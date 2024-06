Pour son lancement en France, Vice-Versa 2 se place largement en tête du classement, tandis qu’Un p’tit truc en plus va toujours plus haut.

C’était un pari, et il est complètement gagné. Comme un peu partout dans le reste du monde, Vice-Versa 2 explose tout sur son passage pour son démarrage au box-office français. La suite du film de Pixar fait d’ailleurs bien mieux que le premier, et devient carrément le meilleur lancement de l’année devant Dune 2 et Un p’tit truc en plus.

De son côté, le film d’Artus continue de faire son (énorme) bonhomme de chemin et reste deuxième, alors qu’il s’agissait pourtant de sa huitième semaine d’exploitation. Un p’tit truc en plus solidifie ainsi son statut de plus grand triomphe de l’année en France, et rentre même dans le top 60 des plus gros succès de l’histoire du box-office français.

À lire aussi Notre critique de Vice-Versa 2

Vice-Versa, premier 2 loin

Pour sa première semaine dans notre pays, Vice-Versa 2 réalise plus de 1,9 million d’entrées. Ce résultat est ainsi bien supérieur au démarrage de Vice-Versa et ses 787 437 entrées. Pour rappel, le film de 2015 avait totalisé environ 4,3 millions d’entrées à la fin de son exploitation. Il ne serait donc pas étonnant que sa suite dépasse largement ces chiffres, à moins d’un gros accident de parcours.

Également, si on compare Vice-Versa 2 avec l’autre gros long-métrage d’animation de 2024, à savoir Kung Fu Panda 4, il n’y a pas vraiment photo, le film de Dreamworks s’étant lancé chez nous avec 825 898 entrées pour sa première semaine.

Pour le dire directement : en France, aucun film en 2024 ne fait aussi bien que Vice-Versa 2 niveau démarrage, Dune 2, Un p’tit truc en plus et La Planète des Singes 4 ayant respectivement cumulé 1,4 million, 1,1 million et 933 000 entrées environ. Le long-métrage Pixar se place même d’ores et déjà sixième plus gros succès de l’année dans notre pays.

Si on remonte encore dans le temps, Vice-Versa 2 supplante même le film Super Mario Bros et ses 1 866 914 d’entrées pour sa première semaine d’exploitation en Hexagone. Il faut aller jusqu’en 2019 et La Reine des Neiges 2 pour trouver un meilleur démarrage pour un film d’animation (plus de 2,1 millions d’entrées).

Bonjour, c’est Vice-Versa 2, on vient voler 2024

UN P’TI TRUC EN PLUS ne s’arrête pas

Pour ce qui est d’Un p’tit truc en plus, la comédie d’Artus réalise donc 482 598 entrées pour sa huitième semaine, ce qui est toujours aussi impressionnant. Le dauphin de Vice-Versa 2 ramène ainsi son total à un peu plus de 7,8 millions d’entrées, faisant toujours de lui le plus gros succès au box-office français de 2024 (Dune 2 est loin derrière, en deuxième position, avec 4,1 millions d’entrées), et le 58ème plus gros succès de l’histoire du box-office français (juste derrière L’Age de glace 3).

Au vu de ces chiffres, il ne serait pas étonnant qu’il atteigne carrément le top 30, surtout avec la Fête du cinéma qui arrive (du 30 juin au 3 juillet). Le cap des 10 millions semble plus que possible à ce stade, sachant qu’il dépassera rapidement Rien à déclarer (8,1 millions), Les Choristes (8,6 millions), Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain (8,6 millions), Astérix et Obélix contre César (8,9 mlillions), ou encore Le Dîner de cons (9,2 millions).

« Oui oui, on a tout explosé »

BAD BOYS 4 et les autres

Bad Boys : Ride or Die termine à la dernière place du podium avec 170 426 entrées pour sa troisième semaine d’exploitation, après une baisse de fréquentation de -33,9%. Le quatrième film a dépassé les 800 000 entrées en France. Reste à voir s’il fera aussi bien que Bad Boys For Life (1,7 million), Bad Boys 2 (1,9 million) ou le premier Bad Boys (1,6 million).

La comédie La Petite Vadrouille est de son côté quatrième grâce à ses 80 578 entrées, tandis que The Bikeriders de Jeff Nichols conclut ce top 5 avec 72 149 pour son démarrage en France.

Toutefois, ce classement risque rapidement d’être chamboulé, notamment avec la sortie du Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney ce vendredi 28 juin. Mais parviendra-t-il à concurrencer Vice-Versa 2 et Un p’tit truc en plus ? Et à faire autant que Les Trois Mousquetaires (3,3 millions pour D’Artagnan, 2,5 millions pour Milady) ? L’avenir nous le dira.