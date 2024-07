Après le film Avengers : Endgame, Marvel peut-il revenir en force grâce à Avengers 5 ? On fait le point sur tout ce que l’on sait déjà sur le blockbuster du MCU.

Depuis 2019, le MCU semble avoir perdu son cap et il est devenu difficile pour le public de voir où Kevin Feige nous emmène au fur et à mesure des films et des séries. Pourtant, tout est bien censé converger vers un nouvel Avengers, même si la route est longue et brumeuse. Qu’en est-il du grand méchant, Kang ? Quid des réalisateurs et scénaristes, qui ne cessent de changer ? Essayons de faire le point et d’y voir un peu plus clair.



Date de sortie possible, histoire, casting… découvrez tout ce qu’il faut savoir sur Avengers 5.

Elle est loin cette époque maintenant

Y AURA-T-IL UN AVENGERS 5 ? Après Avengers : Endgame et la fin de la saga de l’Infini, aucun film Avengers n’avait été annoncé pour la Phase 5 du MCU. Bien évidemment, ce n’était qu’une question de temps. À l’occasion de la Comic-Con de San Diego 2022, Marvel Studio a ainsi confirmé l’existence des projets Avengers 5 et 6. Avengers 5 était alors nommé Avengers : The Kang Dynasty, avec une sortir prévue pour mai 2025. Mais bien des choses ont changé depuis. C’était initialement Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) qui devait réaliser le film, avant de quitter le navire en novembre 2023. D’après The Hollywood Reporter, les frères Russo (réalisateurs de Avengers : Infinity War et Endgame) seraient désormais en discussion avec Marvel pour s’occuper d’Avengers 5. Un remède au désespoir du MCU ?

Just announced in Hall H:



Marvel Studios' Avengers: The Kang Dynasty, in theaters May 2, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/kCxeyYwgN5 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

QUELLE DATE DE SORTIE POUR AVENGERS 5 ?

La date de sortie d’Avengers 5 est pour l’instant fixée au 29 avril 2026 en France. Cette date a été décidée suite à la grève des scénaristes de 2023 qui a entraîné de nombreux retards sur le calendrier des studios hollywoodiens, dont Marvel. Ce retard peut néanmoins s’expliquer par d’autres types de soucis qu’a rencontrés la production du film (changement de réalisateurs et de scénaristes, renvoi de Jonathan Majors…). Des mésaventures qui pourraient même causer davantage de contretemps à l’avenir si les choses ne s’arrangent pas (c’est ce qui se passe avec Blade).

Jonathan Majors a été expulsé du film après avoir été reconnu coupable d’agression et de harcèlement

DE QUOI PARLERA AVENGERS 5 ?

Le scénario d’Avenger 5 est plus incertain que jamais. Depuis le départ du scénariste Jeff Loveness (Quantumania) et le retrait du sous-titre « The Kang Dynasty« , il est à peu près sûr que la place de Kang le Conquérant dans la saga Marvel a été repensée. Une évidence après le renvoi de Jonathan Majors et l’échec relatif de Ant-Man 3, dans lequel son personnage devait être pleinement introduit. Mais est-ce que Kang restera tout de même un antagoniste important du film ? Même ça, c’est difficile à dire, mais on se doute qu’il sera difficile de purement et simplement l’évincer.

C’est Michael Waldron (Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Loki) qui a ensuite repris les rênes du scénario depuis novembre 2023. C’est un peu rassurant, car il n’a pas travaillé sur les pires projets récents du MCU et il avait plutôt bien géré le concept du multivers jusqu’à présent (celui-ci devrait avoir une place prépondérante dans Avengers 5 et 6). Toutefois, selon Nexus Point News, il aurait lui aussi quitté la production du film. Rien d’officiel à ce sujet n’a encore été confirmé.

EXCLUSIVE: Michael Waldron has left ‘AVENGERS 5’



Read more: https://t.co/dNoo9GBvud — Nexus Point News (@NexusPointNews) July 13, 2024

Des rumeurs évoquent la possibilité d’un Docteur Fatalis en véritable antagoniste d’Avengers 5 (ou au moins révélé dans celui-ci), ce qui permettrait au film de se connecter avec le très attendu Les Quatre Fantastiques de Matt Shakman. Ce dernier est prévu pour sortir le 23 juillet 2025 et pourrait donc servir de transition entre Avengers 5 et Avengers 6, à la manière de Captain Marvel qui a été diffusé entre Avengers 3 et 4.

Maintenant, concernant la place qu’auront dans tout ça des personnages comme Shang-Chi, Miss Marvel, Les Éternels, She-Hulk, Blade, Kate Bishop, Ironheart et bien d’autres, on ne peut que spéculer, et attendre. Pour qu’ils puissent enfin briller, on pourrait imaginer les Avengers principaux encore vivants (Doctor Strange, Captain Marvel, Ant-Man, etc.) se prendre une raclée dans ce Avengers 5 (façon Infinity War). Ce qui forcera la nouvelle génération à devenir la relève dans le film suivant.

En voilà un qu’on est sûr de revoir dans Avengers 5

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING D’AVENGERS 5 ?

Là encore, rien n’a été annoncé, hormis Benedict Cumberbatch et son personnage de Doctor Strange qui est au cœur de la Saga du Multivers. Le comédien a confirmé sa présence dans le film durant une interview avec Still Watching Netflix, en juin dernier. Jonathan Majors a longtemps été le seul acteur dont on pouvait être sûr de la présence au casting… jusqu’à ce qu’il soit remercié pour des raisons évidentes. La logique voudrait maintenant que la plupart des Avengers encore en activité reprennent du service :

Captain Marvel (Brie Larson)

Ant-Man (Paul Rudd)

La Guêpe (Evangeline Lilly)

Thor (Chris Hemsworth)

Captain America (Anthony Mackie), le nouveau

La nouvelle Black Panther (Letitia Wright)

War Machine (Don Cheadle)

Spider-Man (Tom Holland)

Vont-ils enfin servir à quelque chose ?

Enfin, les personnages introduits durant la phase 4 et 5 de Marvel (au cinéma ou sur Disney +) pourraient également s’inviter au casting :

Miss Marvel (Iman Vellani)

Monica Rambeau (Teyonah Parris)

Moon Knight (Oscar Isaac)

Kate Bishop (Hailee Steinfeld),

She-Hulk (Tatiana Maslany)

Ironheart (Dominique Thorne),

Shang-Chi (Simu Liu)

Les Éternels (notamment les personnages de Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff et Barry Keoghan)

Yelena Belova (Florence Pugh),

Blade (Mahershala Ali),

Quant au casting des futures équipes de héros qui vont rejoindre le MCU (les Thunderbolts, les 4 Fantastiques et les X-Men), tout est possible. Ça risque de faire beaucoup de monde, mais on commence à avoir l’habitude avec les ambitions pharaoniques de Kevin Feige (niveau caméo du moins). Pour terminer, une rumeur parlerait d’un retour de Robert Downey Jr. dans le rôle du Dr. Fatalis (un twist tiré de comics où Tony Stark a mal tourné dans une autre dimension), mais on n’a encore rien de concret là dessus.

Alors peut-être ?

OÙ SERA DIFFUSÉ AVENGERS 5 ?

Si le catalogue Marvel de Disney+ continue de faire le plein de nouvelles séries, le prochain film Avengers sera très certainement diffusé en salles avant d’atterrir sur la plateforme de streaming à la fin de son exploitation.