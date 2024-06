Pas besoin de Marvel ou Star Wars : parlons de Katy O’Brian, la tornade de Loves Lies Bleeding

Vous l’avez vue chez Marvel et Star Wars, mais vous allez vraiment la découvrir dans Love Lies Bleeding. Et vous ne pourrez plus oublier Katy O’Brian après ça.

Elle a mis les pieds chez Marvel (deux fois, avec la série Les Agents du S.H.I.E.L.D. et le film Ant-Man 3) et Star Wars (The Mandalorian), après être passée dans plusieurs séries (The Walking Dead, Westworld, Black Lightning, Z Nation). Elle sera à l’affiche de Twisters cet été, et tourne Mission : Impossible 8 avec Tom Cruise. Depuis qu’elle s’est lancée dans une carrière d’actrice il y a moins de 10 ans, Katy O’Brian coche donc peu à peu toutes les précieuses cases hollywoodiennes.