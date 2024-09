Spider-Man 4 a trouvé son réalisateur et c’est un habitué de la saga Marvel

Nouveau rebondissement dans la saga du MCU : Marvel a trouvé le réalisateur qui va s’occuper du futur Spider-Man 4.

Pendant que Blade est toujours dans la mouise et que le destin des Avengers est encore assez lointain, le Spider-Man du MCU, lui, accélèrela cadence. On ne s’étonnerait d’ailleurs pas que l’une des dernières icônes solides de Marvel reçoive désormais un traitement de faveur. Alors que le reste du multivers s’enlise, peut-on compter sur Spidey pour sauver tout le monde une fois de plus ?

L’avenir nous le dira. Mais en tout cas son prochain film aurait bien trouvé un réalisateur ! Et pas n’importe qui, car celui-ci est non seulement un habitué de Marvel mais également l’un des grands favoris du studio avec les frères Russo.

Quand un quatrième film t’arrive droit dans la gueule

Le Destin de Spider-Man

Selon des sources de The Hollywood Reporter, c’est donc Destin Daniel Cretton, réalisateur du film à succès Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, qui serait en pourparlers pour prendre les commandes de la saga. Après une première trilogie menée (plus ou moins correctement) par Jon Watts, Tom Holland va bien renfiler son costume, cette fois avec une toute nouvelle dynamique pour le personnage de Spidey. Et on espère forcément que la mise en scène de Destin Daniel Cretton puisse aider à la trouver.

Loin de Tony Stark, et peut-être même des Avengers, peut-être qu’enfin, Spidey arrivera à se créer une identité propre. Le réalisateur va donc devenir le quatrième à diriger un long-métrage solo Spider-Man. Du moins s’il reste en charge jusqu’au bout. Car oui, ce ne serait pas non plus la première fois que le chouchou de Kevin Feige se fait révoquer d’un gros chantier avant que celui-ci n’entre en production.

« On retourne se faire une toile ? »

Pour rappel, c’est Cretton qui devait initialement réaliser le fameux Avengers : The Kang Dynasty (rappelez vous quand Kang devait être le boss final du MCU) avant de quitter le projet en novembre 2023. Marvel a alors sans doute préférer préserver l’un de ses atouts à un moment où la production d’Avengers était dans le chaos total. Et en attendant son heure, Cretton s’est alors plutôt chargé de la supervision de la série Wonder Man pour Disney + et de la préparation d’un Shang-Chi 2, très probablement.

En tout cas, le voir arriver aux commandes de ce nouveau film sur l’homme-araignée est plutôt bon signe pour la série sur Wonder Man, . Un Spider-Man 4 qui devra donc être à la hauteur de l’énorme succès de No Way Home et de l’énergie vivifiante de Shang-Chi. Selon les sources de The Hollywood Reporter, Spider-Man 4 avancerait déjà à grande vitesse avec un tournage prévu dès le début de l’année prochaine. Et on arriverait presque à sentir d’ici tous les espoirs que Disney place dans ce film.