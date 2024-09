Blade : date de sortie, casting, histoire et tout ce qu’on sait sur le film Marvel

Parmi tous les prochains films de Marvel, Blade est probablement l’un de ceux qui se fait le plus « désirer ». Où en est donc cette affaire ?

À force de rebondissements, l’arlésienne du nouveau film Blade du MCU est devenue presque comique. Même si ça doit l’être un peu moins pour son interprète principal, Mahershala Ali, qui ne doit pas en voir le bout. Au moment de son annonce en 2019, Marvel était encore à son sommet (on était alors juste après le triomphe d’Endgame) et promettait monts et merveilles à son public avec l’arrivée de nouveaux personnages. Et celui du charismatique tueur de vampires avait de quoi exciter.

Mais tragiquement Blade est devenu symptomatique d’un chaos progressif dans les agendas du MCU. Ce qui devait être un simple film d’introduction pour le justicier s’est révélé être un casse-tête de production. On ne compte plus les dates de tournages constamment repoussées et les départs de scénaristes ou de réalisateurs. Mais bon… le navire n’a pas encore coulé et il faut bien qu’il arrive à quai. Donc Blade se fera. Reste à savoir quand.



Date de sortie possible, histoire, casting… découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le prochain film Blade.

Mahershala Ali qui a tourné le prochain Jurassic World AVANT le nouveau Blade

Y AURA-T-IL UN NOUVEAU FILM BLADE ?

Le film Blade du MCU a été annoncé à la comic con de San Diego de 2019. Donc oui, en théorie, Blade est bien prévu. Même si ça commence à faire un bon moment qu’il se fait attendre.

Pour faire un bref rappel de la situation, les (très) nombreux retards de la production sont liés à plusieurs coups du sort, dont la pandémie du Covid-19, et la grève des scénaristes d’Hollywood en 2023.

Par ailleurs, entre 2021 et 2023, les auteurs se sont relayés sur le scénario de Blade (Stacy Osei-Kuffour, Beau DeMayo, Nic Pizzolatto, Michael Starrbury et Michael Green) ce qui a conduit à de nombreuses réécritures en plus de retarder le tournage, qui a un moment été prévu pour l’été 2022, puis mai 2023. A l’heure où ces lignes sont écrites, le studio en est à son sixième scénariste : Eric Pearson (aussi attaché aux prochains Les 4 Fantastiques et Thunderbolts).

Marvel a également perdu par deux fois son réalisateur. D’abord Bassam Tariq, en 2022, puis le français Yann Demange en juin 2024. La machine plus si bien huilée de Kevin Feige semble donc être un peu en train de dérailler.

Toutefois, alors qu’il était en promotion pour le dernier Deadpool & Wolverine chez BlackTree TV, Kevin Feige a expliqué que l’attente interminable de Blade n’était finalement pas si grave que ça. Pourtant, ce genre d’arlésienne pour un blockbuster est rarement bon signe (on se souvient de ce que ça a donné avec The Flash ou Uncharted) mais ici tout serait apparemment sous contrôle. Selon le producteur, tout a été mis en place pour que le film soit développé dans la sérénité et avec patience :

« Je veux dire, pendant les deux dernières années, quand on essayait de faire ce film, le plus important pour nous était de ne pas nous précipiter et de nous assurer qu‘on faisait le bon film Blade.«

Entre temps, on a quand même pu avoir le retour d’un autre Blade

QUELLE EST LA DATE DE SORTIE POUR BLADE ?

À l’heure actuelle, Blade est prévu en France pour le 5 novembre 2025, quelques mois après Les 4 Fantastiques, mais ça pourrait (devrait ?) encore bouger. Comme l’a admis à demi-mot Kevin Feige, la production avance au ralenti, et avec tout ce qui s’est passé et se passe encore en coulisses, on a du mal à croire que tout va se débloquer dans les prochains mois. Sans réalisateur(s) ou réalisatrice(s), et sans intrigue définie, difficile d’imaginer que le tournage puisse bientôt démarrer.



Appel à témoins : cet homme aurait vu Blade en 2021 et on le cherche depuis

DE QUOI PARLERA BLADE ?

Encore aucun synopsis officiel n’a été révélé pour Blade, qui devrait s’inscrire dans la Phase 6 du MCU. Et c’est d’autant plus compliqué que le scénario a été réécrit pas mal de fois. On sait, en revanche, qu’après le départ du trio Michael Starrbury, Nic Pizzolatto et Michael Green, c’est désormais Eric Pearson (Thor : Ragnarok, Black Widow) qui est chargé de l’écriture du film, d’après TheWrap.

Dans les comics (et ses adaptations au cinéma de 1998, 2002 et 2004), Blade est un personnage atypique de Marvel. Loin d’être un super héros classique, il affronte des vampires d’une bien sanglante façon et ses aventures abordent des thèmes matures et violents. Pour ces raisons, on aimerait s’attendre à un scénario un brin plus sombre que ce que le MCU propose d’habitude.

Et pour le coup, ça tombe bien, car Kevin Feige a confirmé à BlackTree TV en juillet 2024, que Blade sera justement classé R (interdit aux moins de 17 ans).

QUE SAIT-ON SUR LE CASTING DE BLADE ?

Hormis Mahershala Ali dans le rôle titre, seuls Delroy Lindo et Mia Goth ont été annoncés, respectivement en novembre 2021 et en avril 2023. Malheureusement, The Hollywood Reporter a confirmé en juin dernier que Delroy Lindo avait fini par quitter le navire, tout comme l’aceur Aaron Pierre (Foe, Brother) qui a confirmé en mars 2024 ne plus du tout être impliqué dans le projet.

Mia Goth dans Pearl

Plusieurs rumeurs ont également circulé, à commencer par le choix d’Antony Starr (alias le Protecteur dans The Boys) pour jouer l’antagoniste, bien que rien ne soit fondé (ni même très crédible).

OÙ SERA DIFFUSÉ BLADE ?

Si les choses ne tournent pas définitivement au vinaigre, il y a de très fortes chances pour que Blade soit diffusé exclusivement au cinéma.