Avengers 5 : Robert Downey Jr. sera le grand méchant Docteur Doom et oui Marvel a pété un câble

Coup de tonnerre chez Marvel : Avengers 5 a été renommé Doomsday et Robert Downey Jr. y jouera le méchant Docteur Doom !

Est-ce la renaissance de Marvel ? Après quelques déceptions/bides au box-office (Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, The Marvels) et la tiède réception des dernières séries Disney+ (Secret Invasion, Echo), le mastodonte du super-héros va jouir ces prochaines semaines du succès monstrueux de Deadpool & Wolverine. Aussi, le studio des Avengers compte bien réagir à ce passage à vide en revenant aux valeurs sûres de la franchise.

Changement de masque

Avengers 5 : bad Iron Man

En effet, lors du Comic-Con de San Diego, le boss de Marvel Studios Kevin Feige a donné des nouvelles du prochain Avengers, et pas des moindres puisqu’il en a révélé le titre, Doomsday, les réalisateurs, Anthony et Joe Russo (Civil War, Infinity War, Endgame), et l’un des acteurs principaux, Robert Downey Jr. (!). Pour rappel, ce Avengers 5 a un temps été nommé The Kang Dynasty.

Il devait être réalisé par Destin Daniel Cretton (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux) et scénarisé par Jeff Loveness (Ant-Man et la Guêpe : Quantumania). Mais c’était sans compter les rebondissements qui ont suivi, notamment la double condamnation de Jonathan Majors pour harcèlement et violences conjugales. Au revoir Kang, pensé comme le nouveau Thanos du MCU, et bonjour Dr. Doom/Fatalis, qui sera donc le grand méchant des prochains films et séries Marvel.

Docteur Fatalis dans Les Quatre Fantastiques de 2005

Le personnage est déjà apparu sur grand écran dans les quatre films centrés sur Les Quatre Fantastiques. Il a été campé par Joseph Culp dans le long-métrage de 1994, par Julian McMahon dans le diptyque de 2005/2007, et par Toby Kebbell dans la version de 2015. Coup de théâtre, ce sera Robert Downey Jr., interprète historique d’Iron Man, qui endossera le masque du méchant.

Nouvelle preuve du génie marketing de Marvel : alors qu’il peine à renouveler ses heures de gloire, le studio rappelle l’un des acteurs favoris des fans de la première heure. Dans la même idée, le retour des frères Russo, après les succès stratosphériques d’Infinity War (plus de 2 milliards de recettes dans le monde) et d’Endgame (presque 2,8 milliards de recettes dans le monde), peut être vu comme une valeur sûre par Marvel. À noter que les Russo réaliseront également Avengers 6, toujours intitulé Secret Wars.

La date de sortie d’Avengers : Doomsday est toujours fixée au 29 avril 2026 dans nos salles de cinéma françaises.