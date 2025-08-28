Nicolas Cage joue le père de Jésus dans le teaser bizarroïde de The Carpenter’s Son

On y est presque : Nicolas Cage est à un degré familial de devenir Jésus Christ dans The Carpenter’s Son, dont le teaser vraiment bizarre vient de tomber.
Souvent tourné en ridicule dans les années 2010 à cause de choix de carrière… discutables, Nicolas Cage a définitivement terminé sa traversée du désert. Certes, il accepte encore de temps en temps des séries B foirées (Arcadian, Willy’s Wonderland), mais ce ne sont que des dommages collatéraux dans sa conquête du cinéma de genre indépendant. Pig, Butcher’s Crossing, Dream Scenario, Longlegs, The Surfer sont des films parfois bancals, souvent fauchés. Mais ils sont surtout des prises de risque dont le roi du cabotinage s’est désormais fait une spécialité.
La résurrection passée, il est prêt pour son deuxième avènement, puisqu’il revient progressivement dans des projets plus friqués, comme la série Spider-Noir ou la prochaine saison de True Detective. Mais cela ne veut pas dire qu’il oublie ses disciples. La preuve avec The Carpenter’s Son, dont les premières images ne font que confirmer l’étrangeté.
Au nom du père, du fils et de Nicolas Cage
C’est ce qu’on appelle un teaser… Décidément, la promotion des films d’Osgood Perkins chez Neon (Longlegs notamment) a fait des envieux. Montage cryptique, bande-son bruyante, confusion totale… Tous les ingrédients sont là. Et le synopsis officiel est à peine plus explicite : « Une famille dans l’Egypte romaine. Le fils, surnommé ‘le garçon’, doute de son tuteur, ‘le charpentier’, se rebellant avec de mystérieux pouvoirs. Quand il utilise ses pouvoirs, ils font face à des horreurs naturelles et divines ».
Bien évidemment, c’est une référence aux évangiles. Cage incarnera donc « The Carpenter », une version de Joseph, tandis que le jeune Noah Jupe (Honey Boy, Sans un bruit, Le Mans 66) jouera « The Son », évoquant Jésus en personne. Quant à « The Mother », donc probablement Marie, elle sera interprétée par FKA Twigs, chanteuse de plus en plus présente au cinéma dans Honey Boy et The Crow, récemment. Ce casting improbable est complété par Isla Johnston et Souheila Yacoub, actrice vue dans Dune 2 et Planète B qui a décroché le rôle principal du prochain Evil Dead.
Et pour encore épaissir le mystère, le tout est écrit et réalisé par Lofty Nathan, qui a réalisé deux longs-métrages relativement obscurs : un téléfilm sur des jeunes bikers et Harka, un drame sur un jeune tunisien en charge de ses sœurs depuis la mort de son père. Autant dire que The Carpenter’s Son, décrit comme un film d’horreur par la presse américaine, risque de différer grandement du The Resurrection of the Christ qu’est en train de nous concocter Mel Gibson, suite en deux parties de La Passion du Christ. Il faudra en tous cas attendre moins longtemps, car il est prévu pour automne 2025 aux États-Unis.