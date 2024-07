Avengers 5 et 6 : Marvel a dépensé une fortune pour le retour de Robert Downey Jr. en méchant Doom

Après la secousse provoquée par le retour de Robert Downey Jr. chez Marvel en tant que Dr Doom pour Avengers 5, les salaires stratosphériques de l’acteur et des Frères Russo ont été dévoilés.

Robert Downey Jr. serait-il devenu aussi riche que son ancien alter-ego Tony Stark/Iron Man ? Ancien alter-ego car s’il a incarné le milliardaire héritier de l’empire Stark Industries pour une dizaine de films du MCU, Robert Downey Jr. reviendra dans l’univers Marvel sous les traits du Dr Doom. Coup de génie ou aveu de désespoir (peut-être tout à la fois), de la part de l’écurie de Kevin Feige, on n’en sait rien. Mais ce va-tout se doublera du coup de poker du retour des Frères Anthony et Joe Russo aux commandes d’Avengers 5 et 6.

Si Marvel semble avoir renoué avec le succès grâce à l’énorme carton de Deadpool & Wolverine au box-office, la mise en jeu du brelan de cartes majeures Downey/Russo/Russo pourrait venir parachever le retour en grâce de Marvel Studios. Le retour des Frères Russo derrière la caméra aurait d’ailleurs été une condition sine-qua-non pour le retour de Robert Downey Jr. dans le MCU. Cependant, un tel tiercé gagnant a un coût. Les salaires de Robert Downey Jr. et des Frères Russo ont été révélés, et ils sont absolument exorbitants.

« C’est qui le Patron ?? »

Avengers : Comptabilité Wars

Variety a en effet révélé les montants des salaires des frères Russo pour la réalisation des deux prochains Avengers. Ils recevront la somme de 80 millions de dollars pour la réalisation de Avengers: Doomsday et de Avengers: Secret Wars, soit 20 millions chacun pour chaque film. À cela viendra s’ajouter des bonus en fonction des résultats des deux films au box-office. Les Russo seront aussi présents au générique en tant que producteurs via leur studio AGBO, chose rare chez Marvel qui privilégie plutôt ses studios internes.

Pour rappel, les deux dernières productions des frères Russo pour le MCU, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame ont dépassé les 4,8 milliards de dollars de recettes au box-office mondial. S’il est impossible de connaître le montant des bonus et des pourcentages sur les bénéfices que recevront les réalisateurs, on peut estimer que ces sommes doivent être bien supérieures à leur salaire de départ.

Nouveau jeu : estimer à combien se chiffre le solde de compte bancaire total de cette photo

Doom Eternal

De son côté, pour revenir dans l’écurie Marvel et porter le masque du Dr Doom, Robert Downey Jr. aurait touché un salaire « significativement supérieur » à celui d’Anthony et Joe Russo, soit plus de 80 millions de dollars. Mais ce contrat viendrait avec quelques menus avantages pour l’acteur auréolé d’un Oscar pour sa prestation dans Oppenheimer : déplacements en jet privé défrayés, équipe de sécurité dédiée à sa protection, et un « campement de caravanes » qui lui est réservé.

D’après les données rapportées par Variety, Robert Downey Jr. aurait gagné entre 500 et 600 millions de dollars pour l’ensemble de sa dizaine de prestations en tant qu’Iron Man dans les films de Marvel. Dans le détail, ces prestations comprennent : la trilogie Iron Man, les quatre films Avengers et des apparitions dans L’incroyable Hulk, Captain America : Civil War et Spider-Man : Homecoming. Ce qui fait de lui l’acteur le mieux payé du MCU.

C’est fou comme c’est fatigant les déplacements en jet

Au vu des sommes engagées dans les salaires de Robert Downey Jr. et des Frères Russo, on peut avancer sans trop de risque que les budgets de production seront complètement fous. Avengers Endgame aurait bénéficié d’un budget de production de 356 millions de dolllars, il est fort probable que ceux d’Avengers : Doomsday et d’Avengers : Secret Wars soient bien supérieurs.

Une chose se confirme en tout cas vu les sommes et le papier de Variety : Robert Downey Jr. devrait être dans les deux prochains Avengers. De quoi laisser entendre une éventuelle structure similaire à Infinity War et Endgame, sorte de partie 1 et partie 2 d’une même histoire. La date de sortie d’Avengers : Doomsday est calée au 29 avril 2026 dans les salles de cinéma françaises. Quant à Avengers : Secret Wars, sa sortie est prévue pour le 5 mai 2027.