Blade : le boss de Marvel « ne veut pas se précipiter » et donne quand même une nouvelle rassurante

Kevin Feige, le patron de Marvel, est récemment revenu sur le gros bazar Blade, mais a tout de même donné une nouvelle plutôt rassurante.

En juin 2024, Blade perdait (encore) son réalisateur, pour la deuxième fois après le départ de Bassam Tariq en 2022. Une (grosse) épine dans le pied supplémentaire pour le vampire de Marvel, qui a déjà pâti de la pandémie de COVID-19, de retards, ainsi que des grèves des scénaristes et des acteurs à Hollywood depuis l’annonce du projet en 2019.

Et bien qu’on ait récemment reçu des explications, il est toujours difficile de dire si le film porté par Mahershala Ali verra véritablement le jour. Mais heureusement (pour Blade), Kevin Feige, le boss de Marvel, a tenu à rassurer les rares personnes qui y croient encore en évoquant le long-métrage lors d’une interview.

À lire aussi Ce caméo de taille dans l’ultime bande-annonce de Deadpool 3

Il a pas l’air bien ce Blade

Blade, prends ton temps mais dans le sang

De passage chez BlackTree TV pour la promotion de Deadpool & Wolverine, dont la sortie mondiale est prévue cette semaine, Kevin Feige est donc revenu sur le parcours très compliqué de Blade. Il a assuré que les nombreux retards étaient un mal pour un bien, le studio désirant faire le meilleur film possible tout en respectant l’héritage du personnage :

« Je pense que c’est ce qu’il faut faire. Je veux dire, pendant les deux dernières années, quand nous essayions de faire ce film, le plus important pour nous était de ne pas nous précipiter et de nous assurer que nous faisions le bon film Blade. »

« J’vous emmène où Monsieur ? » – « À la fin de ce film, mais très lentement s’il vous plaît. »

Il a notamment comparé le film à Deadpool 3, la première production classée R du MCU, en expliquant qu’il était plus facile d’intégrer le super-mercenaire en gardant ce qui avait fait son sel et son ADN dans les précédents opus. Feige a ainsi confirmé que Blade sera également classé R, là encore pour respecter le personnage :

« Il y a eu quelques bons films Blade il y a quelques années, ils étaient tous classés R. Je pense donc que c’est inhérent au personnage de Blade, comme pour Deadpool. »

« T’en veux du classé R ? »

Si on sait maintenant et avec certitude que Blade sera bien classé R, il faudra quand même patienter pas mal de temps avant que le film n’arrive dans nos salles sombres (ou carrément qu’il soit terminé). D’ici là, il sera intéressant de connaitre le réalisateur que Marvel et Kevin Feige choisiront pour (re)diriger le projet, car même si on a du mal à y croire, ce serait dommage qu’il ne se fasse pas.