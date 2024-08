Deadpool 3 explose le box-office mondial et le record de Joker, dans cette mini-bataille Marvel vs DC

Deadpool & Wolverine ne se contente pas de sauver le MCU, il s’amuse aussi à détrôner Joker et son immense succès pour DC.

Mais jusqu’où ira-t-il ? Depuis sa sortie fin juillet, le film de Shawn Levy détruit tout sur son passage, au point que l’on se demande si Deadpool & Wolverine peut exploser les records des Avengers. En effet, celui qu’on annonçait comme le sauveur du MCU (ou le petit Jésus de Marvel, comme vous préférez) est finalement parvenu à remplir sa mission, en dépassant même largement les espérances.

Et si on en apprend un peu plus chaque jour sur les intentions originelles derrière le film – par exemple, Deadpool 3 devait préparer le terrain pour Avengers 5 et la lutte contre Kang –, il a battu un record supplémentaire pour sa quatrième semaine en salles. Et il ne s’agit pas de n’importe quel record, puisqu’il était anciennement détenu par le Joker de Todd Phillips.

Ciao Jokerrrrrrrrrrrrrr

Deadpool 3 dit « Bye, bye, bye » à Joker

Après avoir dépassé le milliard, Deadpool & Wolverine en veut toujours plus ! Le blockbuster porté par Ryan Reynolds et Hugh Jackman a ainsi amassé plus de 1,14 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, ce qui fait de lui le neuvième plus gros succès du MCU, devant Spider-Man : Far From Home et juste derrière Captain America : Civil War.

Et il y a mieux (ou pire, ça dépend de votre avis sur le film) puisqu’en dépassant la barre des 1,1 milliard de dollars, le nouvel opus des dernières aventures du super-mercenaire de Marvel affiche désormais le plus gros box-office mondial d’un long-métrage classé R. Il a donc battu le record de Joker, qui avait fini en 2019 avec 1,078 milliard de dollars de recettes.

Who’s laughing now ?

Si les flops successifs de The Marvels et Ant-Man 3 avaient pu inquiéter sur l’état de forme de l’univers cinématographique de Marvel, on peut dire que Deadpool 3 a fait plus que rassurer. Par la suite, il sera intéressant de voir si le triomphe du film de Shawn Levy fera évoluer la formule du MCU, qui pourrait peut-être se montrer favorable à des productions plus violentes (on pense notamment au projet Blade avec Mahershala Ali).

Quoi qu’il en soit, il est évidemment difficile de dire où Deadpool & Wolverine s’arrêtera. Au vu de sa dynamique, on peut imaginer que le long-métrage parvienne peut-être à dépasser Vice-Versa 2 (1,558 milliard de dollars de recettes) pour devenir le plus gros succès de l’année, et même l’un des plus gros succès de l’histoire. À l’heure où est publié ce papier, sans prendre en compte l’inflation évidemment, il est actuellement à la 31e place, juste derrière un certain Le Seigneur des anneaux : Le retour du roi.