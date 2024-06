Vice-Versa 2 : critique du burn-out émotionnel de Pixar

polycopié

Vice-Versa 2 n’est pas un mauvais film, au contraire même. Il est visuellement attrayant et soigné, notamment pour son travail toujours aussi minutieux sur les textures pelucheuses des Émotions. Il est aussi très drôle par moment, ne serait-ce que le passage dans le coffre-fort des secrets inavouables, qui donne une idée de ce à quoi ressembleraient les parodies des KASSOS en version PG. L’histoire quant à elle n’accuse aucun temps mort, mais prend tout de même le temps de respirer pour n’asphyxier personne, tandis que le propos sur la complexité de l’identité et de ce qui fait notre personnalité est finement vulgarisé.

À lire aussi Les meilleurs courts-métrages de Pixar

Pourtant, Vice-Versa 2 reste une déception par rapport au premier volet, comme Le Monde de Dory pouvait l’être par rapport au Monde de Nemo. Même s’il est préférable d’y voir un moyen maladroit de créer une continuité plutôt qu’un aveu de paresse, Vice-Versa 2 reprend grosso modo le même schéma narratif que son aîné, ce qui a pour effet de diluer la formule.

Le Quartier cérébral VS l’esprit critique

L’idée de repasser par les mêmes endroits permet effectivement de constater l’évolution psychologique d’une Riley en pleine mutation, mais toutes les grandes étapes du récit hurlent la redite : le nouvel environnement et changement de vie, la difficulté pour l’adolescente de s’intégrer aux autres, les chamailleries et l’incompréhension entre les Émotions, l’escapade imprévue hors du Quartier cérébral et Riley en plein décrochage.

Non seulement le charme opère moins bien, mais tout paraît plus mécanique et donc ironiquement moins émotionnel. Rien dans cette suite ne réussit par exemple à égaler la puissance émotionnelle de la mort de Big Bong – qui pour beaucoup est LE moment lacrymal du premier film.

Pardon, la « disparition » de Big Bong

crise émotionnelle

C’était une blague sur l’affiche, mais c’est une réalité dans le scénario : les Emotions se marchent dessus et cela traduit plus un scénario surchargé qu’un quelconque débordement ou bouillonnement émotionnel lié à l’adolescence. Comme la bande-annonce le laissait présager, les projecteurs sont braqués sur Axiété, alias le joyau du film et nouveau totem de tous les stressés de la vie. Conséquence de cette mise en lumière : Peur, Colère et Dégoût, qui participent pourtant à l’aventure, jouent les cinquièmes roues du carrosse, tandis qu’Embarras, Ennui et Envie sont des outils plus que des personnages.

Si vous vous reconnaissez un peu trop, inquiétez-vous

Enfin, s’il métaphorise subtilement l’estime de soi et la nécessité d’accepter nos travers (ce qui dépasse le simple cadre de l’adolescence ou du passage à l’âge adulte), le film offre un traitement un peu trop sage et superficiel de la puberté et plus généralement des affres de l’âge ingrat. Encore plus quand le compare à celui d’Alerte Rouge, un précédent Pixar qui abordait plus ou moins les mêmes thématiques, mais plus frontalement. Vice Versa 2 n’a donc pas transformé l’essai après la réussite magistrale du premier film de Pete Docter et Ronnie Del Carmen, laissant de fait à Toy Story 2 le titre de meilleure suite de Pixar.



Vice-Versa 2 est au cinéma en France à partir de ce 19 juin