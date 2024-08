Deadpool & Wolverine : les 5 caméos qu’on aurait aimé voir (et qui auraient été mieux)

Quels sont les personnages et super-héros qui auraient eu leur place dans Deadpool & Wolverine ? On s’est prêtés au jeu, avec 5 caméos qui auraient pu changer nos vies et révolutionner le septième art, au moins.

ATTENTION SPOILERS SUR DEADPOOL & WOLVERINE !

A toutes les personnes qui considèrent que les spoilers sont les blasphèmes de notre époque, Marvel a répondu avec douceur. Avant la sortie du troisième Deadpool, le retour de X-23 était dévoilé dans une bande-annonce. Et dès le célébration du milliard franchi par Deadpool & Wolverine au box-office, le studio affichait Blade et Elektra. Tant pis pour les gens qui ne sont pas encore allés voir le film, et auraient préféré garder quelques surprises.

Depuis, l’équipe a révélé quelques détails sur les plans d’origine. Nicolas Cage en Ghost Rider, Robert Downey Jr. en Iron Man et les autres Avengers auraient pu être de la partie. Ce qui donne envie d’imaginer qui d’autre aurait pu apparaître dans Deadpool & Wolverine.

Voici donc 5 caméos qui auraient eu leur place pour marquer la fin du chapitre 20th Century Fox.

LES X-MEN, POUR DE VRAI

Le jaune n’était pas encore à la mode

Pour un film qui prétend rendre hommage aux grandes heures des super-héros de la Fox, il est quand même étonnant que Deadpool & Wolverine soit aussi radin en ce qui concerne les X-Men. Certes, on a droit à Pyro, Dents-de-Sabre et X-23, et un peu de name-dropping de temps à autre, mais on attendait certains des grands noms de la saga, à commencer par Charles Xavier, frère de l’antagoniste Cassandra Nova. Après tout, Patrick Stewart était déjà réapparu dans le MCU à l’occasion de Doctor Strange 2.

L’excuse du film, c’est les événements dans la dimension du « pire Wolverine » incarné par Hugh Jackman, qui a laissé mourir les siens lors d’une attaque militaire (qui n’est pas sans évoquer celle de X-Men 2). Tout ça est vaguement résumé, et surtout jamais montré, malgré l’impact émotionnel du concept.

Il y avait le choix

Mais quitte à parler du poids de la mort, Deadpool 3 avait de quoi faire, que ce soit avec le Cyclope de James Marsden ou la Jean Grey de Famke Jannsen. Tout ce qu’on sait, c’est que Halle Berry (Tornade) aurait été approchée par Blake Lively (la femme de Ryan Reynolds), qui lui aurait demandé si elle accepterait de reprendre son rôle. L’actrice a répondu par l’affirmative, mais n’a jamais été rappelée. Pas cool de ghoster Ryan.

LES 4 FANTASTIQUES, POUR DE VRAI

Ça s’appelle les QUATRE fantastiques

Oui oui, on a eu droit à Chris Evans en Johnny Storm alias la Torche humaine, puisque l’interprète de Captain America fait de toute façon partie des meubles de Disney à ce stade. Mais… il manque les 3/4 des 4 Fantastiques, comme l’indique LEUR NOM. A quoi bon n’avoir qu’un seul membre ?

C’est d’autant plus aberrant que Disney et Marvel avaient l’embarras du choix avec deux versions des super-héros. Il y avait donc huit acteurs et actrices (Ioan Gruffud/Miles Teller, Jessica Alba/Kate Mara, Chris Evans/Michael B. Jordan, Michael Chiklis/Jamie Bell) à potentiellement ramener, sans parler des méchants. Mais non, on a simplement eu la mascotte Chris Evans.

Donc ils sont QUATRE

Marvel aurait pu célébrer le triple ratage de ces adaptations en mélangeant les équipes, en confrontant les interprètes, en jouant avec des effets visuels kitsch, et pourquoi pas en rappelant à quel point ce Surfer d’argent était incroyable. Une belle occasion manquée donc, surtout quand on sait que le MCU va faire une nouvelle version (sortie en juillet 2025). C’était donc le moment parfait pour tourner la page, une dernière fois, et se remémorer ces grands moments de cinéma.

LES VIEUX HULK ET PUNISHER

Nous n’avons aucune limite

Certes, on voit le dos du Hulk de Mark Ruffalo pendant 1 seconde et demie au début de Deadpool 3, parce que le personnage et son interprète squattent tous les films du MCU à défaut d’en avoir un à eux. Mais un caméo qui aurait vraiment eu de la valeur aurait été celui du précédent Hulk. Pas celui d’Edward Norton (quoique, puisque Liv Tyler reviendra dans Captain America 4) : celui d’Eric Bana dans le film de 2003 réalisé par Ang Lee.

Après tout, le but de Deadpool 3 n’était pas uniquement de ramener des héros adorés de tous (sinon, pourquoi Elektra ?), mais aussi et surtout des héros oubliés, qui ont raté le coche, ont été moqués ou remplacés par une autre version. C’est donc un gros rendez-vous manqué pour le film, qui aurait pu rendre hommage à la tronche de ce Hulk mis en scène par un réalisateur de prestige (on parle d’Ang Lee, pas Shawn Levy). Même si oui, la question des droits avec Universal reste épineuse.

Oui, lui

Toujours dans une démarche de grand baroud d’honneur et d’hommage aux vieux de la vieille, pourquoi ne pas avoir aussi ramené le Punisher de Dolph Lungren (qu’il a joué dans l’adaptation de 1989), ou encore mieux, celui de Thomas Jane en 2004 ? La blague : personne ne les aurait reconnus et tout le monde aurait préféré parler du Frank Castle de Jon Bernthal, qui est censé revenir dans le MCU, comme Blade.

LE WOLVERINE D’ORIGINE

Avant Hugh Jackman…

L’histoire est bien connue : Hugh Jackman n’était pas le premier choix pour incarner Wolverine dans X-Men. Dougray Scott avait été casté, le tournage avait commencé, et tout le monde l’attendait puisqu’il finissait Mission : Impossible 2. Sauf que la production du blockbuster avec Tom Cruise a pris du retard, et l’acteur a finalement été forcé d’abandonner le rôle de Logan. Dougray Scott racontait à The Telegraph en 2020 :

C’était hors de mon contrôle. Tom Cruise ne m’a pas laissé le faire. On tournait Mission : Impossible 2 et il m’a dit, ‘Tu dois rester et finir le film’, et j’ai dit oui mais je vais y aller et faire ce film aussi. Pour je ne sais quelle raison, il m’a dit que je ne pouvais pas. C’était un homme très puissant.

… ça devait être Dougray Scott

C’est là que Hugh Jackman a été rappelé en urgence. Il avait passé et raté le casting pour X-Men, mais le destin en a décidé autrement. Alors que le tournage avait commencé depuis quelques semaines, l’acteur a rejoint la production, et immédiatement commencé à travailler.



Si le pied-de-nez-fan-service avec Henry Cavill en Cavillrine est calibré pour le public actuel, une apparition de Dougray Scott en variant de Wolverine aurait eu du sens. A la manière de Channing Tatum en Gambit, elle aurait rendu un petit hommage à cette version alternative du monde, où il aurait peut-être eu une carrière aussi riche que celle de son remplaçant.

LES POUBELLES X-MEN DE LA FOX (et plus encore)

Furiosa, déjà prête à traverser un portail temporel

À défaut de ramener les X-Men les plus connus, Deadpool 3 s’est donc débrouillé pour rameuter quelques seconds couteaux appréciés des fans les plus hardis. Mais en vérité, quelle occasion manquée de la part de Marvel de ne pas avoir ressuscité pour une ultime rigolade le gratin ultime de la saga des mutants.

Par exemple, on aurait franchement vendu père et mère pour retrouver la Mystique de Jennifer Lawrence, mais pas n’importe laquelle : celle de Dark Phoenix dont le look sortait tout droit des enfers et d’un cosplay indigne de la fête déguisée de votre voisin (histoire de faire une blague sur le fait que l’actrice en avait marre du temps de maquillage).

Oui, cette Mystique

On aurait aussi adoré retrouver notre petite troupe des Nouveaux mutants. Non seulement ça aurait été le moyen pour Marvel d’annihiler définitivement cet arc de la Fox du lore du MCU, mais ça aurait donné un peu plus de sens (ou d’intérêt) à la référence de Deadpool à la saga Mad Max. Quitte à faire une blague sur Furiosa, autant se débrouiller pour trancher la tête de Magik incarnée par Anya Taylor-Joy.

Madame Web dans Madame Web ou dans le vortex, aucune différence

Et quitte à fouiller un peu plus dans les poubelles de Marvel, ça aurait été culotté que Kevin Feige trouve un moyen de venir ranger au placard pour toujours le Spider-Verse de Sony. Imaginez un peu la gueule de Dakota Johnson en Madame Web, capable de voir sa propre mort arriver mais incapable d’y échapper, malgré l’aide des trois Spider-Women tuées une à une par la méchante Cassandra Nova.

Et on n’oublie pas Venom et Morbius que Deadpool aurait pu ridiculiser devant les spectateurs en brisant le 4e mur (correctement cette fois).