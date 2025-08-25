La folie KPop Demon Hunters : après Netflix, il explose tout au box-office aux États-Unis

Le film phénomène KPop Demon Hunters a eu droit à une sortie limitée au cinéma, et c’est une grosse victoire pour Netflix au box-office.

C’est la success story du moment : KPop Demon Hunters s’est imposé depuis sa sortie le 20 juin comme l’un des plus gros succès de l’histoire de Netflix. Produit par le studio Sony Animation (les films Spider-Verse, mais aussi Les Mitchell contre les machines) avec un partenariat de diffusion avec le N rouge, le long-métrage réalisé par Maggie Kang et Chris Appelhans raconte l’histoire du trio de K-pop Huntr/x, stars de la musique le jour et chasseuses de démons la nuit. Une manière comme un autre de surfer sur l’attrait de la culture sud-coréenne en dehors de ses frontières (et dans le cas de Netflix, encore plus depuis le succès de Squid Game).

La réalisatrice a expliqué vouloir apporter de son héritage coréen dans une production animée mêlant musique et mythologie, et le combo a visiblement dépassé les attentes. A moins que l’on estime la chose très calibrée, entre ses élans pop et chorégraphiques parfaitement adaptés à des edits sur TikTok, et ses cases cochées par rapport aux trends du moment. Cela étant dit, ces considérations ne sont rien face au succès du film, y compris au cinéma, ce qui est rare pour la plateforme de streaming.

Netflix qui se gave

Netflix box-office hunter

Exceptionnellement, Netflix a décidé d’organiser sur le sol américain (et sur 1 700 écrans, ce qui n’est pas rien) une sortie limitée de KPop Demon Hunters au week-end du 22 au 24 août, qui plus est dans une version karaoké. Ils ont bien fait, parce qu’en plus des nombreux témoignages évoquant un effet de communion au moment des chansons (que de nombreux spectateurs connaissent déjà par cœur), beaucoup de séances ont affiché complet.

Le problème, c’est que Netflix, qui ne propose jamais de véritables sorties en salles, ne partage pas ses scores au box-office. Néanmoins, grâce aux estimations de professionnels de l’industrie et des exploitants, le film phénomène aurait récolté entre 18 et 20 millions de dollars sur le week-end. Il est par définition le premier sur cette période, mettant ainsi fin au règne d’Évanouis, arrivé deuxième avec 15,6 millions de dollars pour son troisième week-end d’exploitation.

The Fantastic 3

Il s’agit surtout du plus gros succès jamais enregistré par Netflix sur grand écran, devant les 15 millions que À couteaux tirés 2 avait amassé en l’espace de cinq jours en 2022. Preuve en est que la plateforme peut tirer de ses acquisitions de l’argent facile au cinéma, malgré sa relation farouche avec les salles obscures. Il faut dire que la chaîne AMC a refusé de sortir KPop Demon Hunters en signe de protestation face à la politique du service de SVoD, puisque le film était déjà disponible sur Netflix en parallèle de sa présence en salles.

D’autant que le N rouge n’a pas soudainement perçu la valeur de l’expérience commune sur grand écran. Comme certains le pressentaient, cette sortie limitée a surtout été un coup de pub, annonçant que la version karaoké de KPop Demon Hunters serait disponible sur Netflix dès ce lundi 25 août. Malheureusement, cette victoire au box-office n’est bien qu’une anomalie. Sur ce film précis, Netflix a vu le potentiel de cette sortie événementielle, mais cette « règle brisée », comme l’a titré Variety, ne risque pas de devenir une habitude.

Une pensée pour Évanouis

Encore récemment, la plateforme a subi une fuite des cerveaux et un mécontentement des artistes face à cette absence d’une vraie fenêtre de sortie au cinéma. C’est en partie pour cela que les frères Duffer, créateurs de Stranger Things, viennent de signer un contrat avec Paramount, tandis que Rian Johnson, le créateur de la saga A couteaux tirés, a pesté quand il a appris qu’A couteaux tirés 3 n’aurait pas droit à mieux que son prédécesseur sur grand écran. Greta Gerwig, de son côté, a en partie gagné : Narnia sortira exceptionnellement au cinéma, en IMAX, en 2026.