 millions) et Kung Fu Panda 4 (193 millions), tout comme Warner Bros. avec Beetlejuice Beetlejuice (294 millions), Dune : Deuxième partie (282 millions) et Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire (196 millions).



Derrière, il y a la Paramount avec Gladiator 2 (164 millions), Sonic 3 (151 millions jusque là) et Sans un bruit : Jour un (138 millions), et Sony avec Bad Boys 4 (193 millions), Jamais plus (148 millions) et Venom 3 (139 millions).

Le couple-star d’Universal

LA « CHUTE » DU BOX-OFFICE AMÉRICAIN EN 2024

Où est donc le problème avec ces 8,7 milliards du box-office domestique de 2024 ? C’est moins que les précédentes années, et ce n’est pas la direction que doit prendre ce monde d’ogres. Hormis pendant la pandémie (7,4 milliards en 2022 et 4,5 milliards en 2021), le box-office domestique est censé grandir, ne pas stagner, et encore moins rapetisser.

En 2023, le total du box-office domestique était de 9,04 milliards (soit 3,3% de plus), notamment grâce à Barbie et Super Mario Bros. le film. En 2019, c’était 11,3 milliards (soit 23,5% de plus), largement grâce à Avengers : Endgame qui avait récolté près de 860 millions à lui tout seul. En 2018, c’était encore plus : 11,9 milliards, et là encore en grande partie grâce à Disney avec Black Panther et Avengers : Infinity War, tous deux autour des 700 millions.

11,4 milliards en 2016, 11,1 milliards en 2015, 10,4 milliards en 2014, 10,9 milliards en 2013 (selon les bilans annuels de Variety) : on voit bien que la « norme » est globalement dans l’augmentation et la surenchère des chiffres, sachant que les années Covid ont naturellement changé la donne.

Et paf, 860 millions

2024 devient donc la première année post-Covid où les recettes du box-office domestique ne grimpent pas. L’explication serait à chercher du côté des nombreux retards suite aux grèves à Hollywood, avec d’abord les scénaristes (entre mai et septembre 2023) puis les acteurs et actrices (entre juillet et novembre 2023).

En conséquence, un certain nombre de blockbusters prévus en 2024 ont été décalés, comme plusieurs Marvel (Thunderbolts, Captain America 4) et Mission : Impossible 8. De quoi ralentir la cadence, notamment avec l’usine MCU qui n’a sorti qu’un seul film en 2024, avec Deadpool & Wolverine, ce qui n’était pas arrivé depuis… 2012, avec le premier Avengers.

Sur les dix films plus gros succès de 2024, neuf sont des suites. Le seul film « original » est Wicked, ce qui en dit long sur l’industrie puisque c’est l’adaptation d’un bulldozer de Broadway qui avait déjà explosé un certain nombre de records depuis 2003. C’est donc à peu près aussi « original » que les films Barbie et Mario en 2023.

Reste à voir si 2025 va redresser la barre pour ces pauvres studios à qui il manque quelques centaines de millions pour être tranquilles. Entre Avatar 3, Mission : Impossible – The Final Reckoning, Jurassic World Rebirth, Wicked : For Good, Thunderbolts*, Captain America 4, Les 4 Fantastiques, Superman, Minecraft, Lilo & Stitch ou encore Zootopie 2, il y a de quoi remplir les caisses. En théorie.