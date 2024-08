Avengers 5 : le scénario abandonné de Kang Dynasty aurait fuité et ça promettait quelque chose de fou

Le scénario de Avengers 5 : Kang Dynasty aurait été divulgué, et les idées qu’il contenait aurait donné un crossover de folie.

Avant qu’Avengers 5 ne s’intitule Doomsday et ne célèbre le retour inopiné de Robert Downey Jr en tant que Dr Doom dans le MCU, Avengers 5 s’appelait The Kang Dynasty. Un film qui devait confronter les héros de la Terre-616 (la notre) à une menace sans précédent, celle de Kang, ou plutôt du Conseil des Kang, prêt à tout pour réduire à néant les temporalités existantes pour en reconstruire une correspondant à ses fantasmes.

Le scénario de l’ancien Avengers 5 aurait filé entre les doigts des Marvel Studios, et cedit scénario a été diffusé sur les réseaux sociaux par le créateur de contenu MyTimeToShineHello. Le synopsis de ce Kang Dynasty aurait joué à fond la carte des héros venant d’univers parallèles tous confrontés à une menace commune. De quoi préparer au mieux Avengers : Secret Wars, tout en donnant au public un maximum de fan-service.

A lire aussi Marvel a dépensé une fortune pour le retour de Robert Downey Jr. en Dr. Doom

Il va juste changer d’armure en fait

Le menu Best-of Avengers

Si l’on en croit la fuite publié par MyTimeToShineHello, tout le concept d’Avengers 5 : Kang Dynasty se serait basé sur Tribunal des Variations Anachroniques, nœud scénaristique de la série Loki. Face à la menace grandissante du Conseil des Kangs, le TVA se serait lancé dans la recherche de super-héros étant des « Ancres » dans leurs univers respectifs. Aussi nommés « agglomérateurs », leur rôle est de maintenir l’équilibre de leur univers, la disparition d’une Ancre pouvant provoquer l’effondrement de sa réalité.

« Dans ce film, la TVA a commencé à rassembler des êtres d’ancrage de tout le multivers, pensant qu’ils sont les seuls assez puissants pour vaincre le Conseil des Kangs. Tobey Maguire et Andrew Garfield étaient les Ancres de leurs réalités respectives, tandis que Spider-Man de Tom Holland était l’Ancre de la Terre-616. Le film se voulait plus modeste que Secret Wars, se concentrant davantage sur le Peter Parker de Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield, le Wolverine de Hugh Jackman et d’autres Ancres comme le Ghost Rider de Nic Cage. »

Un goût de No Way Home 2 ?

Cependant, on aurait pu craindre une trop grande présence des Spider-Men dans cette itération, au risque d’avoir l’impression d’être dans un Spider-Man : No Way Home 2. Par contre, le retour de Nicolas Cage dans le rôle de Ghost Rider aurait surement été accueilli avec les honneurs, malgré la piètre qualité des deux longs-métrages à sa gloire. Quant à la présence de Wolverine, elle n’aurait probablement étonné personne après le succès de Deadpool 3.

« Le plan prévoyait qu’ils échouent tous, entraînant l’effondrement du multivers et la création par Kang du Battleworld. Cela ouvrirait alors la voie à Secret Wars, où d’autres personnages du MCU et d’autres figures du Multivers convergeraient vers Battleworld. »

Battleworld est une planète née du conglomérat de divers résidus d’univers que Kang (ou le Conseil des Kang selon les versions) aurait conçu pour son propre amusement, sur laquelle il règnerait en dictateur absolu. On pourrait ainsi passer de l’univers de Civil War, à celui de Marvel 1602 ou de Days of Future Past, qui co-existeraient côte à côte à la surface de la planète.

A-t-on besoin d’un nouveau Ghost Rider ?

Doom Dark Ages

Bien entendu, toutes ces informations sont à prendre avec la plus grande prudence, puisqu’aucune autorité chez Marvel n’a confirmé quoi que ce soit. Cependant, si ce synopsis s’avérait, il serait assez simple pour Marvel Studios de simplement remplacer Kang par un Dr Doom ayant pris le contrôle du Multivers, sans doute via l’entremise du TVA, et s’amusant à construire le Battleworld de ses rêves.

Une possibilité d’autant plus sérieuse que dans les comics Marvel, Battleworld (où se déroule les Secret Wars) est créé par le Dr Doom. Les réponses à ces suppositions, ainsi que le festival de caméos et de concrétions de multivers à venir n’est pas prévu avant 2026.

D’un claquement de doigts, il revient dans le MCU

Au vu de la nature du sujet de Doomsday et Secret Wars, il est plus que probable que les deux prochains films Avengers soient les deux parties d’un même long épisode, à la manière de Infinity War et Endgame. Robert Downey Jr. a d’ailleurs confirmé sa présence dans les deux prochains opus d’Avengers. La date de sortie d’Avengers : Doomsday est calée au 29 avril 2026 dans les salles de cinéma françaises. Quant à Avengers : Secret Wars, sa sortie est prévue pour le 5 mai 2027.