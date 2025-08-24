X-Men 2 a traumatisé cet acteur, ravi de régler ça en revenant dans Avengers : Doomsday

Cet acteur de X-Men 2 de Bryan Singer a été traumatisé par le tournage du film, mais a vécu une bien meilleure expérience dans Avengers : Doomsday.

On s’en doutait depuis longtemps déjà et ça ne cesse de se confirmer : Avengers 4 sera caméo-land, un genre de « everyone is here » façon Smash Bros. Ultimate. Récemment, ce personnage surpuissant (et un peu oublié) a quasiment confirmé son retour dans Doomsday. Les Thunderbolts, les 4 Fantastiques et un paquet d’autres feront face à la menace Doom. Et puisque ça ne suffisait pas, Marvel vient d’ailleurs de confirmer la rumeur concernant l’apparence de Deadpool dans Avengers Doomsday.

On sait aussi depuis quelque temps que plusieurs X-Men reviendront pour reprendre leurs rôles, de Charles Xavier à Cyclope. Pas (encore) de nouvelles officielles à propos de Hugh Jackman, cela dit. Mais certains acteurs avaient probablement un peu peur de retourner dans leurs costumes, synonymes de mauvais souvenirs : c’est le cas d’un personnage crucial de la bande, interprété par Alan Cumming, qui, grâce à Avengers Doomsday, a fait la paix avec le monde des super-héros.

Le retour du Diablo de X-Men 2

En discutant avec People lors d’un panel pour la série The Traitors à la conférence Televerse 2025 à Los Angeles, le jeudi 14 août, Alan Cumming (Diablo, aka le Nightcrawler en version originale) a confié qu’il venait tout juste de terminer le tournage de Doomsday plus tôt ce mois-ci, et qu’il avait adoré l’expérience :

« J’en reviens à peine. C’était génial. En fait […] c’était très réparateur, très agréable de revenir à quelque chose qui, la première fois, avait été une expérience horrible. [Avengers Doomsday] est un super film, vraiment. J’adore ce film. Par contre, le tournage de X-Men 2 avait été affreux pour plein de raisons dont j’ai déjà parlé en long et en large. »

La principale raison de ce tournage difficile a été le maquillage, puisque Cumming passait cinq heures par jour à se faire maquiller avant le tournage, en plus de quelques différends avec le réalisateur Bryan Singer, dont l’acteur a parlé dans ses mémoires.

Les séances maquillage ont en effet dû être assez compliquées

Heureusement pour l’acteur, sur Avengers Doomsday, l’expérience a été toute autre. De quoi le réconcilier avec le monde de Marvel :

« Là, c’était vraiment super d’y retourner. Et puis surtout, j’ai 60 ans. Je ne pensais pas que je referais des cascades, que je rejouerais un super-héros à 60 piges. Donc ça, c’était génial. Et puis tout le monde était adorable. Et j’ai bouclé ça très vite, parce que je ne pouvais pas, à cause de The Traitors, être là au moment où la plupart de mes scènes étaient tournées. Donc j’ai tout condensé, on a fait du fond vert, des petits bouts de scènes avec les uns et les autres. Mais c’était assez furtif. J’aurais aimé rester des semaines et des semaines, et finalement je ne suis pas resté très longtemps du tout. Mais ce n’était pas si mal non plus. »

Alan Cumming a donc de meilleurs souvenirs de son costume de Diablo — probablement parce que son rôle sera largement plus petit que dans X-Men 2 — et semble persuadé qu’Avengers Doomsday sera super. C’est un peu trop léger pour nous rassurer à propos du film qui, avec ses dizaines de personnages, a l’air de partir dans tous les sens, mais le bon déroulé du tournage reste une bonne nouvelle. Quant à la qualité de l’œuvre, rendez-vous le 16 décembre 2026 dans les salles françaises pour se faire une idée.