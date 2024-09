Spider-Man : Beyond the Spider-Verse quasi annulé ? L’équipe répond aux rumeurs

Les internautes s’affolent d’une possible annulation de Spider-Man : Beyond the Spider-Verse. L’équipe du film s’est donc voulue rassurante.

Après huit films en prises de vues réelles et deux films d’animation, Hollywood n’est pas près de raccrocher avec Spider-Man, le super-héros arachnéen de Stan Lee et Steve Ditko. Le Spider-Man 4 du MCU a trouvé son réalisateur, tandis que Sony continue d’exploiter à sa façon l’univers de l’homme-araignée avec son Spiderverse qui, peut-être un jour, aura son propre Spider-Man ou un équivalent.

En attendant, Sony peut encore compter sur la popularité de son Miles Morales et de ses dizaines de Spider-Man et Spider-Woman animés. Les films Spider-Man: New Generation et Spider-Man : Across the Spider-Verse ont été de beaux succès, et le prochain volet, Spider-Man : Beyond the Spider-Verse est particulièrement attendu (en tout cas dans la rédaction). Mais des rumeurs d’annulation sont apparues sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, et l’équipe du film a donc dû réagir.



Miles more à l’aise

Beyond the Spider-Verse : tout n’est pas perdu, loin de là

Fin juin 2023, après le triomphe de Spider-Man : Across the Spider-Verse, une ombre a commencé à planer sur Sony avec le scandale autour des conditions de travail extrêmes des équipes d’animations. Est-ce la cause, en plus des grèves, du retard accumulé pour Spider-Man : Beyond the Spider-Verse ? Mystère. Mais dans une de ses newsletters, le souvent bien informé Jeff Sneider semblait dire que les choses tournaient mal pour ce troisième volet.

Selon lui, le studio était en train de recommencer à zéro certains éléments (et en annulaient donc quelques-uns supposément terminés). Pire, il affirmait que le film serait reporté jusqu’à 2027 au plus tôt, en raison de cette refonte créative et scénaristique importante. Forcément, la rumeur a rapidement enflé (au point d’être même exagérée au fil des discussions sur les réseaux). Face aux questions de plus en plus persistantes des internautes, Christopher Miller et Daniel Pemberton, respectivement scénariste/producteur et compositeur de la franchise, ont alors réagi.

Nothing has been scrapped. The reels are coming along nicely. — Christopher Miller (@chrizmillr) September 10, 2024

Ainsi, pour tout de suite calmer le jeu, Christopher Miller a tweeté que « les bobines avançaient bien », sans plus de précisions et sans évoquer le possible report jusqu’en 2027 minimum. Son tweet allait dans le sens d’un tweet de Daniel Pemberton mis en ligne peu de temps avant, qui expliquait avec un peu d’humour (et de cynisme) que cette rumeur n’avait pas vraiment de sens :

« Je ne veux pas vraiment donner mon avis sur ce genre de choses MAIS est-ce que vous me croiriez si je vous disais qu’il est possible qu’on trouve, sur Internet, des rumeurs qui ne sont pas tout à fait exactes ? »

Don’t really ever want to weigh in on this sort of stuff BUT would you ever believe there could sometimes be stuff on the internet that might not always be particularly accurate? Hmmmm…



🤔 https://t.co/OfXXZKvled — Daniel Pemberton (@DANIELPEMBERTON) September 10, 2024

UNE RUMEUR IMPLIQUE DE GRANDES RESPONSABILITÉS

Des réponses de Miller et Pemberton qui n’ont pas spécialement plu à l’insider Jeff Sneider qui s’est largement offusqué que son travail soit pris à la légère et que ses informations soient parfois déformées par le reste d’Internet. Cela dit, depuis ses propos maladroits et/ou mal-interprétés, Sneider s’est lui-même excusé pour ses réactions un peu trop vigoureuses envers Miller et Pemberton, tout en affirmation qu’il avait hâte de découvrir le film « quelle que soit sa date de sortie ».

À ce stade, l’affaire est donc close avant une nouvelle rumeur ou l’officialisation d’un quelconque problème. Toutefois, on se souvient que l’acteur de doublage de Spider-Man India, Karan Soni, avait révélé en août que lui et les autres acteurs de doublage commenceraient à travailler sur le film dans les mois à venir. Un élément qui semblait confirmer que tout se passait a priori comme prévu (ce qui irait dans le sens de Miller et Pemberton).

Une rumeur dissimulée dans l’ombre

Désormais, on attend donc la date de sortie officielle de ce Spider-Man : Beyond the Spider-Verse. D’ici là, Sony aura plusieurs films pour faire patienter les fans de l’univers de Spider-Man et de ses méchants : Venom : The Last Dance sortira le 30 octobre en salles et Kraven The Hunter sortira le 18 décembre au cinéma. Avec un tournage prévu début 2025, Spiderman 4 pourrait, lui, sortir fin 2025 ou en 2026.