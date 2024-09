Le podcast d’Ecran Large : entre bides et succès, que retenir du box-office de 2024 ?

Pour ces nouveaux épisodes de La Réu’ d’Ecran Large, décryptage du box-office de l’été de blockbusters de 2024, et des leçons qu’il faut en retenir.

Comme tous les ans, l’été de blockbusters est l’une des périodes majeures pour le box-office mondial (même si Hollywood triche, et débute la période en mai). Sauf que depuis le Covid, les studios peinent à retrouver les scores d’antan, malgré quelques succès étonnants (Barbie, Oppenheimer). Alors que 2023 a été une année remplie de bides en rafale et de déceptions du côté des franchises installées (Indiana Jones 5, The Flash…), est-ce que 2024 parvient à remonter la pente ? Et que retenir de l’état du box-office ?

C’est le sujet de ces épisodes de la Réu’ d’Ecran Large, où toute l’équipe revient sur les complexités de cet été particulier. Pour le premier épisode, on revient sur un mois de mai alarmant, entaché par les flops de Furiosa et de The Fall Guy. Pour le deuxième épisode (disponible le 19 septembre), on s’interroge sur les succès modérés de franchises de plus en plus fatiguées. Pour le troisième épisode (disponible le 26 septembre), on analyse le carton plein de Vice-Versa 2 et de Deadpool & Wolverine. Enfin, pour le quatrième épisode (disponible le 3 octobre), on se demande si la vraie surprise de l’été ne serait pas le retour des budgets moyens, d’Alien : Romulus à Trap en passant par Longlegs.

La moulaga !

Partie 1 : Les méga-bides Furiosa et The Fall Guy : que s’est-il passé ?

