Deadpool 3 devait préparer le terrain pour Avengers 5 et la lutte contre Kang (apparemment)

Deadpool 3 a apparemment failli avoir une place bien plus importante dans le MCU, puisqu’il devait en partie préparer Avengers 5.

Il y a peu de temps, une fuite (théorique) du scénario de celui autrefois nommé Avengers : The Kang Dynasty a eu lieu. Dans ce scénario, la TVA rassemblait des « Ancres », ces êtres vitaux à chaque timeline introduit dans Deadpool & Wolverine, afin de constituer une armée pour vaincre le Conseil des Kangs, ouvrant la porte à une multitude de caméos (les différents Spider-Man, le Ghost Rider de Nic Cage…). Cette nouvelle équipe aurait été battue, permettant ainsi la création de Battleworld et l’introduction de Avengers : Secret Wars.

Sauf que, depuis, Jonathan Majors, interprète de Kang a été condamné, et Marvel, démuni de son grand méchant, a du largement changer ses plans. Pour cela, la firme de Kevin Feige a frappé un énorme coup médiatique en annonçant le retour de Robert Downey Jr. non pas en Iron Man, mais en Dr. Doom. Mais évidemment, Avengers 5 (désormais appelé Doomsday) n’a pas été le seul film à devoir s’adapter à ce petit tremblement de terre. Des informations sur le scénario original de Deadpool & Wolverine auraient fuité et le film devait apparemment bien plus préparer Avengers 5.

Attention, informations à prendre avec des pincettes.

Deadpool : The Pre-Kang Dynasty

Selon le créateur de contenu DanielRPK, qui a déjà fait fuiter le concept d’Ancre dès le mois de mars, l’histoire du film avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman aurait dû être un peu différente. Dans Deadpool 3, Paradoxe, antagoniste de l’aventure, cherche à effacer l’univers de Wade Wilson suite à la mort de l’Ancre de sa timeline : le Wolverine. Le méchant campé par Matthew Macfadyen propose néanmoins au mercenaire d’être envoyé dans la chronologie sacrée pour échapper à l’effacement de son petit monde.

Et c’est là que la différence majeure se trouve selon cette fuite. En effet, le but de Paradoxe aurait été en réalité de recruter toutes les Ancres de chaque réalité, et d’ainsi réunir cette fameuse armée à laquelle l’autre fuite a fait référence. Dans le film final, le plan a peut-être été évoqué par Paradoxe lorsqu’il a révélé que ses supérieurs à la TVA avaient de grands projets pour le Mercenaire à la Bouche.

Il a une tête de leader d’armée ?

C’est un changement qui semble léger quand on regarde l’histoire finale, mais dans l’ensemble, la version que l’on a eue permet surtout à ce Deadpool & Wolverine d’être plutôt à part du reste des films Marvel. Si on sait environ ce qu’est la TVA, on peut regarder le long métrage de Shawn Levy sans avoir vu les 3 séries et 4 films précédents pour savoir qui est quoi. Le troisième volet des aventures de Wade Wilson est actuellement au cinéma.