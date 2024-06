Blade : le film de Marvel a (encore) perdu son réalisateur et on se demande qui y croit encore

Après le départ de Bassam Tariq, c’est au tour de Yann Demange de quitter la production du film maudit de Marvel, Blade.

Si Marvel et son MCU sont encore et toujours sur le devant de la scène, il faut tout de même avouer que les derniers mois/années n’ont pas été si faciles. L’année 2023 a notamment été marquée par le catastrophique Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et par l’énorme flop de The Marvels, et il est désormais vital pour la super-entreprise (dans le sens super-héros évidemment) de se remettre en selle.

Mais tandis que Deadpool 3 explose déjà des records au box-office et qu’Avengers 5 a peut-être enfin trouvé son réalisateur, une énième mauvaise nouvelle risque de mettre du plomb (béni) dans l’aile de Marvel et de son président Kevin Feige. En effet, on a récemment appris que le prochain film Blade avait (encore) perdu son réalisateur, et on se demande donc comment cette histoire va bien pouvoir finir.

C’est si dur de passer après Wesley Snipes ?

Blade marche plus qu’il ne coure

Tout semblait enfin bon pour Blade. Alors que son premier réalisateur, Bassam Tariq, avait quitté le navire en 2022, le film s’était en effet dégoté un nouveau metteur en scène en la personne de Yann Demange (Undercover : Une histoire vraie). Malheureusement pour Marvel et comme l’a révélé The Wrap, on a donc appris que le réalisateur franco-algérien avait à son tour décidé de quitter la production.

Les trois premiers scénaristes de Blade, Michael Starrbury, Nic Pizzolatto et Michael Green, avaient également décidé de partir un peu plus tôt, laissant les rênes de l’écriture à Eric Pearson (Thor : Ragnarok, Black Widow, Les Quatre Fantastiques).

Blade vampirise son propre film

On avait pourtant (et avons encore même si ça semble compliqué) pas mal d’attentes concernant Blade. Le film sur le super-héros vampire s’était doté d’un casting plutôt impressionnant, avec notamment Mahershala Ali (Green Book, Moonlight, House of Cards) pour interpréter le rôle titre, ainsi que Mia Goth (la trilogie X de Ti West) et Delroy Lindo (Da 5 Bloods : Frères de Sang).

Également, Marvel avait expliqué que Blade serait classé R (le deuxième film du MCU avec Deadpool 3 à avoir droit à cette classification). De quoi laisser imaginer des séquences de combat plus sanglantes et violentes qu’à l’accoutumée dans l’univers (et tant mieux vu le personnage). Officiellement, Blade est toujours prévu pour le 5 novembre 2025, mais il ne serait pas étonnant que sa date de sortie soit reportée. Affaire à suivre…