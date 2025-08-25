Sale année à Hollywood : le box-office à la traîne à cause des blockbusters décevants de 2025

Malgré la présence de plusieurs énormes blockbusters à l’affiche, le box-office de l’été 2025 ne devrait pas atteindre les chiffres de recettes d’avant la crise Covid. Et ça inquiète sur le futur bilan de l’année.
Deux ans après les sommets atteints par « Barbenheimer » (1,45 milliard de dollars pour Barbie, 975 millions pour Oppenheimer), Hollywood rêvait toujours d’un retour triomphal. Mais malgré les espoirs fondés sur les gros blockbusters de l’été 2025 (Mission : Impossible – The Final Reckoning, Jurassic World : Renaissance, F1, Superman, Les 4 Fantastiques…), le box-office estival 2025 ne devrait pas atteindre les standards d’avant la crise du Covid 19, où l’industrie du cinéma allait allègrement chercher au-delà des 4 milliards de dollars de recettes.
Dans les faits, entre 2012 et 2019, l’été était la période faste de l’année cinématographique, avec près d’une quarantaine de films sortis et des recettes supérieures à 4 milliards de dollars (excepté l’été 2017, qui n’a rapporté « que » 3,86 milliards). Puis le Covid est passé par là, et la dernière saison estivale au-dessus des 4 milliards remonte à 2023, dopée par le phénomène double Barbie + Oppenheimer. En 2024, le bilan avait été de 3,68 milliards. Si 2025 améliore la photographie par rapport à 2024, le bilan restera mitigé.
Un box-office en demi-teinte
Dans le détail, le cru 2025 ressemblait pourtant à un buffet bien garni, avec des licences premium, des franchises bien identifiées, et des campagnes promotionnelles massives. Les grosses sorties de studio se sont succédé sans créer d’effet domino, et si la fréquentation a tenu, l’euphorie n’était pas là. D’après les données du site ComScore, entre le 1er mai et le 24 août, les recettes globales du box-office ont atteint 3,53 milliards de dollars.
Si on ressert à l’été calendaire, du côté des super-héros, Les 4 Fantastiques : Premiers Pas (bientôt 500 millions) n’a pas emporté le public comme prévu. Correcte au départ, la fréquentation s’est vite essoufflée. Ce fut la même dynamique pour Superman (600 millions), qui a en plus souffert d’un intérêt trop limité en dehors des Etats-Unis. Ces deux titres étaient censés porter l’été, mais la courbe s’est affaissée rapidement, sans doute peut-on y voir une énième preuve de la fatigue du genre superhéroïque. Thunderbolts (382 millions), lui, a été un réel bide.
Du côté des adaptations live de films d’animation, les licences ont tenu bon. Dragons (626 millions) et surtout Lilo & Stitch (1 milliard et quelques) ont assuré le service. Par contre, Elio (150 millions) a été un véritable fiasco. Quant au retour de Jurassic World avec Renaissance, il a réalisé un score plus qu’honorable (844 millions jusque là) mais sans atteindre le milliard pour autant, contrairement à la trilogie Jurassic World.
De son côté, le film F1 (plus de 600 millions) porté par Brad Pitt a été l’un des jolis succès de l’été, faisant mieux que Mission Impossible : The Final Reckoning (à peine 600 millions). La grosse surprise reste Évanouis (Weapons en VO) de Zach Cregger, qui cartonne actuellement dans les salles (déjà 200 millions).
À la recherche du blockbuster perdu
Voici les gros succès de l’été 2025 (dans l’ordre décroissant), avec les recettes mondiales correspondant :
- Lilo & Stitch: 1,03 milliard, pour un budget de 100 millions (le seul film de l’été 2025 à dépasser le milliard)
- Jurassic World Renaissance : 844 millions, pour un budget de 200 millions environ
- Dragons : 626 millions, pour un budget de 150 millions
- Superman : 604 millions, pour un budget de 225 millions
- F1 : 603 millions, pour un budget de 200-300 millions selon les sources
- Évanouis : 199 millions, pour un budget de 38 millions
Et voici les déceptions et contre-performances :
- Les 4 Fantastiques : Premiers Pas : 471 millions, pour un budget de 200 millions
- Thunderbolts* : 382 millions, pour un budget de 180 millions
- Mission : Impossible – The Final Reckoning : 597 millions, pour un budget de 300 à 400 millions selon les sources
- Elio : 150 millions, pour un budget de 150-200 millions
- M3GAN 2.0 : 39 millionsn pour un budget de 25 millions
Si on considère uniquement les films sortis à partir du 20 juin 2025, il faut exclure de la liste ci-dessus Lilo & Stitch, Dragons, Mission Impossible : The Final Reckoning et Thunderbolts. Les sources de Variety et The Hollywood Reporter parlent plutôt d’une estimation de 3,7 à 3,9 millions sur l’été complet.
Après un été en demi-teinte, la machine hollywoodienne n’est pas arrêtée pour autant, puisque des titres très attendus arriveront à partir de septembre. Conjuring : Last Rites, Marche ou crève, Downton Abbey : The Grand Finale, le thriller horrifique Him, et Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio (sait-on jamais hein) arrivent le mois prochain.
En octobre, place aux gros calibres avec Tron : Ares et l’adaptation vidéoludique Mortal Kombat II. La fin d’année devrait être assez riche, avec Predator : Badlands, The Running Man, Wicked : For Good et Zootopia 2. Et bien sûr, Avatar 3 fin décembre.
Sur la fin d’année il y’a avatar 3 et zootopie 2 qui vont taper le milliard et quoi d’autres ?
Wicked 1 a bien marché bien sur le sol us mais à l’international c’est pas ça donc la suite fera au mieux pareil. Tron 3 j’espère que ça va marcher à minima mais ça fera pas le milliard. Le pta la encore j’espère que ça va fonctionner mais jamais ça fera autant.
Pour ce qui est des déconvenues au niveau du box office je pense que l’actualité politique sur le sol us et donc international joue également. Qui a envie d’aller voir des superslip sauveur du monde (surtout superman) quand on voit ce qui se passe (box office hors us faiblard dans les cas des ff4 et sup, ne parlons pas de cap4 et thunderbolts).
Si on fouille un peu les deux gros cartons qui ont accroché le milliard pour l’instant sont deux films familiaux à destination essentiellement des enfants/ados (stitch et minecraft). Dragon en live action à fait le même Bo que le 2 en animé. Reste jurassic world qui navigue vers le milliard mais ne le fera pas et qui a perdu plus de 100 millions à l’international par rapport à son prédécesseur.
Le Cinéma est un Phénix 🔥qui meurt et renaît de ses cendres
On peut retourner le problème dans tous les sens, jamais les films n’ont été aussi mauvais depuis la naissance du cinéma.
Cet art est tout simplement en train de mourir.
AVATAR DE FEU ET DE CENDRES le 17 Décembre va mettre le Feu 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 j’espère un succès pour ce troisième AVATAR.
Les films, même les succès sont dispos en VOD entre 6 et 8 semaines après leur sortie salles. Je pense que ça en fait réfléchir beaucoup (dont moi) avant de sortir 8-10 € (petite ville de province) x2 ou x4. Sans compter hélas les incivilités de + en + nombreuses dans les salles.
Et franchement ca m’aurait fait mal de payer 20 € pour Superman, même sui je les ai lâcher pour Thunderbolts (enfin pour Florence Pugh parce que sinon le film….voilà…).
Donc les studios se tirent une balle dans le pied avec la rentabilité immédiate. Mais c’est sûrement le but : éradiquer le ciné en salle pour uniquement la VOD. Le modèle Netflix est sur le point de gagner.
Ouais, donc si je comprends bien, la tendance globale c’est que à part quelques soubresauts, la machine hollywoodienne s’essouffle sur tous les tableaux de blockbusters « classiques » : super-héros, dinos, Mission Impossible et assimilés, live-action d’animés, Top-Gun like (F1), aventures à la Indiana Jones, Mad Max-like etc. Les genres-rois des années 80/90/2000/2010 sont à bout de souffle.
Par contre des cartons inattendus surboostés par le bouche-à-oreille d’internet peuvent survenir : Barbie, Oppenheimer, Minecraft, Sinners, Deadpool & Wolverine (pour le côté trash), Evanouis…
On peut donc en conclure que globalement, les spectateurs du monde entier veulent du nouveau, et vont principalement voir des films qui font le buzz sur internet. C’est plutôt une bonne chose, ça peut encourager Hollywood à sortir de sa zone de confort dans laquelle elle baigne depuis bien trop longtemps. Soyons optimistes! 😉
2024 une année également de suite mais 2 Chef-d’oeuvre DUNE 2 et un préquel FURIOSA.
Un petit truc en plus un succès inattendu.
Le Conte de Monte Cristo une vraie réussite.
2025 des suites des films Pop-corn vu et déjà oublié. Le films Français aucun succès.
En attendant TRON ARES ⭕🔻⭕🟥🟥🟥
PREDATOR BADLANDS
AVATAR DE FEU ET DE CENDRES.