Alien : Romulus – un beau démarrage au box-office américain pour le retour du xénomorphe ?

Alien : Romulus, le nouveau film réalisé par Fede Álvarez, débarque aux États-Unis et signe un démarrage prometteur.

Sept ans après la sortie du débattu Alien : Covenant, les xénomorphes sont de retour avec Alien : Romulus. 81% sur Rotten Tomatoes (avec 258 références), une note de 3,6 sur 5 sur Allociné (avec 21 entrées) et une rédaction d’Ecran Large globalement convaincue par le film (désolé Geoffrey) : la réception critique de Romulus est franchement positive. Du côté public ? Le long-métrage vient de débarquer aux États-Unis : petit point sur son démarrage.

Démarrage d’Alien : Romulus

Lors de son week-end d’ouverture, Alien : Romulus aurait cumulé dans les 41,5 millions de dollars de recettes dans un parc de 3 885 salles de cinéma. Il s’agit du deuxième meilleur démarrage pour un film Alien, derrière Prometheus (51 millions) et devant Alien : Covenant (36 millions), sans prendre en compte l’inflation. Notons que Romulus est le premier film de la saga à bénéficier de projections en Imax, entre autres formats plus couteux qu’une séance de cinéma classique.

Si ce démarrage est encourageant, notons que le budget de production du film, à hauteur de 80 millions de dollars selon Variety, reste un investissement. En 2017, Covenant a été produit pour 97 millions (Box-office Mojo), et n’a récolté que 74 millions au box-office domestique sur l’ensemble de son exploitation. Dans le monde, le film réalisé par Ridley Scott a tout juste dépassé les 240 millions de recettes, surtout grâce à son score à l’international.

Un xénomorphe prêt à dévorer la concurrence

Côté films d’horreur à gros budget, Alien : Romulus signe le deuxième meilleur démarrage de 2024, tout juste derrière Sans un bruit : jour 1 (52 millions de dollars). Le film réalisé par Michael Sarnoski a terminé son exploitation autour des 138 millions au box-office domestique et des 261 millions de recettes mondiales. À voir si la dernière mise en scène de Fede Alvarez tiendra sur la longueur.

À noter qu’à sa sortie, Covenant a été très tièdement reçu par le public et la presse (65% sur Rotten Tomatoes avec 408 références). La réception beaucoup plus chaleureuse d’Alien : Romulus fera-t-elle la différence ? En attendant d’en savoir plus, rappelons que le film avec Cailee Spaeny est disponible dans nos salles obscures françaises depuis le 14 août dernier.