Blade : Ryan Reynolds milite pour le retour de Wesley Snipes en tueur de vampires

Après Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds milite pour que Wesley Snipes fasse son retour en tant que Blade (ATTENTION SPOILERS SUR DEADPOOL 3 !!!).

En plus d’être devenu le sauveur que Marvel attendait depuis très longtemps, Deadpool 3 a explosé le box-office mondial et aussi proposé une belle ribambelle de caméos (plus ou moins évidents). Notamment tirés des films de super-héros de la Fox, ce fan service légèrement outrancier a permis de retrouver plusieurs personnages phares des années 90/2000.

Parmi eux, Blade, joué par Wesley Snipes, à ne pas confondre avec le bordélique projet Blade de Mahershala Ali. Et d’ailleurs, alors que Ryan Reynolds a récemment partagé plusieurs images du tournage de Deadpool & Wolverine, l’interprète du super-mercenaire en a aussi profité demander le retour du tueur de vampires version Wesley Snipes.

Un Blade 4 avec Wesley Snipes ?

Via son compte Instagram, Ryan Reynolds a donc dévoilé plusieurs photos de tournage sur lesquels il partage la vedette avec Wesley Snipes. Il a ainsi parlé de la réaction des spectateurs de Deadpool 3 au moment où Blade est apparu, et a appelé à ce que le personnage ait droit à une nouvelle chance, pour pouvoir faire ses adieux dignement :

« La réaction du public quand Wesley Snipes a fait son entrée dans le film est la chose la plus intense que j’ai entendue dans un cinéma. Les gens qui crient de joie et d’amour sans inhibition sont la preuve d’un vrai héritage. Donnez-nous plus de Blade s’il vous plaît. Un adieu à la Logan, plus précisément »

Pour Ryan Reynolds, Wesley Snipes et son Blade méritent un au revoir à la hauteur de celui de Hugh Jackman/Wolverine dans Logan, et on ne peut pas dire qu’il ait tort. En effet, la trilogie Blade a atteint un statut culte au fil du temps, notamment grâce aux deux premiers films et à l’iconisation de son héros. Ce ne serait donc que justice de rendre hommage à l’acteur et à l’un de ses plus grands rôles (si ce n’est le plus grand), d’autant que Reynolds semble sous-entendre que le public sera au rendez-vous.

Malheureusement pour lui, le Blade du MCU avec Mahershala Ali est encore développement. Et même avec les nombreux retards et les départs successifs des scénaristes et réalisateurs, le boss de Marvel, Kevin Feige, a assuré que le film était toujours d’actualité. Ce Blade est censé être une production classée R, et il n’est pas illogique de penser que le succès de Deadpool & Wolverine motive le studio à faire confiance au projet pour surpasser les difficultés rencontrées. Alors, Blade version Wesley Snipes ou à la sauce Mahershala Ali ? L’avenir nous le dira.