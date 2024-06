Spider-Man : Beyond the Spider-Verse – date de sortie possible, histoire, casting et toutes les infos disponibles

Sony a déjà confirmé la suite des aventures de Miles Morales dans son nouveau film baptisé Spider-Man : Beyond the Spider-Verse. On vous dit tout ce qu’on sait déjà sur le prochain film d’animation.

S’il a subjugué son public (tout du moins la rédaction), Spider-Man : Across the Spider-Verse, la suite de Spider-Man : New Generation, l’a aussi laissé sur un cliffhanger assez frustrant, l’histoire est donc loin d’être terminée.

Date de sortie possible, histoire, casting… découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la suite tant attendue Spider-Man : Beyond the Spider-Verse. ATTENTION : gros spoilers !

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE POSSIBLE DE SPIDER-MAN : BEYOND THE SPIDER-VERSE ?

Pendant quelque temps, Spider-Man : Beyond de Spider-Verse était prévu pour le 3 avril 2024 en France et le 29 mars aux États-Unis, avant de disparaître du planning de Sony en juillet 2023. À l’heure actuelle, le film n’a toujours pas de date de sortie. En revanche, il semblerait que la production, ou a minima la préproduction de ce troisième volet ait bel et bien commencé d’après Brian Tyree Henry (qui double Jeff Morales).

On ne devrait cependant pas espérer une sortie avant 2025, voire 2026. En attendant, un court métrage sans lien direct avec les histoires sur Miles Morales, qui se nomme The Spider Within : A Spider-Verse Story, est disponible.

« C’est en préparation, ça arrive, c’est certain. Ce film-là sera encore plus épique que le précédent […] Préparez les mouchoirs.«

“That one is even more epic than the last… get your hankies ready” : Brian Tyree Henry on ‘Spider-Man: Beyond the Spider-Verse’ pic.twitter.com/7JqiKtITAS — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 26, 2024

DE QUOI PARLERA SPIDER-MAN : BEYOND THE SPIDER-VERSE ?

Bien qu’aucun synopsis officiel n’a encore été partagé, Spider-Man : Beyond the Spider-Verse devrait logiquement reprendre où Across the Spider-Verse s’est arrêté, c’est-à-dire sur Terre-42. Cet autre univers alternatif a la particularité de ne pas avoir de Spider-Man (de Spider-Woman, ou d’équivalent), l’araignée radioactive de cette dimension s’étant malencontreusement retrouvée dans celle de Miles Morales (ce qu’on voit dans le premier volet).

Sur Terre-42, Miles Morales n’est de fait jamais devenu Spider-Man, mais le Rôdeur à la place de son oncle (qui a survécu, contrairement à son père). En plus de devoir gérer son doppelgänger, Miles (le gentil) devra également faire face au Spider-Man de Miguel O’Hara et son clan de Spidey bien décidé à l’empêcher de sauver son père, ce qui pourrait conduire à la destruction du Multivers. Heureusement, Miles devrait pouvoir compter sur son amie Gwen Stacy et les versions de Spider-Man apparues dans Spider-Man : New Generation.

De là à prédire une guerre de Spidey, il n’y a qu’une toile.

Miles Morales²

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING VOCAL de SPIDER-MAN : BEYOND THE SPIDER-VERSE ?

Pour l’instant, rien n’a été annoncé ou confirmé, mais en toute logique, plusieurs personnages et leurs interprètes respectifs devraient être de retour :

Shameik Moore (Miles Morales)

Hailee Steinfeld (Gwen Stacy)

Oscar Isaac (Miguel O’Hara)

Issa Rae (Jessica Drew)

Daniel Kaluuya (Spider-Punk)

Karan Soni (Pavitr Prabhakar)

Jason Schwartzman (La Tache)

Shea Whigham (George Stacy)

Brian Tyree Henry (Jeff Morales)

Lauren Vélez (Rio Morales)

La bande du premier film s’étant a priori réunie pour le troisième, on imagine que Jake Johnson (Peter Parker), John Mulaney (Spider-Ham), Nicolas Cage (Spider-Man Noir) et Kimiko Glenn (Peni Parker) seront aussi de la partie.

Guess who’s back, back again ? Spidey’s back, tell a friend

QUI RÉALISERA SPIDER-MAN : BEYOND THE SPIDER-VERSE ?

Spider-Man : Beyond the Spider-Verse ne devrait pas se séparer de l’équipe du deuxième volet. Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson devraient donc à nouveau être crédités comme réalisateurs.