Twisters : critique qui souffle fort

Le vent se (re)lève

Quelques jours avant la sortie de Twisters, il était encore question de savoir si ce nouveau film serait une suite, un reboot, un remake, un spin-off, ou un autre legasequel (pitié…). Et ce n’est pas la réponse évasive du réalisateur Lee Isaac Chung, qui a préféré parler « d’une nouvelle expérience scientifique« , qui pouvait aider à y voir clair.



Mais quand on regarde de loin, Twisters est bien un calque de Twister. Les personnages ne sont plus tout à fait les mêmes, mais le film reprend une structure narrative identique à celui de 1996, en tout cas au début avec un autre flashback comme séquence d’ouverture, histoire d’exposer le traumatisme de l’héroïne (car les héroïnes de films catastrophe dignes de ce nom en ont un, c’est la règle).

Y’a plus de saison ma pauvre dame

On retrouve aussi la romance mal engagée entre les deux protagonistes, l’équipe de nerds des tornades insupportables, l’équipe adverse qui tente littéralement de les doubler, un passage chez maman (au lieu de chez tata), et même le rapport exagérément instinctif et passionné à la météorologie. Sans oublier quelques clins d’oeil au film original, comme la machine surnommée Dorothy, les détecteurs en aluminium, ou le discret caméo de James Paxton en l’honneur de son père, Bill Paxton, décédé en 2017.

De fait, Twisters a les mêmes qualités que Twister, parfois même en mieux, à commencer par les effets spéciaux forcément moins datés et donc plus crédibles, mais aussi la bonne gestion de la tension lorsque les tourbillons se forment, et de l’immersion au coeur de ceux-ci. L’excitation, la nervosité et la montée d’adrénaline des chasseurs de tornades et des scientifiques sont toujours aussi palpables et communicatives, ce qui rend le tout stimulant et – n’ayons pas honte de le dire – très divertissant.

En revanche, Twisters n’a pas gommé les défauts de Twister, en particulier pour les seconds rôles qui restent pour la plupart au stade embryonnaire, bénéficiant d’une caractérisation en lot : ils parlent forts, s’agitent dans tous les sens, ont l’air irresponsable, mais finalement sympa, indifféremment les uns des autres. Dommage donc pour Katy O’Brien, Sasha Lane ou Brandon Perea qu’on aurait préféré voir plus en action qu’en figuration.

On voulait mettre une photo de l’équipe en question, mais on n’en a pas trouvé…

Twist her

On ne peut toutefois pas enlever au film sa volonté de dépasser son aîné, de ne pas entièrement rejouer les mêmes cartes et même de renverser le jeu passé les 20 premières minutes. Ainsi, plutôt que de ramener les mêmes enjeux, Twisters a la bonne idée de prendre le gros du scénario de Twister (Dorothy, l’étude des tornades et la F5) pour en faire le point de départ de l’intrigue et non pas la trame principale.

Dorothy est donc présentée comme une machine datée, utilisée pour un simple projet d’étude afin que l’héroïne décroche sa bourse universitaire. Rapidement, il n’est plus question de comprendre et sonder les tornades, mais de les canaliser, tout en ayant un discours suffisamment humble et mesuré pour ne pas tomber dans une emphase gênante à la Geostorm.

Trop d’argent dans les équipements pour être réglo

Ce nouveau cap permet en quelque sorte d’inverser les rôles : le groupe de Tyler, plus dissipé et moins subventionné, est semblable à celui de Joe et Bill dans Twister tandis que la bande que rejoint Kate est plus proche de celle de Jonas Miller, qui sert d’antagoniste dans le film de Jan de Bont. Evidemment tout se rééquillibre à cause des phéromones que dégage Tyler (Glen Powell) et Kate (Daisy Edgar-Jones), mais l’idée était d’être plus empathique que sensationnaliste.

Le but n’est donc pas de s’approcher de la plus grosse tornade imaginable, mais de mettre ceux qu’elle menace à l’abri. Même si ça manque souvent de subtilité et frôle par moment un manichéisme niais, le film creuse la dimension sociale, aux dépens du pur spectacle de destruction décomplexé.

She’s like the wind

Les personnages et la caméra passent davantage de temps aux côtés des sinistrés, qui sont cette fois de simples inconnus et non des proches, tout en taclant les messieurs en costume-cravate qui spéculent et s’enrichissent sur le malheur des gens. Ce n’est pas ce qu’on a vu de plus original, mais le film a le mérite de vouloir traiter une autre problématique et de faire des tornades un véritable fléau plus qu’un objet de fascination, pour ainsi donner à la catastrophe un aspect plus dramatique qu’ébouriffant.