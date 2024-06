Blade : enfin des explications sur le bordel du film de vampires de Marvel ?

On en sait enfin plus sur la nouvelle itération de Blade avec Mahershala Ali, et c’est vraiment bordel pour le film maudit de Marvel.

Verra-t-on la lumière au bout du tunnel avec Blade ? Rien n’est moins sûr, surtout quand on jette un œil au bordel dans lequel s’est empêtré le film depuis pas mal de temps (pandémie, retards, grèves, départ d’un premier réalisateur) et malgré la volonté évidente de Marvel de ramener son héros vampirique après la trilogie avec Wesley Snipes des années 90/2000.

La dernière nouvelle en date ? Blade a (encore) perdu son réalisateur, et on se demande forcément s’il est toujours possible d’y croire pour le long-métrage porté par Mahershala Ali. Et justement, on vient d’en apprendre un peu plus sur le gros bazar qui entoure ce film maudit de l’univers Marvel, et ça ne va pas vraiment faire revenir l’espoir.

Blade, le roi des embrouilles

Blade s’est un peu émoussé

Apparemment, même Mahershala Ali commence à en avoir marre de ce projet foireux. Comme l’a révélé The Hollywood Reporter, c’était pourtant lui qui était venu à la rencontre de Marvel après son Oscar du meilleur acteur dans un second rôle avec Green Book pour leur proposer l’idée en 2019. Ali a ainsi une influence bien supérieure à celle d’autres acteurs impliqués dans des productions de ce type, au point d’avoir pu choisir le cinéaste en charge du film après la perte du premier réalisateur Bassam Tariq en septembre 2022.

Malheureusement pour Ali (qui serait extrêmement impliqué voyant le film comme son Black Panther), le second réalisateur Yann Demange a également claqué la porte en juin 2024. Le tournage devait pourtant démarrer en mai 2023, mais à cause d’un scénario jugé trop imparfait et la double grève scénaristes-acteurs de 2023, Blade a encore subi énormément des retards. Et là où pas mal d’autres productions Marvel ont été simplement mises en pause (Deadpool 3 par exemple), le film maudit aurait, de son côté, vu plusieurs de ses acteurs partir entre-temps (Delroy Lindo, Aaron Pierre) pendant qu’un nouveau scénariste (le sixième) s’attaquait au projet en la personne d’Eric Pearson.

Wesley Snipes se gausse (vraiment)

Blade est peut-être un vampire immortel, mais le public…

Le scénario a ainsi été changé à de nombreuses reprises, passant d’une version se déroulant dans les années 1920 et mettant en vedette Mia Goth dans le rôle de l’antagoniste (l’actrice est d’ailleurs toujours attachée au projet) à une version plus actuelle. Plusieurs décors ont également été imaginés pour finalement ne jamais être utilisés, dont un énorme train faisant partie de l’itération de Bassam Tariq.

En plus des retards liés aux grèves, la production de Blade a évidemment aussi pâti de la pandémie de Covid-19 et de l’évolution progressive de la stratégie de Disney vers le streaming. L’avocat de Mahershala Ali a d’ailleurs réagi à la situation lors d’un entretien avec The Hollywood Reporter :

« L’accord a eu lieu en 2019, et ils ne l’ont toujours pas conclu, ce qui est surement la chose la plus folle que j’ai vue dans mon expérience professionnelle. »

« Avec un peu de chance, ils mourront tous avant d’avoir vu le film, yes ! »

Selon une source de THR, il y a une possible explication supplémentaire à ce bordel : Blade a été victime de l’ère du trop chez Disney. Trop de séries, trop de films, trop de nouveautés… et par conséquent, moins de rigueur sur le suivi de certains projets dont Blade auquel Marvel n’aurait « pas prêté suffisamment attention« selon l’initié interrogé par THR.

On ne connait pas exactement le budget du film, mais nul doute que le projet doit commencer à avoir un coût bien au-delà de ce qui était prévu. Pour ce qui est de son avenir, le scénario final (enfin on espère) doit être écrit pendant l’été pour ensuite être envoyé au nouveau réalisateur. C’est presque ahurissant de se dire que, malgré la tempête, le navire Blade ne coule pas entièrement. Reste désormais à savoir pour combien de temps…