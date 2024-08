Alien : Romulus peut-il « sauver » la saga après le désastre de Covenant au box-office ?

Alien : Romulus sortira ce 16 août aux Etats-Unis, et devrait faire, selon les estimations, un solide démarrage au box-office domestique.

Après plusieurs échecs de Disney en 2022 et 2023, notamment Avalonia, Buzz l’Éclair, The Marvels et Indiana Jones 5, Mickey a repris du poil de la bête en 2024 avec les immenses cartons de Vice-Versa 2 et Deadpool & Wolverine qui ont tous deux franchi la barre du milliard de dollars au box-office mondial. Et d’autres réussites estampillées Disney se profilent d’ici la fin de l’année, en particulier Vaiana 2 et Mufasa : Le Roi lion.

L’autre production à ne pas sous-estimer est Alien : Romulus, nouveau fruit du rachat de la Fox, qui selon les estimations serait bien parti pour devenir l’autre petit succès de l’été, et ainsi redonner un coup de fouet bienvenue à la saga après l’échec de Covenant.

ALIEN ROMULUS OU CRESUS ?

Selon Variety, Alien : Romulus pourrait encaisser entre 28 et 38 millions de dollars pour son lancement à domicile, du 16 au 18 août inclus, et donc piquer la première place du box-office nord-américain à It Ends with us (la nouvelle comédie romantique avec Blake Lively). D’autres estimations, plus optimistes encore, parlent d’un week-end d’ouverture entre 30 et 50 millions de dollars.

Dans le meilleur des cas, Romulus s’approchera du démarrage de Prometheus en 2012 (51 millions) et dépassera celui de Covenant en 2017 (36 millions), qui était par ailleurs une sacrée douche froide, sinon acide, pour la franchise.

Dans le pire des cas, il fera toujours mieux qu’Alien 3 et Alien 4, dont les trois premiers jours d’exploitation étaient compris entre 16 et 19 millions de dollars hors inflation. Toutefois, Romulus n’a pas besoin de surpasser ou même d’égaler les chiffres record de Prometheus (403 millions au box-office mondial, dont 126 à domicile) pour être une réussite.

L’autre (petit) braquage de l’été ?

ALIEN, LE VRAI RETOUR

Toujours selon Variety, la facture de Romulus s’élève à 80 millions de dollars, hors frais marketing, revenant ainsi dans le sillage d’Alien 4 (75 millions). Ce septième volet de Fede Alvarez aurait donc coûté moins cher que les deux précédents, Covenant ayant un budget d’environ 100-110 millions hors marketing, et Prometheus près de 130 millions, hors marketing également.

Et c’est plutôt compréhensible, ne serait-ce que pour les salaires de Cailee Spaeny, David Jonsson et Archie Renaux qui sont certainement bien inférieurs à ceux ceux de Michael Fassbender, Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce ou Jake Gyllenhall.

David n’a pas l’air spécialement inquiet

De plus, l’action de Romulus se déroule dans un cadre plus resserré, sans l’envergure mythologique déployée dans les prequels. Ainsi, Prometheus et Covenant, malgré leur classement R aux États-Unis, ont été vendus comme des blockbusters de science-fiction, tandis qu’Alien : Romulus se présente davantage comme un film d’horreur annexe d’un réalisateur plus confidentiel que Sir Ridley Scott.

Le film pourrait donc faire un démarrage plus timide que les deux précédents opus, mais mieux se tenir sur la durée et, de fait, se révéler plus rentable. En espérant maintenant que le bon vieux bouche-à-oreille fasse son effet pour ce retour en forme des xénomorphes.