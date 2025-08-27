A House of Dynamite sur Netflix : nouveaux détails pour le film apocalyptique de Kathryn Bigelow

Kathryn Bigelow a donné de nouveaux détails sur son prochain film, le thriller politique A House of Dynamite, prévu sur Netflix, et de nouvelles images sont sorties.

Cette année, la grande Kathryn Bigelow va faire son retour, huit ans après son dernier film, Detroit, qui revenait sur les émeutes raciales de 1967 dans la ville du Michigan, et plus particulièrement sur les événements survenus au motel Algiers. Ce long-métrage porté par John Boyega a ainsi clôturé le triptyque historique de la cinéaste consacré à la politique américaine après Démineurs (se déroulant pendant la guerre d’Irak) et Zero Dark Thirty (sur la traque d’Oussama ben Laden).

Pour son prochain film, la réalisatrice va toutefois rester du côté des Etats-Unis et de la Maison Blanche, au sens littéral. A House of Dynamite, porté par Idris Elba et Rebecca Ferguson, suivra en effet des membres du personnel de sécurité de la Maison Blanche confrontés à une attaque imminente de missiles nucléaires sur le pays. Autrement dit : la promesse d’un autre thriller politique anxiogène et suffocant, cette fois à travers la fiction. Quoique celle-ci restera bien ancrée dans le contexte géopolitique actuel, comme l’a confirmé Kathryn Bigelow elle-même qui a donné des détails sur ses motivations et les thématiques au cœur de l’œuvre.

Rebecca Ferguson et Kathryn Bigelow, le duo de choc

LA PROCHAINE BOMBE DE KATHRYN BIGELOW

À l’occasion de la prochaine Mostra de Venise où A House of Dynamite sera présenté le 2 septembre prochain, la réalisatrice de Strange Days et Aux frontières de l’aube a expliqué dans une présentation que le film ne sera pas qu’une course contre la montre, mais bien une réflexion plus globale sur l’état alarmant du monde et sa réaction incompréhensible face aux risques de guerre nucléaire :

« J’ai grandi à une époque où se cacher sous son bureau à l’école faisait partie du protocole pour survivre à une bombe atomique. Ça semble absurde aujourd’hui – et ça l’était –, mais à l’époque, la menace semblait si imminente que ces mesures étaient prises au sérieux. Aujourd’hui, le danger n’a fait que s’intensifier. Plusieurs états possèdent suffisamment d’armes nucléaires pour mettre fin à la civilisation en quelques minutes. Et pourtant, il existe une sorte d’engourdissement collectif, une normalisation silencieuse de l’inconcevable. Comment peut-on appeler ça une « défense » alors que le résultat inévitable, c’est la destruction totale ? Je voulais réaliser un film qui traite ce paradoxe, pour explorer la folie d’un monde qui vit sous la menace constante de l’anéantissement, mais qui n’en parle que rarement. »

Idris Elba dans Hijack

Le scénario a été écrit par Noah Oppenheim, à qui on doit également Jackie, le biopic sur Jackie Kennedy réalisé Pablo Larrain, et la mini-série Zero Day dans laquelle un ancien président des Etats-Unis devait reprendre du service pour enquêter sur une cyber-attaque ayant touché tout le pays.

Il faudra attendre de voir le film pour le confirmer mais à première vue, A House of Dynamite pourrait prendre le relai thématique d’Oppenheimer, le film acclamé de Christopher Nolan avec Cillian Murphy qui revenait sur le projet Manhattan et se terminait sur la crainte d’une future réaction en chaîne incontrôlable et, à terme, d’un holocauste nucléaire.

Surtout que Kathryn Bigelow a déjà traité la course à l’armement nucléaire dans son film de sous-marin K-19 : Le Piège des profondeurs, qui se déroulait durant la Guerre froide. Malheureusement, malgré son beau casting mené par Liam Neeson et Harrison Ford, le film avait été un échec au box-office, en plus d’avoir reçu des critiques mitigées.

Comme un pont

NOUVELLES IMAGES DE A HOUSE OF DYNAMITE

En plus des déclarations de la réalisatrice, Netflix a dévoilé de nouvelles images du film, notamment une qui présente le personnage d’Anthony Ramos (Twisters, Transformers : Rise of the Beasts).

Ces images confirment donc qu’il ne s’agira pas d’un huis clos, et que le film suivra aussi bien les opérations au sol que dans les airs. Le reste du casting comprend Jared Harris, qui a goûté au nucléaire dans la mini-série Chernobyl, mais aussi Jason Clarke, Brian Tee, Willa Fitzgerald ou encore Kyle Allen.

A House of Dynamite sortira sur Netflix le 24 octobre prochain.