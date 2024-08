Le carton hallucinant de Deadpool & Wolverine : peut-il exploser les records des Avengers ?

Deadpool 3 alias Deadpool & Wolverine continue à tout écraser au box-office et a franchi le cap du milliard de dollars. Jusqu’où peut-il aller parmi les records de Marvel et ses Avengers ?

Ce n’était qu’une question de temps. Après son démarrage en trombe (plus de 444 millions au box-office mondial, dont 211 millions côté domestique), le nouveau film Marvel mené par Ryan Reynolds et Hugh Jackman était destiné à passer le cap du milliard. Et c’est fait, en seulement quelques semaines.

Deadpool & Wolverine est déjà le 11ème plus gros succès du MCU, juste derrière Captain Marvel, Spider-Man : Far From Home, Captain America : Civil War et Iron Man 3 qu’il va forcément dépasser.

Mais jusqu’où peut-il aller dans le top 10 des plus gros succès de Marvel au box-office ? Peut-il espérer battre Spider-Man : No Way Home, Avengers : Infinity War et Endgame, tout en haut du podium ? Rien n’est joué, mais faisons un premier point sur ce succès phénoménal.

DEADPOOL ET WOLVERINE, ROIS DU BOX-OFFICE

Deadpool & Wolverine a beau avoir coûté beaucoup plus cher que les deux précédents (200 millions de dollars, contre 60 pour le premier et 110 pour le deuxième), le succès est absolu. Dès son démarrage mondial à 444 millions, il avait explosé le score total de The Marvels (même pas 200 millions), Black Widow (379 millions), Les Eternels (401 millions), ou encore Shang-Chi (432 millions). En quelques jours, il avait dépassé celui d’Ant-Man 3 (463 millions).

C’est le premier film du MCU à passer le cap du milliard depuis No Way Home en 2021, avec un succès commercial qui dépasse les récents Doctor Strange 2 (952 millions), Black Panther 2 (853 millions), Les Gardiens de la galaxie 3 (845 millions), et Thor 4 (760 millions).

Sachant que c’est le seul film Marvel à sortir au cinéma en 2024, après une difficile période post-Endgame marquée par le petit bide d’Ant-Man 3 et le giga-bide de The Marvels, c’est un très bon coup pour Disney.

DISNEY, ROI D’HOLLYWOOD

Pour Disney, c’est une double victoire puisque Deadpool 3 est leur deuxième film à dépasser le milliard en 2024, après Vice-Versa 2 (1,5 milliard). Encore une fois, le studio de Mickey domine donc le marché, loin devant la concurrence Moi, moche et méchant 4 (807 millions), Dune 2 (711 millions), Godzilla x Kong (567 millions), Kung-Fu Panda 4 (545 millions), Bad Boys 4 (400 millions).

Pour se faire une idée de la mainmise de Disney sur le box-office : 55 films ont atteint le milliard au box-office, et 31 sont chez Mickey (dont 3 longs-métrages de la Fox).

Au-delà du MCU, Deadpool & Wolverine va bientôt dépasser le score de Joker (1,07 milliard) pour devenir le plus gros succès de tous les temps pour un film Rated R (interdit aux moins de 17 ans non accompagnés aux États-Unis). Il a déjà dépassé Oppenheimer (976 millions), Deadpool 2 (786 millions), Deadpool (781 millions), Matrix Reloaded (738 millions).

DEADPOOL VS AVENGERS

Reste maintenant à savoir jusqu’où ira Deadpool & Wolverine au box-office mondial. C’est déjà le 11ème plus gros succès du MCU depuis ses débuts en 2008 avec Iron Man, et côté domestique il se hisse pour l’instant à la 6ème place.

Le top 10 des plus gros succès du MCU au box-office mondial, et Deadpool & Wolverine qui se prépare à y entrer :

1. Avengers : Endgame (2,7 milliards)

2. Avengers : Infinity War (2 milliards)

3. Spider-Man : No Way Home (1,9 milliard)

4. Avengers (1,5 milliard)

5. Avengers : L’Ere d’Ultron (1,3 milliard)

6. Black Panther (1,3 milliard)

7. Iron Man 3 (1,2 milliard)

8. Captain America : Civil War : (1,15 milliard)

9. Spider-Man : Far From Home (1,13 milliard)

10. Captain Marvel (1,12 milliard)

11. Deadpool & Wolverine (1,02 milliard)

Sauf accident nucléaire, Deadpool & Wolverine va aller jusqu’à 1,2 ou 1,3 milliard, et arrivera au moins aux portes du top 5. Mais pourrait-il atteindre le top 3, autour des 2 milliards ?

Sur les deux premières semaines au box-office domestique, Deadpool & Wolverine a encaissé 298 millions, puis 141 millions supplémentaires. C’est moins qu’Avengers : Endgame (473 millions, puis 186 millions) et Spider-Man : No Way Home (385 millions, puis 171 millions). Mais ce n’est pas si éloigné que ça d’Avengers : Infinity War (338 millions, puis 147 millions), qui bénéficiait toutefois d’une force de frappe incomparable.

Alors qu’il approche la barre des 500 millions au box-office domestique (particulièrement important pour les studios, puisque c’est là qu’ils récupèrent le plus) et qu’il cartonne à l’international avec plus de 535 millions, Deadpool & Wolverine va donc devoir maintenir le rythme dans les prochaines semaines.

Dans tous les cas, ce troisième Deadpool l’un des Marvel les plus rapides à avoir atteint le milliard, aux côtés du premier Avengers (19 jours), et derrière No Way Home (12 jours), Infinity War (11 jours) et Endgame (5 jours).

Les prochains films Marvel au cinéma

12 février 2025 – Captain America 4 : Brave New World

30 avril 2025 – Thunderbolts*

23 juillet 2025 – Les Quatre Fantastiques