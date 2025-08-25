Sale année à Hollywood : le box-office à la traîne à cause des blockbusters décevants de 2025

Malgré la présence de plusieurs énormes blockbusters à l’affiche, le box-office de l’été 2025 ne devrait pas atteindre les chiffres de recettes d’avant la crise Covid. Et ça inquiète sur le futur bilan de l’année.

Deux ans après les sommets atteints par « Barbenheimer » (1,45 milliard de dollars pour Barbie, 975 millions pour Oppenheimer), Hollywood rêvait toujours d’un retour triomphal. Mais malgré les espoirs fondés sur les gros blockbusters de l’été 2025 (Mission : Impossible – The Final Reckoning, Jurassic World : Renaissance, F1, Superman, Les 4 Fantastiques…), le box-office estival 2025 ne devrait pas atteindre les standards d’avant la crise du Covid 19, où l’industrie du cinéma allait allègrement chercher au-delà des 4 milliards de dollars de recettes.

Dans les faits, entre 2012 et 2019, l’été était la période faste de l’année cinématographique, avec près d’une quarantaine de films sortis et des recettes supérieures à 4 milliards de dollars (excepté l’été 2017, qui n’a rapporté « que » 3,86 milliards). Puis le Covid est passé par là, et la dernière saison estivale au-dessus des 4 milliards remonte à 2023, dopée par le phénomène double Barbie + Oppenheimer. En 2024, le bilan avait été de 3,68 milliards. Si 2025 améliore la photographie par rapport à 2024, le bilan restera mitigé.

Un box-office en demi-teinte

Dans le détail, le cru 2025 ressemblait pourtant à un buffet bien garni, avec des licences premium, des franchises bien identifiées, et des campagnes promotionnelles massives. Les grosses sorties de studio se sont succédé sans créer d’effet domino, et si la fréquentation a tenu, l’euphorie n’était pas là. D’après les données du site ComScore, entre le 1er mai et le 24 août, les recettes globales du box-office ont atteint 3,53 milliards de dollars.

Si on ressert à l’été calendaire, du côté des super-héros, Les 4 Fantastiques : Premiers Pas (bientôt 500 millions) n’a pas emporté le public comme prévu. Correcte au départ, la fréquentation s’est vite essoufflée. Ce fut la même dynamique pour Superman (600 millions), qui a en plus souffert d’un intérêt trop limité en dehors des Etats-Unis. Ces deux titres étaient censés porter l’été, mais la courbe s’est affaissée rapidement, sans doute peut-on y voir une énième preuve de la fatigue du genre superhéroïque. Thunderbolts (382 millions), lui, a été un réel bide.

Le film de super-héros aux arrêts

Du côté des adaptations live de films d’animation, les licences ont tenu bon. Dragons (626 millions) et surtout Lilo & Stitch (1 milliard et quelques) ont assuré le service. Par contre, Elio (150 millions) a été un véritable fiasco. Quant au retour de Jurassic World avec Renaissance, il a réalisé un score plus qu’honorable (844 millions jusque là) mais sans atteindre le milliard pour autant, contrairement à la trilogie Jurassic World.

De son côté, le film F1 (plus de 600 millions) porté par Brad Pitt a été l’un des jolis succès de l’été, faisant mieux que Mission Impossible : The Final Reckoning (à peine 600 millions). La grosse surprise reste Évanouis (Weapons en VO) de Zach Cregger, qui cartonne actuellement dans les salles (déjà 200 millions).

Evanouis : grosse trouille, gros box-office

À la recherche du blockbuster perdu

Voici les gros succès de l’été 2025 (dans l’ordre décroissant), avec les recettes mondiales correspondant :

Lilo & Stitch : 1,03 milliard, pour un budget de 100 millions (le seul film de l’été 2025 à dépasser le milliard)

: 1,03 milliard, pour un budget de 100 millions (le seul film de l’été 2025 à dépasser le milliard) Jurassic World Renaissance : 844 millions, pour un budget de 200 millions environ

: 844 millions, pour un budget de 200 millions environ Dragons : 626 millions, pour un budget de 150 millions

: 626 millions, pour un budget de 150 millions Superman : 604 millions, pour un budget de 225 millions

: 604 millions, pour un budget de 225 millions F1 : 603 millions, pour un budget de 200-300 millions selon les sources

603 millions, pour un budget de 200-300 millions selon les sources Évanouis : 199 millions, pour un budget de 38 millions

Jurassic World is not enough

Et voici les déceptions et contre-performances :

Les 4 Fantastiques : Premiers Pas : 471 millions, pour un budget de 200 millions

: 471 millions, pour un budget de 200 millions Thunderbolts * : 382 millions, pour un budget de 180 millions

* : 382 millions, pour un budget de 180 millions Mission : Impossible – The Final Reckoning : 597 millions, pour un budget de 300 à 400 millions selon les sources

: 597 millions, pour un budget de 300 à 400 millions selon les sources Elio : 150 millions, pour un budget de 150-200 millions

: 150 millions, pour un budget de 150-200 millions M3GAN 2.0 : 39 millionsn pour un budget de 25 millions

Si on considère uniquement les films sortis à partir du 20 juin 2025, il faut exclure de la liste ci-dessus Lilo & Stitch, Dragons, Mission Impossible : The Final Reckoning et Thunderbolts. Les sources de Variety et The Hollywood Reporter parlent plutôt d’une estimation de 3,7 à 3,9 millions sur l’été complet.

Les 4 pas si fantastiques

Après un été en demi-teinte, la machine hollywoodienne n’est pas arrêtée pour autant, puisque des titres très attendus arriveront à partir de septembre. Conjuring : Last Rites, Marche ou crève, Downton Abbey : The Grand Finale, le thriller horrifique Him, et Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio (sait-on jamais hein) arrivent le mois prochain.

En octobre, place aux gros calibres avec Tron : Ares et l’adaptation vidéoludique Mortal Kombat II. La fin d’année devrait être assez riche, avec Predator : Badlands, The Running Man, Wicked : For Good et Zootopia 2. Et bien sûr, Avatar 3 fin décembre.