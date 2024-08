Pour sa deuxième semaine en France, Deadpool & Wolverine continue d’impressionner et de largement surpasser le reste de la concurrence.

Après le démarrage explosif de Deadpool 3 aux États-Unis (comme un peu partout dans le reste du monde), le film de Shawn Levy continue de jouer dans la cour des très grands pour sa deuxième semaine d’exploitation en France. Assez logiquement, le blockbuster porté par Ryan Reynolds et Hugh Jackman se place donc premier du box-office hexagonal.

Derrière lui, Le Comte de Monte-Cristo est encore deuxième et dépasse toujours les espérances. Enfin, l’animation est également bien représentée en ce début de mois d’août, puisque Moi, moche et méchant 4, Vice-Versa 2 et Garfield – Héros Malgré Lui font aussi partie du top 5.

À lire aussi Notre critique de Deadpool & Wolverine

Deadpool 3 millions d’entrées ?

Alors, comment se porte le petit Jésus Marvel ? Toujours aussi bien, puisque le sauveur R Rated du MCU explose toujours la concurrence et le box-office français. En effet, Deadpool & Wolverine a attiré 794 636 spectateurs pour sa deuxième semaine d’exploitation, ramenant son total à déjà 1 994 682 entrées.

Toutefois, ce n’est pas le meilleur résultat de la trilogie portée par Ryan Reynolds dans notre pays. Comme on peut le constater, le premier Deadpool avait quasiment atteint le million d’entrées au même stade, cumulant alors plus de 2,5 millions d’entrées au box-office français, ce qui était assez gigantesque. En revanche, le dernier bébé de Marvel réalise un score supérieur à celui de Deadpool 2 (497 000 entrées en deuxième semaine pour un total d’environ 1,7 million de spectateurs).

Dynamic Duo

Le retour du mercenaire à la grande gueule est également parvenu à supplanter les derniers échecs de Marvel en France, Ant-Man 3 (un total de quasi 1,2 million d’entrées au même stade) et The Marvels (à peine 553 000 spectateurs en cumulé), ce qui était évidemment attendu et espéré par la firme super-héroïque. Le film de Shawn Levy réussit même à titiller de près Les Gardiens de la Galaxie 3 et ses 705 970 entrées en deuxième semaine, et qui rassemblait alors un tout petit plus de 2 millions de places vendues.

Concernant le reste du classement, Le Comte de Monte-Cristo garde la deuxième place pour sa sixième semaine d’exploitation. L’adaptation du roman d’Alexandre Dumas a ainsi ramené 584 629 spectateurs ces derniers jours, rassemblant au total plus de 5,8 millions d’entrées. Pour finir, les films d’animation Moi, moche et méchant 4, Vice-Versa 2 et Garfield – Héros Malgré Lui terminent troisième, quatrième et cinquième du box-office français, avec respectivement 454 391, 297 111 et 264 304 nouvelles entrées cette semaine.