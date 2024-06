Avengers 5 a peut-être enfin trouvé son réalisateur, fin de la galère pour Marvel ?

Avengers 5 se fait bien discret, mais Marvel pourrait bien avoir enfin trouvé son réalisateur.

Ce n’est un secret pour personne, Marvel a du mal à savoir sur quel pied danser depuis quelque temps. Après une année 2023 assez calamiteuse, notamment avec le flop monstre The Marvels et la catastrophe Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, le studio autrefois auréolé de succès est en pleine phase de réinvention. L’équipe des 4 Fantastiques s’agrandit de jour en jour, la série Daredevil a enfin trouvé une sortie pour début 2025 et le projet le plus attendu de cet été côté super-héros Deadpool 3 semble en capacité de relancer un peu la machine vu l’engouement.

Indépendamment, ces projets ont l’air d’annoncer du mieux pour Marvel, mais la force du MCU a toujours été de réunir ses héros dans les films Avengers. Depuis Endgame en 2019, les super-héros et super-héroïnes font souvent cavalier seul et aucune réunion d’envergure n’a eu lieu. Par ailleurs, avec les problèmes de réécriture et de différends créatifs… aucun réalisateur n’est affilié au prochain Avengers. Mais tout cela pourrait bientôt être fini, car Marvel et Kevin Feige ont peut-être trouvé celui qu’ils cherchent.

Aller, juste pour le plaisir

Avengers : Age of Deadpool ?

Selon Deadline, qui a été le premier à rapporter la nouvelle, ce réalisateur n’est autre que Shawn Levy. En effet, le cinéaste derrière le très (très) attendu Deadpool & Wolverine a obtenu le scénario du prochain Avengers écrit par Michael Waldron et Marvel lui aurait proposé le poste de réalisateur. Une option que le cinéaste serait en train de considérer. Marvel serait tout de même en train de rencontrer plusieurs metteurs en scène en attendant la décision de Levy.

Si on ne sait pas grand-chose de ce futur Avengers (surtout depuis le renvoi de Jonathan Majors, interprète de Kang), on peut se dire une chose : ce Deadpool 3 est sans doute très solide. En effet, pour que Disney et Kevin Feige proposent les clés du camion Marvel à Levy, le film avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman doit vraiment les avoir convaincus (ce qui est plutôt rassurant pour nous).

Un Avengers rated R ??? (c’est sur que non)

Reste que pour l’instant, Levy n’a pas encore accepté le job et pourrait tout à fait le refuser. Après tout, le monsieur a un calendrier plutôt chargé, étant donné qu’il travaille encore sur la dernière saison de Stranger Things et qu’il a un film Star Wars dans les tuyaux (si c’est toujours bien le cas).

À ce stade, aucun détail au niveau de l’histoire n’est connu. Le principal antagoniste Kang ayant été écarté du titre originel (Kang Dynasty), ce Avengers 5 est relativement flou. Le film est toujours prévu pour le 1er mai 2026, mais avec ces nombreux changements de plan, difficile de dire si Marvel vise encore cette date.