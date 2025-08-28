Nicolas Cage joue le père de Jésus dans le teaser bizarroïde de The Carpenter’s Son

On y est presque : Nicolas Cage est à un degré familial de devenir Jésus Christ dans The Carpenter’s Son, dont le teaser vraiment bizarre vient de tomber.

Souvent tourné en ridicule dans les années 2010 à cause de choix de carrière… discutables, Nicolas Cage a définitivement terminé sa traversée du désert. Certes, il accepte encore de temps en temps des séries B foirées (Arcadian, Willy’s Wonderland), mais ce ne sont que des dommages collatéraux dans sa conquête du cinéma de genre indépendant. Pig, Butcher’s Crossing, Dream Scenario, Longlegs, The Surfer sont des films parfois bancals, souvent fauchés. Mais ils sont surtout des prises de risque dont le roi du cabotinage s’est désormais fait une spécialité.

La résurrection passée, il est prêt pour son deuxième avènement, puisqu’il revient progressivement dans des projets plus friqués, comme la série Spider-Noir ou la prochaine saison de True Detective. Mais cela ne veut pas dire qu’il oublie ses disciples. La preuve avec The Carpenter’s Son, dont les premières images ne font que confirmer l’étrangeté.

Au nom du père, du fils et de Nicolas Cage