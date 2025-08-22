TV 8K : la (fausse) promesse d’une qualité d’image révolutionnaire ?

Souvent considérée comme « la prochaine révolution » de l’industrie des TV, la 8K peut être particulièrement alléchante. Mais est-ce vraiment le bon moment pour se laisser tenter ?

Il y a quelques années de cela, la 8K n’était encore qu’un projet lointain à destination des professionnels. Mais la perspective de retrouver une telle technologie dans notre salon commence à se préciser, et il n’y a qu’à se rendre dans les grands évènements tech tels que le CES de Las Vegas pour le constater.

Il faut dire que les TV 8K sont, sur le papier, la continuité logique des écrans 4K qui dominent le marché du neuf à l’heure actuelle, comme nous l’avons vu dans notre guide détaillé des définitions d’écran. Mais la tendance peut-elle se poursuivre avec cette nouvelle définition déjà controversée ?

La seule « claque visuelle » à laquelle on aura droit.

8K en 2025 : la définition des TV fait sa grande révolution

La 8K, c’est quoi au juste ?

Comme son nom l’indique, la 8K est une évolution de la 4K actuelle qui propose une définition de 7680 x 4320 px. Soit le quadruple des écrans UHD (3840 x 2160 px) même si, contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’image ne semble pas forcément 4 fois plus nette à une distance normale de visionnage.

Bien que cette technologie soit encore principalement réservée à des modèles d’écrans ultra haut de gamme, dont les tarifs dépassent allègrement les 5 chiffres, les fabricants s’efforcent peu à peu de l’inclure dans des déclinaisons de plus en plus « accessibles » (à mettre entre gros guillemets, bien entendu). Et derrière cette stratégie marketing se cache un intérêt évident pour les grands constructeurs.

Il va en falloir, de l’espace, pour installer un tel écran chez soi.

Pourquoi cette technologie intéresse-t-elle autant les fabricants ?

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps avant que LG, Samsung, TCL, Toshiba ou encore Hisense ne montent dans le wagon de la 8K. À l’heure où l’on vous parle, il semblerait d’ailleurs que Samsung soit l’un des constructeurs les plus en avance sur cette branche. Et c’est bien normal, quand on sait que la firme coréenne commercialise des écrans 8K depuis plusieurs années (à l’instar de sa TV Q900R dévoilée en 2018).

Mais LG se place comme l’un de ses principaux concurrents pour les années à venir, et la marque asiatique a déjà sorti l’artillerie lourde avec sa TV OLED 8K Signature. D’autant plus qu’un projet d’usine LG révolutionnaire devrait voir le jour dans un futur proche (même s’il se fait encore attendre).

Quoi qu’il en soit, cette forte concurrence devrait logiquement mener à une baisse progressive des prix pour séduire une clientèle grandissante. Et les nouvelles habitudes de consommation pourraient bien leur faire gagner le jackpot.

Tous aux abris, la 8K va arriver en force dans les rayons.

La tentation des TV de plus en plus grandes n’a jamais été aussi forte

On a beau critiquer l’agrandissement progressif des écrans et les répercussions énergétiques que cela peut engendrer, les chiffres ne mentent pas. Si l’on se fie aux statistiques recueillies par UHD Partners en 2021, plus de « 60% des foyers » équipés d’une TV disposeraient d’un écran 4K. Autant dire que cette technologie qui faisait encore couler beaucoup d’encre il y a une dizaine d’années est finalement devenue la nouvelle norme.

En l’espace de dix ans, la taille moyenne des TV vendues est donc passée de 28 pouces à « plus de 50 pouces » selon Omdia en 2023. Et il y a fort à parier que les modèles de 65 pouces prendront le pas d’ici les prochaines années. Un tremplin parfait pour la 8K, qui ne pourra, a priori, s’affirmer que sur des dalles de très grande taille.

Néanmoins, les premières limites de la 4K n’apparaissent – pour l’heure – que sur les téléviseurs de 85 pouces. On peut donc être sceptiques quant à l’intérêt de la 8K à moyen terme.

On a beau chercher, mais il n’y a pas de différence flagrante en vue…

Franchir le pas vers la 8K en 2025, est-ce que ça vaut le coup ?

Des lacunes flagrantes et un dilemme pour les constructeurs

Il ne faut pas être un génie pour s’apercevoir que la 8K est encore trop « jeune » pour séduire un public large. Et cela saute aux yeux lorsque l’on compare deux modèles d’exposition en magasin : les améliorations sur un contenu natif sont quasi invisibles par rapport à la 4K sur un modèle de moins de 80 pouces.

On peut donc être assez dubitatifs quant à l’intérêt d’investir dans une technologie aussi onéreuse pour observer des évolutions aussi minimes, un cas déjà observé avec les fréquences de rafraîchissement extrêmes de certains écrans, et qui pose d’autant plus question au vu de la consommation énergétique bien plus importante. Un potentiel frein à la commercialisation de certains modèles au sein de l’Union Européenne qui risque de rebuter plus d’un fabricant.

Par ailleurs, on a vu que la 8K n’apportait de réels bénéfices que sur les dalles les plus volumineuses. Mais tout le monde ne peut clairement pas se permettre d’installer un écran de 85 pouces ou plus dans son salon, et c’est sans doute la limite qui devrait poser le plus de problèmes dans la démocratisation de la 8K. Eh oui, on ne peut pas agrandir l’espace de vie des clients par magie…

Bon courage pour trouver de la place.

Contenus 8K : un vrai désert à l’heure actuelle

En parallèle des éléments évoqués précédemment, le catalogue des contenus en 8K est sans doute l’un des principaux critères qui peuvent nous rebuter à investir dans un tel téléviseur. Mis à part quelques vidéos de « relaxation » sur YouTube et des chaînes japonaises comme NHK, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent.

On peut néanmoins espérer que les principales plateformes de streaming se mettent à la page, elles qui ont coutume de se battre pour offrir la meilleure qualité d’image à leurs abonnés, tout comme les consoles de Sony et Microsoft qui seraient « compatibles avec la 8K via les futures mises à jour » et qui profiteront certainement de la démocratisation du HDMI 2.2 présenté en janvier 2025. On attend de voir, en salivant sur les démos 8K des jeux PC actuels…

Dans le même temps, les marques comme Samsung et LG basent déjà la stratégie marketing de leurs futurs écrans 8K sur l’upscaling par IA, qui devrait notamment leur permettre de mettre à l’échelle les contenus de définition 4K ou inférieure afin d’exploiter chaque pixel de leurs téléviseurs. Reste désormais à voir si cette technologie s’avère aussi efficace qu’elles ne le prétendent.

Au final, que faut-il en retenir ?

Il serait, à notre sens, prématuré d’investir dans un écran 8K en 2025. Mais si vous êtes à la recherche du summum des téléviseurs et que le prix ne vous effraie pas, on ne va pas vous retenir.

Toutefois, le manque de contenu 8K et l’application limitée d’une telle technologie laissent à penser que sa démocratisation n’arrivera pas avant plusieurs années, comme le montre cette étude d’Omdia qui estime que moins de 3 millions de foyers devraient être équipés d’un tel téléviseur d’ici fin 2026. D’ici-là, on ne peut que vous conseiller de garder votre téléviseur actuel.

Même TV depuis 1982, et pas près de changer (malgré la télécommande qui fait des siennes).

Attendons donc de voir comment le marché évolue d’ici les 10 prochaines années – ce qu’il a fallu à la 4K pour réellement s’imposer – et peut-être que notre avis pourra évoluer à ce sujet. Il faut aussi garder à l’esprit que la technologie 8K est encore très jeune : à prix égal, mieux vaut largement tabler sur une très bonne TV 4K que sur un modèle 8K à « prix cassé ».