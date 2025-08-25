Le bide des Eternels a stoppé « des projets sur 10 ans » chez Marvel, selon l’acteur Kumail Nanjiani 

Avec un gros budget et des ambitions colossales, Les Éternels devait marquer une nouvelle ère pour le MCU. Mais les projets au long cours pour ces nouveaux héros ont explosé en vol.

Les envies cannibales de domination totale du paysage audiovisuel de Marvel sont indéniables et en 2020, la firme semblait profondément croire en Les Éternels. Avec un budget avoisinant les 235 millions de dollars, la réalisatrice Chloé Zhao (récompensée par deux Oscars pour Nomadland), et un casting prestigieux (Gemma Chan, Kit Harington, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani…), le film avait tout du nouvel Avengers post-Endgame. À l’époque, Kevin Feige allait même jusqu’à dire que cet ambitieux projet allait redéfinir le MCU.

Pourtant, malgré cette préparation XXL, le film Les Éternels a été un fiasco, même si la pandémie explique en partie le bilan. Il n’a récolté que 402 millions de dollars au box-office mondial, en plus d’un accueil particulièrement glacial du côté du public et de la presse. Une désillusion autant commerciale que critique, même si chez Ecran Large, on continue à défendre les qualités des Éternels. Et pourtant, à l’origine, les plans de Marvel incluaient plusieurs apparitions des Éternels sur des années, à en croire l’acteur Kumail Nanjiani…

Les Éternels, mais pas immortels

Kumail Nanjiani, qui incarnait le personnage de Kingo, a révélé que son contrat initial chez Marvel était en réalité un engagement d’une décennie dans le MCU… qui s’est volatilisé en quelques mois. Au micro du podcast Working It Out, il a raconté qu’il devait apparaître dans une demi-douzaine de films, et même dans un jeu vidéo :

« Je me suis dit : “Oh, ça va être mon travail pour les dix prochaines années.” J’ai signé pour six films. J’ai signé pour un jeu vidéo. J’ai signé pour une attraction de parc à thème. Ils te font signer pour tout ça. Et tu te dis : “Voilà les dix prochaines années de ma vie, je vais tourner des films Marvel chaque année et, entre deux, je ferai mes petits projets, ce que j’aurai envie de faire.” Et puis rien de tout ça n’est arrivé. »

C’est un contrat assez classique, qui ne signifie pas que six films étaient forcément prévus d’emblée puisque les studios ont pris l’habitude de se couvrir au maximum (et limiter les renégociations de salaire avec les acteurs et actrices en cours de route). Mais ça confirme encore une fois que Marvel a vraisemblablement changé les plans suite à la sortie ratée du film.

Un petit côté Dragon Ball

Ce plan d’origine s’est rapidement envolé face à la mauvaise réception du film par le public et par la critique. Alors qu’il avait déjà prévu d’investir dix années de sa vie dans ce rôle, l’acteur a dû faire face à une immense déception. On pourrait même parler de traumatisme.

« J’ai parlé de mon rôle dans ce grand film. Il est sorti juste après la COVID, donc j’ai passé un an et demi chez moi à me dire : « Oh, quand est-ce que ce film va sortir ? ». Mais ensuite, il est sorti et a reçu de très mauvaises critiques, et il n’a pas très bien marché. Ça m’a trop bouleversé. C’est là que je me suis dit : « Oh, j’ai besoin d’aller en thérapie pour comprendre tout ça. »

Un passage express et direct vers l’oubli

Coup d’effaceur chez Marvel

Depuis le lancement de la Phase 6 du MCU, les annonces de casting pour Avengers : Doomsday n’ont révélé aucune présence des Éternels. Lauren Ridloff (Makkari) avait confirmé au micro de The Direct de façon très détachée que leur retour dans Doomsday est peu probable :

« Probablement pas. Je ne sais pas, ma boule magique me dit, ‘Probablement pas’. Ce casting était incroyable. Nous aurions de la chance si nous pouvions faire revenir l’un d’entre eux à un moment donné. »

Ajoutons que les nombreuses équipes déjà rassemblées (les Thunderbolts New Avengers et les anciens encore là, les X-Men, les 4 Fantastiques…) ne semblent laisser que peu d’espace pour une apparition des Éternels, ce qui laisse penser que Marvel a bel et bien tiré un trait sur eux.

Le seul vestige du film

Toutefois, leur effacement ne sera jamais total. Le film Captain America : Brave New World fait référence aux restes du Céleste Tiamut, soit un lien direct avec Les Éternels, signe que Marvel n’entend pas complètement oublier ce film – sauf si c’était juste une facilité scénaristique. De plus, même si les Éternels sont mis en retrait pour l’instant, rien n’empêche leur réapparition dans une future Phase ou dans un crossover… notamment dans Secret Wars, qui sait ?

En juillet 2025, Kevin Feige avait botté en touche quand Variety lui avait demandé si les Éternels et les nombreux personnages teasés jusque là allaient revenir étant donné que Samuel Sterns, incarné par Tim Blake Nelson, était réapparu dans Captain America 4, des années après L’Incroyable Hulk :

« Je trouve ça amusant. On en reparle dans 12 ans et on verra qui revient ».

Quoi qu’il en soit, même si on ne verra sans doute pas les Éternels dans les prochains blockbusters Marvel, on retrouvera le reste de la clique du MCU dans Avengers 5 : Doomsday, qui sortira le 16 décembre 2026, puis dans Avengers 6 : Secret Wars, le 15 décembre 2027 en salles.