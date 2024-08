Alien : Romulus démarre fort mais le film se fait voler la vedette par le retour en force du Comte de Monte-Cristo dans les salles.

Alors que certains accusent la franchise Alien de s’essouffler, tout le monde se demandait si Alien : Romulus pouvait sauver la saga au box-office ? Avec des premiers retours positifs pour le film réalisé par Fede Álvarez et produit par Ridley Scott, ainsi que des estimations plutôt prometteuses, on pouvait espérer des résultats encourageants pour ce septième opus. Résultat : le box-office de Alien : Romulus a été encourageant aux US mais le démarrage en France n’a pas pu faire le poids face à… Pierre Niney, encore.

En effet, l’aventure de Le Comte de Monte-Cristo continue de plus belle puisque le film a gagné plus de 22% de fréquentation par rapport à la semaine dernière (une performance impressionnante sans doute aidée par le pont de l’Assomption), récupérant la première place et affichant désormais près de 7 millions d’entrées. Malgré tout, le nouvel opus de la saga du xénomorphe s’est placé en deuxième position du classement pour son démarrage.

Alien en force mais battu par Edmond Dantès

Alien : Romulus a fait 477 983 entrées pour sa première semaine. Un super résultat pour le film d’Alvarez au vu de la concurrence, de son interdiction aux moins de 12 ans et surtout de son nombre de copies (seulement 451) lui permettant d’afficher une moyenne impressionnante de 1060 entrées par copie (la deuxième meilleure de la semaine). Toutefois, il réalise un démarrage inférieur à celui des deux précédents films de l’univers puisque Prometheus avait engrangé 812 356 entrées (moyenne de 1222 entrées par copie) pour sa première semaine quand Alien : Covenant affichait 675 785 entrées (moyenne de 1106 entrées par copie).

Reste qu’il va falloir surveiller la suite car les deux derniers Alien avaient rapidement perdu en fréquentation… ce qu’Alien : Romulus pourrait éviter grâce à un bouche-à-oreille assez enthousiaste. Ainsi, les deux derniers Alien avaient terminé avec respectivement 1 837 125 entrées en France pour Prometheus et 1 227 680 entrées pour Alien : Covenant. Il est intéressant de noter que malgré des résultats toujours honnêtes, la saga Alien ne cesse de régresser au box-office en France. A voir donc jusqu’où ce septième opus ira et s’il réussira à dépasser le million d’entrées d’ici la fin de son exploitation (ce qui semble plus que probable).

Cailee Spaeny prête à combattre Pierre Niney

Si Alien : Romulus déçoit légèrement au box-office et que Le Comte de Monte-Cristo continue de creuser l’écart avec Les Trois Mousquetaires – le diptyque ayant totalisé 5 914 014 spectateurs pendant que le film avec Pierre Niney s’approche des 7 millions –. le très méta Deadpool & Wolverine continue son bout de chemin.

Avec 449 762 nouveaux spectateurs, le film Marvel subit une toute petite baisse de fréquentation (-14,5%) pour sa quatrième semaine, ce qui lui permet de tutoyer les 3 millions d’entrées. Le troisième opus a donc déjà dépassé Deadpool 2 (2 600 250 entrées) et devrait sans doute atteindre (voire dépasser) les chiffres du premier Deadpool (3 763 671 entrées). En tout cas, la mission est réussie pour le MCU puisque le film fait largement oublier les récents bides de Marvel comme The Marvels, qui n’avait cumulé que 771 705 entrées en France.

Ils voguent vers le (très gros) succès

On peut également noter les présences de Jamais plus – It Ends With Us et Moi, moche et méchant 4 aux quatrième et cinquième places, qui auraient respectivement engrangé 323 389 premiers spectateurs, et 298 515 nouvelles entrées pour le quatrième film sur Gru. Le Comte de Monte-Cristo va-t-il finir par se faire rattraper par le xénomorphe ? Réponse dans les prochaines semaines, qui verront en plus l’arrivée de The Crow comme nouveau concurrent.