LG Gallery+ va transformer votre salon en musée, et Samsung a du souci à se faire…

Mais les autres fabricants ne sont évidemment pas restés se tourner les pouces en voyant cette nouvelle niche prendre de l’ampleur, et LG compte bien prendre sa part du gâteau avec son service Gallery+ qui offre un accès à des milliers de tableaux . Au-delà de la promesse d’avoir un Van Gogh dans son salon sans vendre un rein, ce nouveau service a-t-il des chances de se démocratiser voire d’éclipser Samsung The Frame ? On fait le point complet.

Au fil des années, nous avons vu fleurir de plus en plus d’écrans au design insolite qui ne cherchent plus seulement à diffuser des films et séries, mais également à se fondre dans le décor lorsqu’ils ne sont plus utilisés. Et dans ce domaine bien précis, c’est la marque Samsung qui s’est rapidement démarquée grâce à ses téléviseurs The Frame qui affichent des œuvres une fois éteints.

Ce n’est pas la première fois que LG s’aventure sur le marché parfois tortueux des téléviseurs lifestyle, à l’instar de son nouvel écran StanbyME 2 qui vise à redéfinir les codes ou de son étonnante TV OLED transparente. Mais en plus de ces concepts qui sortent des sentiers battus, la marque coréenne compte bien chiper quelques bonnes idées à ses concurrents, à commencer par Samsung.

Elle ne s’en est d’ailleurs pas privée avec Gallery+, qui reprend quasiment le même principe que The Frame (à quelques détails près, nous y reviendrons) en proposant à ses utilisateurs l’affichage de plus de 4 000 œuvres (peintures, images de films et de jeux vidéo, photos…) à la place de l’écran noir d’une TV éteinte. Et LG y a apporté quelques subtilités pour se distinguer de sa grande rivale.

Une véritable ode à la relaxation.

Un nouveau segment de concurrence entre LG et Samsung

Cela fait plusieurs décennies que LG et Samsung sont comme chien et chat, et ce n’est pas le marché des TV lifestyle qui va faire exception à la règle. En effet, bien que Gallery+ vienne quelque peu marcher sur les plates-bandes de Samsung et de son Art Store, ce service se différencie principalement grâce à l’intégration de Google Gemini, une IA capable de générer une image personnalisée à la demande de l’utilisateur.

Grâce à ce petit gadget, il est donc possible de créer des œuvres uniques à l’inverse de Samsung et de ses images prédéfinies. Sans oublier le partenariat entre LG et des musées plus prestigieux que sa concurrente, même si quelques bémols risquent de lui faire défaut…

Les chefs d’œuvre de Van Gogh sont toujours des classiques intemporels.

Prix de l’abonnement, absence d’écran mat : ces limites qui pourraient lui coûter cher

Après avoir énuméré ses quelques atouts pour pouvoir titiller Samsung dans un domaine qu’elle maîtrise depuis plus longtemps que LG, il faut aussi mentionner les faiblesses de Gallery+ qui rendent ce service moins attractif que son rival. Cela commence par la gamme de téléviseurs proposés, avec des dalles anti-reflet qui sont loin d’offrir un rendu comparable aux écrans mats de Samsung. En effet, leur texture « vitrée » risque de trahir l’illusion artistique dans laquelle excellent les téléviseurs The Frame : un tableau numérique qui reflète la lampe du salon, c’est tout de suite moins poétique…

Mais la plus grande limite concerne certainement le prix de l’abonnement, puisque toutes ces œuvres ne sont évidemment pas accessibles gratuitement. En effet, il faudra débourser 5 € par mois pour pouvoir afficher les visuels premium ainsi que certaines fonctionnalités. Un tarif qui peut sembler raisonnable, mais qui ne l’est pas tant lorsqu’on le compare à des plateformes comme Netflix qui propose des centaines voire des milliers d’heures de films et séries pour le double du prix. Et nul doute que tous les utilisateurs ne voudront pas d’un énième abonnement sur leur TV.

Néanmoins, il faut noter que Samsung a fait le choix de ce même modèle économique et que la marque s’apprête même à lancer sa propre IA de génération d’images. On aurait tout de même aimé avoir droit à une alternative telle que des packs à l’achat, facturés quelques euros par visuel, ou à une formule intermédiaire plus accessible. Force est de constater que les deux firmes consacrent tous leurs efforts à tenter de se ressembler…

En conclusion, LG Gallery+ est assez séduisant sur le papier avec ses toiles iconiques et ses créations personnalisables, mais le prix de son abonnement reste trop élevé pour ce qui s’apparente à un simple fond d’écran évolué. Il est donc difficile de croire que ce « gadget chic » ne devienne indispensable sur les futurs téléviseurs de la marque – même si LG se mettait à produire des dalles mattes – car il ne devrait finalement s’adresser qu’aux passionnés d’art pour qui le budget n’est pas un frein.