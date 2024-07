Deadpool & Wolverine : critique qui finito Marvel 

Essai transformé ?

Sous couvert de sa déconstruction des codes super-héroïques et de son budget réduit, on oublie souvent ce qui faisait la vraie réussite du premier Deadpool. Tout Hollywood s’est jeté sur ses clins d’œil méta et sa moquerie connivente, quitte à omettre le contraste qui donnait un sens dramatique à cette origin-story. Entre l’annonce de son cancer et son envie de préserver de son dépérissement la femme qu’il aime, Wade Wilson est un super-héros qui “essaye”. Il rate beaucoup, et comme la plupart des modèles masculins actuels de la pop-culture, enfouit ses insécurités derrière ses blagounettes, exactement comme son alter-ego Ryan Reynolds.

Mais la sincérité finissait toujours par pointer le bout de son nez, attachée à la profonde imperfection de sa figure héroïque. A ce titre, Deadpool 3 est un film qui “essaye”, qui veut se trouver un petit cœur qui bat derrière les contraintes inhérentes à l’arrivée du personnage dans le giron du MCU. C’est même, d’une étrange manière, l’aveu d’échec qu’il choisit dans un premier temps de mettre en scène.

Guess Who’s Back ?

Si Deadpool fait son beurre sur les brisures du 4e mur, c’est peut-être parce que le cinéma populaire américain n’a plus que ça à proposer : des ramifications de franchises, où la connaissance des ayants-droit, des coulisses et du calendrier de sorties importe plus que l’histoire en elle-même.

L’existence pure et simple du “Merc with a mouth” au cinéma, après des années de réticence par la Fox, était à l’époque du premier volet l’un de ses arguments de vente. Pour sa part, Deadpool & Wolverine est trop heureux de son crossover, mais aussi d’avoir pu garder son ton de sale gosse adolescent au sein de la marque Disney, ce qu’il affirme dès la première séquence du film (de loin la meilleure), sous la forme d’une géniale désacralisation gorasse.

Logan Pool

Marvel est mort. Vive Marvel !

A partir de là, personne n’est dupe quant à la nature du long-métrage. Qu’importe que le TVA de Loki serve de béquille pour raccorder les univers (et pousser Wade à sauver le sien d’une oblitération certaine), Deadpool & Wolverine suture à la truelle les licences de la 20th Century Fox à Marvel Studios dans un ultime baroud d’honneur. L’occasion peu surprenante d’assister à une foire à la saucisse du caméo gratuit et du fan-service, si ce n’est que le film en fait son véritable sujet.

Alors que Deadpool lui-même a essayé de survivre au sein de rachats de multinationales et de décisions économiques qui dépassent largement son acteur principal, le long-métrage de Shawn Levy (toujours l’un des yes-man les plus impersonnels mais efficaces d’Hollywood) ne parle au fond que de ça. Avec une tendresse certaine, il iconise ceux “qui ont essayé”, depuis plus de vingt ans, de trouver leur place sur grand écran, de rendre justice aux comics et à leur transposition malgré les désidératas des costards-cravates des studios. Il retrace un parcours, fait de fautes de goût, de mauvaises décisions, d’œuvres oubliées, en revenant toujours à la dimension humaine, à l’investissement de celles et ceux qui ont voulu faire de leur mieux, quitte à essuyer les plâtres pour une formule désormais contrôlée, voire trop.

Ok, revoir Hugh Jackman fait quand même sacrément plaisir

Bien sûr, le procédé est parfait pour reproduire les surprises calculées de Spider-Man : No Way Home, et il faut bien admettre que certaines apparitions font leur petit effet, et touchent au-delà de leur simple potentiel nostalgique. Pour une fois, Deadpool raconte quelque chose de cette intertextualité envahissante, qui en vient désormais à s’auto-dévorer (les piques envers l’état du MCU sont assez savoureuses).

On pourrait même dire que le choix de Shawn Levy à la réalisation trouve un sens nouveau à l’aune de cette approche. Ryan Reynolds a beau s’être tourné vers lui suite à leur collaboration sur Free Guy et Adam à travers le temps, le cinéaste ne fait pas que s’encanailler avec du gore et des gros mots après des années de cinéma familial (La Nuit au musée, Real Steel, Stranger Things…). Le petit cœur de Deadpool & Wolverine, c’est peut-être son parallèle avec Toy Story 3 (oui oui…), et sa façon de jeter ses super-héros dans le Vortex, une sorte de décharge du Multivers où ils ont plus que jamais des airs de figurines avec lesquelles on ne voudrait plus jouer.

Deadpool : Homecoming

Les copains d’abord

La démarche est étonnamment pertinente, même si l’exécution de ses idées s’avère beaucoup plus inégale, à commencer dans ses scènes d’action. Tantôt inspiré (la montée en crescendo d’un combat étriqué dans une voiture), tantôt brouillon (la bataille générale qui conclut le deuxième acte), le long-métrage laisse poindre la pauvreté de sa direction artistique, encore plus aride et grisâtre que l’aéroport de Civil War, sans parler de son climax réduit à une ruelle de studio et un pauvre sous-sol.

En même temps, difficile de ne pas y voir l’illustration de son discours sur la fin d’une époque et sur le début incertain d’une autre dans une franchise surchargée. Face à la mort de la Fox, Deadpool 3 épure au maximum la marque Marvel de ses atours, et fait de ses terrains vagues un bac à sable où ne restent plus que les symboles poussiéreux du passé, et ses jouets qui s’entrechoquent.

Par la force des choses (et surtout de sa réflexivité), le film ne met pas longtemps à abandonner ses enjeux et ses connexions forcées au MCU. On peut le voir comme une déception, en particulier du côté de l’antagoniste Cassandra Nova (Emma Corrin), sœur jumelle maléfique de Charles Xavier que les fans attendaient au tournant. Pas de chance, elle n’est qu’un outil narratif comme un autre, assez vite sacrifié.

Petite déception du côté de Cassandra Nova

Néanmoins, la lassitude face à l’intertextualité marvelienne, qui a dépassé sa date de péremption depuis Endgame, nous amène à apprécier Deadpool & Wolverine plus que de raison pour son approche sarcastique de la saga. Pour le coup, le film ne tente même pas de feindre son intérêt pour l’étendue de son monde et son potentiel avenir (Wade assume que son univers est réduit aux neuf personnes qu’il aime).

La caméra n’a d’yeux que pour la rythmique comique de Ryan Reynolds et pour le charisme de Hugh Jackman. Deadpool a d’ailleurs le mérite de s’effacer pour laisser ce Wolverine déchu devenir l’ancrage émotionnel logique du long-métrage. Lui aussi “essaye” de se forger une forme de rédemption, de corriger les échecs du passé. Dans cette dynamique de buddy-movie fantasmé, le film trouve un équilibre vraiment fun entre la gaudriole facile (mais souvent drôle) et une ampleur dramatique insoupçonnée. Ça ne fonctionne pas toujours, mais au moins, ils “essayent”.