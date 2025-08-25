Marvel et Superman en galère : triste record confirmé pour les films de super-héros en 2025

En 2025, aucun film de super-héros, chez Marvel (Captain America 4, Thunderbolts*, Les 4 Fantastiques) ou DC (Superman), n’a réussi à dépasser un certain palier au box-office. Et ça inquiète Hollywood.
C’est presque devenu un cliché que de comparer la chute inévitable du genre super-héroïque à celle que le western a connue progressivement durant la seconde moitié du XXe siècle. Ce qui était l’un des genres dominants du cinéma occidental s’est peu à peu éteint, faute de renouvellement et par lassitude logique d’un public toujours en quête de nouveauté.
Pourtant, depuis plus de 20 ans maintenant, le cinéma de super-héros a pris le pouvoir au box-office, bien qu’on pourrait arguer que ces adaptations de comics se reposent sur plusieurs genres en soi (film d’aventure, science-fiction, thriller…). Mais depuis le Covid, et surtout depuis la fin de la Phase 3 du Marvel Cinematic Universe et la mort du DCEU, on voit bien que les gros univers étendus peinent à retrouver les chiffres qu’ils faisaient avant. Et si 2025 confirmait cette fameuse « fatigue super-héroïque » ?
Choqué et DCU ?
Malgré des qualités parfois discutables, il était récurrent de voir les blockbusters super-héroïques s’approcher, voire aisément dépasser la barre du milliard de dollars au box-office. De Aquaman à Captain Marvel jusqu’à Deadpool & Wolverine, le palier symbolique est un marqueur et un objectif clair pour les studios, qu’ils n’ont même pas prétendu atteindre en 2025.
Pour beaucoup de ces films, dont les budgets avoisinent les 200 millions de dollars (sans compter le marketing), 700 millions de dollars récoltés dans le monde représentent déjà une certaine victoire. Problème : aucun film de super-héros n’est parvenu à ce score cette année.
Pourtant, en 2024, l’année s’était montrée plutôt faible en super-héros. DC était en pleine restructuration, et le Sonyverse livrait son dernier râle d’agonie avec Madame Web, Venom 3 et Kraven. De son côté, Marvel Studios reculait pour mieux sauter, mais Deadpool & Wolverine et son potentiel nostalgique (sans parler de son marketing agressif) l’ont fait dépassé les 1,3 milliard de dollars.
En 2025, on parle tout de même de trois films Marvel importants pour l’avenir de l’univers avant Avengers : Doomsday et Secret Wars, et d’un nouveau Superman pour lancer le DCU de James Gunn. Si l’été de blockbusters n’est pas totalement terminé, on peut déjà faire les comptes. Superman, déjà disponible en VOD aux États-Unis, vient de signer la fin de sa carrière au cinéma, où il vient tout juste de dépasser les 600 millions de dollars dans le monde. Les 4 Fantastiques, sorti deux semaines après lui, en est pour l’instant à 490 millions, et pourrait bien finir sous la barre des 600 millions, puisqu’il a été à la traîne par rapport à Superman dès son deuxième week-end d’exploitation.
Enfin, plus tôt dans l’année, Captain America : Brave New World (415 millions) et Thunderbolts* (382 millions) ont été perçus comme des échecs par Marvel. Dès lors, comme le rapporte World of Reel, c’est la première année depuis 2011 où aucun film de super-héros ne dépasse les 700 millions de dollars de recettes mondiales (si l’on ne compte pas 2020, puisque la majorité des salles étaient fermées). Même après la crise sanitaire et les premiers signes d’affaiblissement du genre, 2021 a pu compter sur Spider-Man : No Way Home (1,9 milliard), 2022 sur Thor 4 (761 millions), The Batman (772 millions), Black Panther 2 (859 millions) et Doctor Strange 2 (955 millions), et 2023 sur Les Gardiens de la galaxie 3 (845 millions).
On voit bien que ces chiffres dépendent globalement d’icônes déjà très installées dans leur univers respectif, et on ne doute pas que dans le domaine, Spider-Man : Brand New Day saura rassurer comme Deadpool 3 en 2024. Mais ces sursauts ne sont-ils pas qu’un maigre sursis, prouvant au passage que de nouvelles réécritures de personnages connus et l’arrivée de petits nouveaux ont moins d’attrait que par le passé ?
On est les premiers à reprocher à l’industrie de se reposer sur les mêmes formules jusqu’à les avoir vidées de toute substance. Avengers 5 et 6 sauront peut-être relancer la machine avant un reboot de Marvel, mais peut-être est-il temps pour le cinéma de super-héros d’avoir quelques beaux succès plus ponctuels, plutôt qu’une chaîne de déceptions qui continue de suralimenter le marché.
Quand je pense que BvS a fait 874 millions au box-office et qu’il a été considéré comme un échec par les studios, entraînant la fin du DCEU. Je dis bravo les gars ! Maintenant le DCU a 20 ans de retard et fait du Marvel au moment où tout le monde en a marre, des champions chez Warner…
Il est vrai que les studios se reposent entièrement sur leurs lauriers et succès passés alors même qu’ils proposent des films de plus en plus indigestes et au rabais. Ils n’avaient qu’à ne pas prendre les spectateurs pour des vaches à lait sous prétexte que le public leur était acquis au départ.
Euh… si je ne dis pas de bêtise, l’année 2023 était encore plus mauvaise.
Il y a eu les péplum dans les années 50, 60, les films catastrophe dans les années 70, les films d’action dans les années 80 avec les Van Damme, Seagal, Stallone, Schwarzy… Puis les effets spéciaux sont arrivés et on a eu la SF, le cinéma fantastique. Les années 2000 avec des effets spéciaux encore plus performants ont vu le succès des films de super-héros. C’est peut-être la fin de ce genre et nous allons passer à autre chose
De ce que je comprends des critiques que je lis sur Ecran Large, Superman séduit par son retour à la définition essentielle du héros dans DC. En ce qui me concerne cette définition n’est pas très intéressante. Si ça fait plaisir au public de DC, c’est bien, mais c’est peut-être une niche.
Il est possible que devant l’offre pléthorique de la production de fictions, de contenus, il ne soit tout simplement plus possible d’exploiter un public mainstream, et qu’il faille regarder du côté de la long-tail, que tout le public soit devenu minoritaire. Si ce dernier Superman est une réussite, si ce retour à un héros idiot et dépolitisé, et que cette idiotie (ce n’est pas de la naïveté, je m’enorgueillis d’être naïf) lui permet de transcender la méchanceté parce que les vilains sont tout aussi stupides (ce n’est plus une plot-armure, c’est une plop-armure), alors je ne suis tout simplement pas la cible comme je le pouvais le croire. Personnellement j’ai une haute opinion des super-héros, et je vois une utilité sociale à leurs mythes.. mais ok pour concéder mon erreur. Juste il faut accepter de cibler un public très particulier, même si sans doute je fais moi aussi partie d’un public moins universel que je le pensais.
Au-delà de la « fatigue superhéroique » presque naturelle pour un genre qui sature l’industrie hollywoodienne depuis 15 ans, il faut aussi que les films soient de qualité et que l’on sente qu’ils ont quelque chose à dire. Superman, les 4 Fantastiques et Thunderbolts sont tous plutôt sympathiques mais ils ont chacun des manques selon moi. Depuis quand n’a t-on pas eu un film superhéros avec un supplément d’âme ?
Les Gardiens 3 ? Pas mal mais pas le meilleur des 3. The Batman avec R. Pattinson ? Plus un blockbuster auteurisant avec un héros détective qu’un film de superhéros qui rassemble les masses. Spider-Man No Way Home et Deadpool / Wolverine ? Carburent à la nostalgie et sont plutôt cyniques.
J’ai beaucoup aimé Les Eternels mais c’était sans doute trop déroutant pour le grand public.
Bref, va falloir voir comment Marvel digère ses Phases 4 et 5 catastrophiques et comment le nouveau DCU de Gunn se comportera. Le genre me semble sur la brèche, où tout est possible…
Rien d’étonnant à cette érosion… après une surenchère de films, de séries, de suite, de préquels de multivers, etc… l’identité de la marque s’est diluée. Maintenant ce type de films n’a plus une identité aussi forte, on ne sait plus vraiment à qui cela s’adresse, on ne sait plus vraiment à quoi cela correspond dans ce fourre tout incompréhensible. Comment le spectateur peut-il encore se sentir concerné ? impliqué ? Ajoutons à cela une tendance naturelle à la saturation des spectateurs face à ce matraquage ..et on obtient un essoufflement progressif.
2025 LE CINÉMA est entrée dans une phase de CRISE de manque Originalité.
Depuis JANVIER 2025 que des FLOP.
Les films qui cartonnent LILO et STITCH l’adaptation live.
JURASSIC WORLD RENAISSANCE un succès .
QUE DES FILMS POP-CORN 🍿 qui ne marque pas
BALLERINA et 28 ans plus tard FLOP 2 films pourtant excellent.
Il y a quand même une nuance assez importante dans la comparaison western vs super-héros, c’est qu’aucune société de production n’était par nature assignée à faire du western et rien d’autre. Quand les westerns ont arrêté de se vendre, la Warner, Universal et les autres ont simplement changé leur fusil d’épaule. Mais Marvel Studio n’existe que pour adapter ses comics, pour eux c’est vital que le genre ne meure pas. Les autres licences qui appartiennent soit à Warner soit à Sony sont moins vitales, si Warner ne vend plus de Superman ils feront toujours des Harry Potter, ou des films originaux. Mais ils ont quand même des obligations contractuelles à exploiter telle ou telle licence, des clauses du style si X années passent sans qu’il y ait un nouveau film Spiderman alors Sony rend les droits. Chez les Westerns, à quelques exceptions près chaque film était un film original, et non pas basé sur une propriété intellectuelle que des ayants droits cherchent à essorer autant que possible.
Tout ça pour dire que si le public se désintéresse de ce genre, ce genre ne va pas juste s’effacer sans bruit, il va insister, s’accrocher, et se battre pour continuer d’exister parce qu’il est le seul gagne-pain de beaucoup trop d’entreprises hyperspécialisées dans ce genre.
Les films de SH, qu’on les apprécie ou non, avaient le mérite de faire tourner l’industrie cinématographique. Que ce soit les studios à Hollywood (avec les centaines de milliers de personnes liés à la production de films) ou les salles de cinéma à travers le monde, le genre SH représentait un chiffre d’affaire important.
La disparition de cette manne financière va déséquilibrer l’ensemble du secteur, et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle.